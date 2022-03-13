У Харкові затриманий заряджаючий БМ-21 "Град" Бобикін, військовослужбовець розбитої 200-ї мотострілецької бригади окупантів, - Бутусов. ВIДЕО
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У Харкові затриманий заряджаючий БМ-21 "Град" Олександр Бобикін, військовослужбовець 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, який на допиті в СБУ розповідає про обставини вторгнення та затримання.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Цікаво, що ФСБшники погрожують російським солдатам розстрілом за втечу. Я писав як на початку війни 200-та бригада було розбита та зазнала важких втрат у боях західніше Харкова. Багато техніки знищено, а три Града було захоплено українськими воїнами", - зазначив Бутусов.
Топ коментарі
+71 Вася Бабулетов
показати весь коментар13.03.2022 15:15
+64 - ШПАЕВ -
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+49 - ШПАЕВ -
показати весь коментар13.03.2022 15:15
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сказали ж артиллеристы фсё
"Учения" вже не катять.
Методичка крутіша - можна й пожаліти.
бутусов за рекламу як і за весь інтернет відповідпти не може
тупо перемотуйте
https://m.youtube.com/watch?v=nWEFlXY6o0Y
він же служив у 200 бригаді, чому сам падло не 200?
розкрито таємницю, чого це шваркнуте створіння таке зле