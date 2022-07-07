"Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армії РФ про втрати. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
В мережі з'явився запис телефонної розмови російського десантника з рідними у якій він розповідає про втрати елітних підрозділів армії РФ та шалений спротив українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Антона Геращенка, російський окупант заявив, що елітна 45-а окрема бригада спеціального призначення ПДВ, яка базується в у Кубинці Одинцовського району Москви знищена, така ж доля спіткала окупантів з 31-шої окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська. Окрім того, через великі втрати, застрелився командир 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова.
"Такие мысли проскакивают... Думаешь не застрелиться ли нах#й... Четыре человека - хохла, бандеры, 19 машин наших сожгли. Вчетвером! Из 30 машин!" - розповідає окупант.
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
Нет там людей.
Смерть кацапам! Смерть рашистским оккупантам!
Сгусточек вонючей биомассы
Под названьем «русский человек»,
Еле одолевший восемь классов
И не просыхающий вовек.
Состоит из них простонародье,
Russianо быдло, проще говоря,
И об этом воре и уроде
Гуманисты сожалеют зря.
Исправленью он не поддаётся!
И утилизировать давно
Надо эту мерзость, что зовётся
Русское унылое говно.
13.11.13 г. Борис Стомахин
специально в сми разжигали ненависть
"лица кавказской национальности"
но я что то среди кавказцев не слышал что дети с родителями так разговаривают
маты перематы
я когда пацаном был до 12 лет бывало матерился, но среди взрослых мы не могли так делать
(хотя сейчас часто дети слышу и среди взрослых ругаются, но это все родители виноваты)
а потом после ссоры с другом перестал вообще материться
Великими бульдозерами згорнути всіх в океан, зачистити площу і дати можливість нормальним людям почати з нуля
СВИНОСОБАК-в пекло!
Рашистская военная спецоперация ПУТЛЕРМОР провалилась.
Slava Ukraini.
За вашу и нашу свободу.
Дадут! 2 х 2 метра и два метра в глубину. Это если повезет. А могут и посто собаки и лисы растащить по полям.
Ещё раз: они не пришли сюда за домами, землями, они пришли убить всех нас! Все остальное им достанется автоматически.
Убей каZапа!