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Окупанти завдали авіаудару по школі в Миколаєві, - Кім. ВІДЕО+ФОТО

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Російські окупанти поцілили в школу в Миколаєві.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Орки авіаударом по школі!! Яким потрібно бути моральним виродком, щоб давати та виконувати такі команди!" - написав він.

Окупанти завдали авіаудару по школі в Миколаєві, - Кім 01
Окупанти завдали авіаудару по школі в Миколаєві, - Кім 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У результаті авіаударів у Миколаєві загинули дев’ять людей, - голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Лапотные орки взять Николаев не смогли, так теперь в безсилой злобе стреляют по школам, садикам и больницам. Поэтому их надо всех абсолютно истребить. Под чистую, чтобы и духа не осталось.
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13.03.2022 17:08
+12
Нет так проклятий, что кацапы заслуживают. Их надо придумать специально для них
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13.03.2022 17:06
+11
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13.03.2022 17:12
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Нет так проклятий, что кацапы заслуживают. Их надо придумать специально для них
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13.03.2022 17:06 Відповісти
Если не решить вопрос с пво, то к осени всей страной в землянках будем жить. Зато с красивыми дорогами за десятки лярдов
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13.03.2022 17:06 Відповісти
У Зе навязчивая идея фикс заглянуть в очку путину и увидеть там мир. Бабла они уже наворовали, армейский бюджет - обворовали, а теперь часть Украины сдадут, плюс хотят нажиться на восстановлении за деньги Запада
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13.03.2022 17:12 Відповісти
Москалі, ви палитесь, бо ваша думка тільки про те, як заглянути в очко, підари. І не називайте себе порохоботами.
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13.03.2022 17:30 Відповісти
да не называйте никого москалями-это просто вариант действий зеленского и человек его озвучил,и это не сделало его москалем.
Таких вариантов просматривается с 10 сейчас.
Просто народ украины не должен допустить сдачу гос.интересов
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13.03.2022 17:37 Відповісти
Лапотные орки взять Николаев не смогли, так теперь в безсилой злобе стреляют по школам, садикам и больницам. Поэтому их надо всех абсолютно истребить. Под чистую, чтобы и духа не осталось.
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13.03.2022 17:08 Відповісти
Йде війна. Дітей точно зараз в школі не може бути. А хто є і не сховався...то це війна. Тут немає сантиментів. Лише цинізм та жорстокість...
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13.03.2022 17:08 Відповісти
А ТИ, пробач, просто iдiот - попали по школi, а могли б по ближньому будинку, це ж "мавпа з гранатою.
"
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13.03.2022 17:14 Відповісти
Та може й так, всі агітатори з усіх боків брехуняки. Мордва взагалі не гине, безсмертна, а наші Арестанти спочатку брехали про полігон що добре ППО спрацювала...А далі ви знаєте. Брехня породжує недовіру. а це страшна річ
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13.03.2022 17:20 Відповісти
от 30 ракет ПВО не спасет,даже супер -пупер разрекламированное американское (напомнить про беспилотник 1989 года рождения,что пролетел через 2 страны нато и упал от выработки топлива в Загребе)?
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13.03.2022 17:40 Відповісти
мені цікаво, а хто тобі дав право називати незнайомих "ідіотами" ? Не забагато на себе береш ?
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13.03.2022 17:21 Відповісти
Якраз в мiру - прочитайте його комент, йому нiкого i нiчого не жалко, тим бiльше що вiйну НIХТО не об"явив. Подумайте!
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13.03.2022 17:45 Відповісти
це бидляче мислення. не треба уподоблюватися руснє.
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14.03.2022 16:05 Відповісти
Щось не зрозумiв - якщо в школi канiкули, то можна по нiй гатити? Ви що, фашист чи просто з глузду з"iхали?
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14.03.2022 16:24 Відповісти
де я шось казав про школу? ви шо тупий чи читати не вмієте?
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15.03.2022 10:51 Відповісти
А з чого почалося?
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15.03.2022 11:01 Відповісти
А если в школе поселили беженцев с детьми и стариками? Что можно бомбить? Или даже просто пустую школу, в чужой стране, тоже можно бомбить?
Что ты скажешь, если сосед бульдозером снесет две три комнаты в твоем доме и убьет жену и одного из детей? С пониманием скажешь - ну мы же с соседом в ссоре, значит он имеет право???
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13.03.2022 17:18 Відповісти
а ти курво, чому свого прапору встидаєшся?
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13.03.2022 17:37 Відповісти
Тут ваш захисник не вiрить що ви неадекват, скажiть йому що це ви навели оркiв на школу, сказавши що там спецназ. Ми всi переживали за заручникiв у школi Первомайська, а зараз без об"яви вiйни можна бомбить все навкруги i рахувати це нормальним явищем. ЛЮДИ, що з вами трапилось?
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13.03.2022 17:56 Відповісти
🇺🇦❤️😂
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13.03.2022 17:17 Відповісти
Стосовно знищення совєтів?
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13.03.2022 17:39 Відповісти
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13.03.2022 17:12 Відповісти
Коронавірус, ***. Бандероштам
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13.03.2022 17:28 Відповісти
ТАК БУДЕ ВСІМ РАШИСТАМ, ПОДОХНЕТЕ ВСІ, СОБАКИ ЗАРАЗ ЖРУТЬ ВАШІ КІСТКИ МЕРЗОТНІ!
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13.03.2022 17:32 Відповісти
бройлер ватный, пошел на х*й
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13.03.2022 18:20 Відповісти
Ето ***** передает привет капитулянтам которые хотят ему заглянуть в глаз
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13.03.2022 17:14 Відповісти
Полонених не брати!! Причому ЖОРСТОКО не брати!
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13.03.2022 18:16 Відповісти
 
 