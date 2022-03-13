Окупанти завдали авіаудару по школі в Миколаєві, - Кім. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти поцілили в школу в Миколаєві.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Орки авіаударом по школі!! Яким потрібно бути моральним виродком, щоб давати та виконувати такі команди!" - написав він.

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