Окупанти завдали авіаудару по школі в Миколаєві, - Кім. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні
Російські окупанти поцілили в школу в Миколаєві.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Орки авіаударом по школі!! Яким потрібно бути моральним виродком, щоб давати та виконувати такі команди!" - написав він.
Топ коментарі
+21 Кот Бегемот b96e8d54
показати весь коментар13.03.2022 17:08
+12 Галина Шалаева 6370bbe2
показати весь коментар13.03.2022 17:06
+11 Владислав Васильченко
показати весь коментар13.03.2022 17:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Таких вариантов просматривается с 10 сейчас.
Просто народ украины не должен допустить сдачу гос.интересов
"
Что ты скажешь, если сосед бульдозером снесет две три комнаты в твоем доме и убьет жену и одного из детей? С пониманием скажешь - ну мы же с соседом в ссоре, значит он имеет право???