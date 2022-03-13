До лав прикордонників стала біатлоністка Анастасія Меркушина. ВIДЕО
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Сьогодні багато відомих і публічних осіб залишили свою звичну діяльність і стали на захист Вітчизни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"До строю прикордонників стала іменита біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів, участь у двох Олімпіадах.
На світових теренах в її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Мистер Икс 00711c20
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щоб їхню мохнату шкурку на абажур можна було натягти
вона має звання в ВСУ
світові чемпіони Усик з Ломом пішли рядовими до Тери
А так, там в голове воздух
Даже банки с консервацией не потребуются.