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До лав прикордонників стала біатлоністка Анастасія Меркушина. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні багато відомих і публічних осіб залишили свою звичну діяльність і стали на захист Вітчизни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"До строю прикордонників стала іменита біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів, участь у двох Олімпіадах.

На світових теренах в її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+36
СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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13.03.2022 17:10
+30
Пусть валит засРашкинцев с мелкашки в глаз
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13.03.2022 17:10
+20
Снайперская винтовка принесла бы куда больше пользы, чем автомат
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13.03.2022 17:15
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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13.03.2022 17:10 Відповісти
Пусть валит засРашкинцев с мелкашки в глаз
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13.03.2022 17:10 Відповісти
вот саме так !

щоб їхню мохнату шкурку на абажур можна було натягти
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13.03.2022 17:13 Відповісти
Їхня шкура хіба що замість половичка перед вхідними дверима піде. І то якщо не дуже смердіти буде.
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13.03.2022 17:23 Відповісти
Интересно где Магучих? Может кто знает?
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13.03.2022 17:11 Відповісти
гарне питання !

вона має звання в ВСУ

світові чемпіони Усик з Ломом пішли рядовими до Тери
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13.03.2022 17:16 Відповісти
По твоему она в высоту прыгать будет?

А так, там в голове воздух
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13.03.2022 17:19 Відповісти
С её ростом, да ещё в прыжке самолёты руками сбивать можно. ))
Даже банки с консервацией не потребуются.
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13.03.2022 17:26 Відповісти
Снайперская винтовка принесла бы куда больше пользы, чем автомат
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13.03.2022 17:15 Відповісти
Особливо з цейсівським прицілом. Та де ж її взяти?
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13.03.2022 17:30 Відповісти
у погранців є снайперська рота
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13.03.2022 18:16 Відповісти
Быть хорошим снайпером - надо учиться и долго, а времени на обучение нет. Снайперская работы это далеко не только стрельба.
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14.03.2022 00:09 Відповісти
И как всегда вместо хорошей снайперской винтовки ей дали палку-стрелялку типо калаша
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13.03.2022 17:17 Відповісти
А Вам все покажи та расскажи
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13.03.2022 17:31 Відповісти
Скільки ж гівнюків на Цензорі...Про що ви мелете,убогі? Вам не доложили,яка в неї гвинтівка , і як вона буде виконувати свої війскові обовязки ? Не хвилюйтесь,придурки. Все в неї є,а саме головне велике бажання захистити Україну. Ох не заздрю я кацапу який прийде на той кордон,де буде Меркушина.
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13.03.2022 19:25 Відповісти
Нам нужны снайперы!
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13.03.2022 17:27 Відповісти
пусть ее рука не дрогнет
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13.03.2022 17:28 Відповісти
.Девчата!Успешной охоты.Берегите себя. Сумы с Вами.Слава Украине
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13.03.2022 17:30 Відповісти
Респект Насті, хай би ще приєднались інші біатлоністи, в нас вистачає талановитих, щоб бити цю наволоч.
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13.03.2022 17:48 Відповісти
Ви чого тут розкричались? Ще подайте всі дані цієї жінки,адресу,звідки вона,та куди направили???Ви ж наражаєте її на небезпеку!!! За біатлоністками просто ворог полюватиме,як за потенційним снайпером!!! Війна іде!!!
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13.03.2022 18:05 Відповісти
наше сонечко- я завжди знав що вона золота людина
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13.03.2022 18:14 Відповісти
Чудово, коли не влучаєш у москаля - дають додаткові набої а не штрафні хвилини.
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13.03.2022 18:38 Відповісти
На лижах зі снайперкою саме то що треба прикордонній службі.
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13.03.2022 19:22 Відповісти
Я змагання з біатлону(кубок світу,чс,оі)майже не пропускаю і був дуже,м"яко кажучи, незадоволений твоїми останніми показниками,Настя Але сьогодні ти розбила моє старе,хворе серце-хай береже тебе Бог,дитино!
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13.03.2022 20:32 Відповісти
Повага
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13.03.2022 23:53 Відповісти
- 100 РОССИЯН !)
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14.03.2022 07:27 Відповісти
 
 