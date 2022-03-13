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армія РФ (13497) мародерство (313) СБУ (10042) Сумська область (2207)

В СБУ перехопили розмову окупантів, які мародерять на Сумщині: "Здесь все такое вкусное, а мороженко такое ох#енное". АУДIО

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Співробітники СБУ перехопили нові розмови російських окупантів. Тепер - тих, хто мародерствує в Сумській області і дивується високій якості українських продуктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

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Повідомляється, що на плівках озвучено, що російські окупанти грабують магазини та навіть будинки українців. Вони шукають цигарки, алкоголь і солодощі. Виносять з будинків ноутбуки, телевізори та іншу техніку.

У пошуку "трофеїв" вони розбивають дитячі садки та школи, знімають колеса з автомобілів – щоб забрати додому.

Вони зізналися, що в Україні всі продукти дуже смачні.

"А українське "мороженко" - "воно таке о***нне! Пацани магазин грюкнули, принесли морозиво. Я його їв, бл*, таке о**уенне морозиво!"- цитують окупантів в СБУ.

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У відповідь родичі з РФ скаржаться, що тепер у телевізорі не показуватимуть прем'єр-лігу. І сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США. Але це ж не весь світ.
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Топ коментарі
+47
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13.03.2022 17:20
+33
Надо бы наладить поставки мороженного с ядом этим мразям ,ну и этилового спиртика ...
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13.03.2022 17:11
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Надо бы наладить поставки мороженного с ядом этим мразям ,ну и этилового спиртика ...
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13.03.2022 17:11 Відповісти
метилового
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13.03.2022 17:17 Відповісти
это надо было думать раньше. а теперь - хз, разве что самим палить, да кто ж станет. "гуманитарку" вон оккупантам поставляют, чтобы не голодали.
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13.03.2022 17:18 Відповісти
Травить все продукты Бледной поганкой и мышьяком.
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13.03.2022 17:19 Відповісти
Убивать это не люди -- животные . даже хуже животных
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Ну хотя бы мороженного нормального поел перед кончиной.
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13.03.2022 17:52 Відповісти
Этиловый - это нормальный спирт , надо метиловый. От него так класно слепнут.
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13.03.2022 18:27 Відповісти
Метилового.этиловый технический для них жирно,а пищевой тем более
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15.03.2022 01:12 Відповісти
Так воно отруєне заздалегідь...
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13.03.2022 17:12 Відповісти
Одним словом - худоба!
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13.03.2022 17:13 Відповісти
здичавілі бомжари з рашаговєні... орда..
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13.03.2022 17:41 Відповісти
вы только послушайте как они между собой общаются !!!!!!!!
это же полный отстой,с мамами,девушками
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13.03.2022 20:35 Відповісти
Ви іще, смаженого вовкулака не пробували, піснюнва… смажений вовк! Ото укуснотіща!!! Ну нічого, у вас ще все попереду..
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13.03.2022 17:16 Відповісти
смалений вовк а не смажений
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13.03.2022 17:36 Відповісти
У кожного своя рецептура!
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13.03.2022 17:50 Відповісти
Припиніть писати таке,та приваджувати сюди кислооку кацапню!
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13.03.2022 17:19 Відповісти
"Мороженко". *****!
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13.03.2022 17:19 Відповісти
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13.03.2022 17:20 Відповісти
це вже наїлося морозива
аж захололо
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Перешамав мороженка курва кацапська…
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13.03.2022 17:44 Відповісти
не кажіть, ковід мабуть))
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13.03.2022 17:51 Відповісти
Так симтоматика очевидна. Ковід він страшний. Український штамм взагалі вбивчий.
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13.03.2022 18:05 Відповісти
Красівий
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13.03.2022 17:23 Відповісти
****!Простудил горло - ангина
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13.03.2022 17:24 Відповісти
цей вже нажерся. не пішло на користь.
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13.03.2022 17:24 Відповісти
***, ніколи не думав, що подібні фото мене будуть тішити. Та власне це нелюдь. Він нежалкий. Скаженій собаці - собача смерть.
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13.03.2022 18:08 Відповісти
Чудове фото мамі на пам'ять.
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13.03.2022 20:24 Відповісти
чтоб ты подавился нашим мороженным, земли нашей тебе в глотку навеки вечные, тварь гнилая
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13.03.2022 17:20 Відповісти
Шо было в 16.40 только что у нас над Полтавой?!
Сирены не было, летело много и шумно...
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Короче, кацапы, ховайтесь! Это Миги
Ну, мы так решили по крайней мере)))
Спасибо, дядя Джо)
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13.03.2022 17:37 Відповісти
нє
це наші вітчизняні кукурузники
просто вони хочуть сільським господарством займатися, а їм не дають

кукурузник мирне створіння, але його краще не дражнити)
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13.03.2022 17:54 Відповісти
Ну если решили что это наши то какого хера пишешь про это ? Один дегенерат про Яворив уже написал .
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13.03.2022 17:59 Відповісти
Шутка юмора, откуда мы знаем чьи?
Надеемся шо наши...
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13.03.2022 18:00 Відповісти
Мрази ничего в жизни не видили в своей бомжацкой *********,хоть нажрутся перед смертью.
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13.03.2022 17:25 Відповісти
щоб ти падло кацапське здохло, і те морозиво тобі через вуха вийшло
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13.03.2022 17:29 Відповісти
это вам не ягель с репой , лаптеносы .В Украине всегда были смаколики .А кацапы , как известно со времён Гоголя даже щи едят с тараканами ..
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13.03.2022 17:30 Відповісти
імпєрская нация...
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13.03.2022 17:38 Відповісти
это не нация . Это феодально-лагерный паханат .
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13.03.2022 17:48 Відповісти
Это не нация , это саранча.
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13.03.2022 18:14 Відповісти
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13.03.2022 17:37 Відповісти
дИКАРИ ******, ПРИВЫКЛИ ДЕРЬМО С ЛОПАТЫ ЖРАТЬ !!!
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13.03.2022 17:41 Відповісти
Це ж по яким рассєйским смітникам ***** вєлікую армію збирав що вони готові за мороженко і вбити і вмерти?
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13.03.2022 17:43 Відповісти
Чув що щурячий яд добре з морозивом смакує москалю

Здалось би в магазини завезти таке морозиво там де мародери шастають
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13.03.2022 17:47 Відповісти
Шлях орка до Європи: народилось->вкрало морозиво->гризнуло морозива->підсмажили сраку-> фото обсмаленої сраки показують по всій Європі!
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13.03.2022 17:54 Відповісти
То ти ще,морда кацапська кулі місцеві на смак не куштував.
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13.03.2022 17:55 Відповісти
А українські сіренькі пацюки із задоволенням ласують кацапськими двоногими крысамы.
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13.03.2022 17:56 Відповісти
Лапотніки штопані, вдавило б вас. Кров"ю харкать будете.
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13.03.2022 17:56 Відповісти
Дикі мацкалічі мавпи мають знову залізти на березк
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13.03.2022 18:04 Відповісти
чтоб вы ***** этой жратвой поперхнулись и сдохли!
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13.03.2022 18:11 Відповісти
купив колись в Грузії кацапське молоко, а то якась моча на смак.
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13.03.2022 18:12 Відповісти
най йому це морозиво поперек горла встане
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13.03.2022 18:23 Відповісти
ми всі сподіваємось, що ця нечисть вимерзне, а воно мороженко жере. Ну не скоти...
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13.03.2022 18:26 Відповісти
КАЦАПСЬКІ СВИНІ В ЛАЙНІ НАРОДИЛИСЬ, ЛАЙНО ЖЕРУТЬ ТА В ЛАЙНІ Й ПОДОХНУТЬ...
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13.03.2022 18:31 Відповісти
лише маленьке доповнення - і мріють усіху у це лайно втягнути.
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13.03.2022 18:36 Відповісти
Кацапи - це стадо мародерів, усі без винятку - злочинці!
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13.03.2022 19:14 Відповісти
 
 