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Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України.

Відповідне відео опублікував Офіс Президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Зеленський: Вдячний кожному, хто не здається. Хто протестує. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Здоров'я і швидкого одужання нашим Героям
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13.03.2022 17:21
+29
Найкращий доказ того, що він у Києві. Молодець.
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13.03.2022 17:13
+22
Молодец!! Слава Украине! Героям Слава!!
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13.03.2022 17:18
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Найкращий доказ того, що він у Києві. Молодець.
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13.03.2022 17:13 Відповісти
Молюся за перемогу, але як навіть не доживу, молюся за Україну, щоб хватило розуму не стати на тіж самі граблі ,бо ціна перемоги вже дуже велика ..Слава Україні!Здоровля нашім захистникам.
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13.03.2022 17:45 Відповісти
Слава Україні !
Героям Слава !

цим живе кожен українець
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13.03.2022 17:50 Відповісти
Порохоботи! Підставимо соє плече цьому відважному Хлопцеві!
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13.03.2022 18:40 Відповісти
перший
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13.03.2022 17:52 Відповісти
Молодец!! Слава Украине! Героям Слава!!
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13.03.2022 17:18 Відповісти
Здоров'я і швидкого одужання нашим Героям
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13.03.2022 17:21 Відповісти
Слава Украине!
Героям Слава!!

с Шашлычником разберемся после Победы
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Он спецом не подписывает Закон о колаборантах, что бы на себя не выйти))
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13.03.2022 17:26 Відповісти
интересно мыслите, коллега !!!!!
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13.03.2022 17:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pOVRaGOQzp4
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13.03.2022 18:38 Відповісти
Кому нахрен в военное время нужен этот закон? В военное время предателей, мародеров и дезертиров расстреливают на месте, и любые другие «законы» этому могут только помешать.До сих пор встречаю тут ботов, которые по этой методичке работают! Когда вы уже все сдохнете, суки прокацапские?
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13.03.2022 18:20 Відповісти
Колода, дьоготь, пір'я... Від Чопа пронос естафетний буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку, з балкону на асвальт, чи отрута. АМІНЬ!
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13.03.2022 17:35 Відповісти
интересно мыслите, коллега !!!!!
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13.03.2022 17:39 Відповісти
Стане на коліна й просити пробачення буде за те, що активізувати спровокував вторгнення, розігнав СПРАВЖНІХ Воїнів, звинувачував й намагався пересадити Людей(пофамільно назве) - повіриш і пробачиш? Я - ні. Я гниду знаю з середини 90-х... Не особисто, тобто "персонально", але... ПРОДАЛОСЯ воно через масляка. Таких в нас ПОВНО - та сама сяффчінка, насіння, овоч(він взагалі по тюрмі запакований й амністований кацманаффтам береговим), караван "зниклх з поля зору. А ******** взагалі тупо відстрілювати треба. Більш, ніж впевнений, що ти список мінімум на 50% назвеш...

(психую,- всю ніч сирена, обстріл аеропорта, син з червоним хрестом розвозить переселенців... які "на старті" місрасієйбратья кукурікали - родичі дружини... Друзі без зв'язку кілька днів - Схід, Яворів, Суми..."Я стрілять хОчу!"©)
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13.03.2022 18:02 Відповісти
спокійніше, зараз всі на нервах, де б вони не були, бо Україна кров'ю стікає

будьмо мужніми
помста це холодна сТрава
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13.03.2022 18:10 Відповісти
Спокійніше буде тільки там, де нема тирнетів, а є "робота"... Заіпали "перерви", бігме... Ролі тренера й інструктора БСП ненавиджу всіма фібрами душі... Та то таке...
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13.03.2022 18:55 Відповісти
Нарешті і це добре
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13.03.2022 17:24 Відповісти
Нарешті !
а що "це добре" ?
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13.03.2022 17:25 Відповісти
Добре, що нарешті відвідав наших поранених, бо до цього він їх не бачив взагалі. Тому і пишу, що добре
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13.03.2022 17:35 Відповісти
Взагалі зараз Зеленський поводиться гідно і я не на стороні тих хто його критикує саме зараз, хоч і не промовчу коли буду бачити несприйнятну для себе його дію
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13.03.2022 17:37 Відповісти
сподіваюсь на Ваше немовчання після Перемоги

бо в цівілізованих суспільствах судять і "героїв" за діла їхні
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13.03.2022 17:44 Відповісти
Я не мовчу всі ці 8 років, але не всі мають вуха щоби чути
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13.03.2022 17:47 Відповісти
Другий раз за весь час президентства.
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13.03.2022 17:24 Відповісти
А шо там путин? Ах да, он своих на удобрение пустил. И делает вид, что ничего не было. Господи, какая же мерзотная скотина.
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13.03.2022 17:26 Відповісти
Респект і уважуха ! Викликає повагу
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13.03.2022 17:27 Відповісти
аж ніяк !

бо з Дебальцево - з 2015 до 2019 ***** і в голову не приходило проводити якісь маневри біля наших кордонів, не те що війну розвязувати

банер Порох проти ***** виявився пророчим
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13.03.2022 17:31 Відповісти
оу знову сашка з лугандона ?
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13.03.2022 17:47 Відповісти
Схудав. Втомився.
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13.03.2022 17:28 Відповісти
AS74

@AS7404542949

2 ч

Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.

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13.03.2022 17:35 Відповісти
й дуже добре!
давно б пора... Президент так і мусить робити - поважати хоробрість воїнів...
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13.03.2022 17:36 Відповісти
не время такое писать с моей стороны,но ,,давно б пора..." он должен был делать как минимум вчера если не позавчера! (единственное что радует что воины в безопасности и тот факт что видосы пошли а это свидетельство того что критические точки видимо уже позади) как то так.
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13.03.2022 18:59 Відповісти
згадаємо ВСЕ !

"героїв не судять !" у цивілізованому суспільстві
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13.03.2022 17:48 Відповісти
ти желчу і среш мабуть?
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13.03.2022 17:49 Відповісти
це вам не ***** бункерне со "стюардесами"
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13.03.2022 17:48 Відповісти
Зеленский, мы всё видим, не переживай, они выполнили свой долг на своём месте, а ты на своём! Да, они ранены, многие тяжело, но твоя задача не лечь рядом с ними или на кладбище, а сделать ВСЁ, чтобы их было как можно меньше. Не ты виноват, что они на койке, а *****! Твоя задача вести Украину к победе как можно быстрее, чтобы их всех смогли максимально вылечить, оказать всяческую поддержку и вернуть к полноценной жизни.
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13.03.2022 19:44 Відповісти
а про те що він не підписує про спрощений в'їзд гумдопомоги ,теж розберемся після перемоги . *** малорос зєлений
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13.03.2022 20:50 Відповісти
гнида ...піариться на війні , а маріуполь загинається ...
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13.03.2022 20:52 Відповісти
 
 