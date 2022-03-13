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Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України.
Відповідне відео опублікував Офіс Президента України, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+51 Anastasiia Ka
показати весь коментар13.03.2022 17:21
+29 Саша ТРОЯ
показати весь коментар13.03.2022 17:13
+22 Ирина Параскевич
показати весь коментар13.03.2022 17:18
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Героям Слава !
цим живе кожен українець
Героям Слава!!
с Шашлычником разберемся после Победы
(психую,- всю ніч сирена, обстріл аеропорта, син з червоним хрестом розвозить переселенців... які "на старті" місрасієйбратья кукурікали - родичі дружини... Друзі без зв'язку кілька днів - Схід, Яворів, Суми..."Я стрілять хОчу!"©)
будьмо мужніми
помста це холодна сТрава
а що "це добре" ?
бо в цівілізованих суспільствах судять і "героїв" за діла їхні
бо з Дебальцево - з 2015 до 2019 ***** і в голову не приходило проводити якісь маневри біля наших кордонів, не те що війну розвязувати
банер Порох проти ***** виявився пророчим
@AS7404542949
2 ч
Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.
давно б пора... Президент так і мусить робити - поважати хоробрість воїнів...
"героїв
несудять !" у цивілізованому суспільстві