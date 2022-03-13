УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14640 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
13 964 9
війна (56544) Соколенко Наталія (49) Буткевич Богдан (432)

Zасранці, хейтспіч, мертві рашисти, Путін і трохи Лукашенка та Білорусі.#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

"ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ" повернулися, щоб вдарити гумором та розвінчуванням фейків по рашистах! Богдан Буткевич і Наталя Соколенко зібрали смачного про армію, якій "аналогов нєт".

Спробуйте знайти аналог танку із бронезахистом з картонних лотків для курячих яєць! Тож до вашої уваги – сатирична спецоперація на Цензор.НЕТ.

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Також дивіться: "Слава КПСС" для Зеленського, Киво-Муссоліні, Петро і тітушки, радикали проти геїв #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВIДЕО

На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу, тож підписуйтеся.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.03.2022 18:35 Відповісти
Відео Свобода слова в Мацкві..Пііііідєц..два слова гляньте!
https://vimeo.com/687660172?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
показати весь коментар
13.03.2022 18:37 Відповісти
Рак матки для тої кози , яку ''устраіваєт ''. Вибачте за стіх.
показати весь коментар
13.03.2022 18:40 Відповісти
Стримы с Мариной Данилюк были лучше. Верните Марину!
показати весь коментар
13.03.2022 18:38 Відповісти
Вот что значит буква Z груз Z00
показати весь коментар
13.03.2022 18:51 Відповісти
Та схоже на те, що тактичні маркування окупаційних військ означають румби сторін світу Zuid, Ost, звідки рашисти прилізли
показати весь коментар
13.03.2022 20:25 Відповісти
Хто зна що
показати весь коментар
13.03.2022 19:01 Відповісти
Итоги тижня??? Денафикация раССеи проходит весьма успешно..
показати весь коментар
13.03.2022 19:13 Відповісти
 
 