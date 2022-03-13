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"У меня есть сын. Хочу быть для него примером": збитий російський вбивця-пілот гвинтокрила К-52 Люлькін. ВIДЕО
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Збитий російський вбивця-пілот гвинтокрила К-52 "Алігатор" Люлькін Андрій хотів би, щоб його син продовжив його "справу".
Про це повідомдяє Цензор.НЕТ.
"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком. Просто хочу быть для него примером": збитий російський вбивця-пілот гвинтокрила К-52 "Алігатор" Люлькін Андрій.
Топ коментарі
+91 Бородатая девочка Бабай
показати весь коментар13.03.2022 18:27
+65 Michal Woronowsky
показати весь коментар13.03.2022 18:28
+62 Шимус
показати весь коментар13.03.2022 18:27
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Будь ласка, зачекайте...
Более того,не стирали с земли "немецкоговорящие города".
прям как в той присказке-смотри как я могу...
или как во второй половине-смотри как надо
...
Слава нації
Смерть москалям
- А чо ты не здох - нам нужны деньги !!!
((- передайте моему сыну...
- он и имени твоего знать не будет!))
Тому пропоную закопати потвору, щоб у сина був наглядний "пример" того що люди роблять з москалями. Може допоможе прийняти кращі рішеня у житті.
оже я тупий, але в 41 німці платили дойчмаркаи за курок. це якими збоченцями стали рашисти
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла."
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