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"У меня есть сын. Хочу быть для него примером": збитий російський вбивця-пілот гвинтокрила К-52 Люлькін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збитий російський вбивця-пілот гвинтокрила К-52 "Алігатор" Люлькін Андрій хотів би, щоб його син продовжив його "справу".

Про це повідомдяє Цензор.НЕТ.

"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком. Просто хочу быть для него примером": збитий російський вбивця-пілот гвинтокрила К-52 "Алігатор" Люлькін Андрій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Встановлено особу члена екіпажу збитого російського гвинтокрила. ФОТО
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Топ коментарі
+91
Сын бывает у людей. У тебя, урод, может быть только вылупок
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13.03.2022 18:27
+65
Воно вродилось інвалідом.
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13.03.2022 18:28
+62
всё он инвалид на всю оставшуюся жизнь
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13.03.2022 18:27
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всё он инвалид на всю оставшуюся жизнь
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13.03.2022 18:27 Відповісти
Воно вродилось інвалідом.
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13.03.2022 18:28 Відповісти
Сподіваюсь на це . Син буде радий заробленими татом грошам.
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13.03.2022 18:31 Відповісти
Ладу Приору купит😂
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13.03.2022 19:34 Відповісти
инвалид?.... к кобздуну отвалид он уже....
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13.03.2022 18:38 Відповісти
Рашисты хуже гитлеровцев ! Палачи и живодеры без чести и совести
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13.03.2022 18:54 Відповісти
Гитлеровцы хоть "братским народом" не прикидывались
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13.03.2022 19:36 Відповісти
Гитлеровцы хоть "братским народом" не прикидывались.
Более того,не стирали с земли "немецкоговорящие города".
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13.03.2022 23:03 Відповісти
Недарма їх в Україні називають qəssab (кацап - живодер)
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13.03.2022 19:58 Відповісти
qəssab в переводе с азербайджанского мясник или живодёр (небольшое уточнение)
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24.03.2022 14:28 Відповісти
Лікар як справжній патріот мав би щось йому відрізати... там пів язика, щоб шепеляв, або кінцівку підправити, щоб сцин бачив щодня, до чого приводить папкіно дуройобство...
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13.03.2022 19:00 Відповісти
Сын бывает у людей. У тебя, урод, может быть только вылупок
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13.03.2022 18:27 Відповісти
Байстрюк від сусіда.
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13.03.2022 19:32 Відповісти
Це таке останнє бажання?
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13.03.2022 18:27 Відповісти
Він піде. Діти росіян завжди виростають в росіян.
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13.03.2022 18:27 Відповісти
пока этот сын вырастет, то уже не будет рассеи. а если еще она будет, то летать он будет не на К-52, а метле или дирижабле, потому как нового высокотехнологического оружия у раши уже не будет.
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13.03.2022 18:36 Відповісти
Глянньте відео...свабода слова в Мацкві...піііідец..https://vimeo.com/687660172?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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13.03.2022 18:40 Відповісти
Носатую спецназовцы отчпокают в приемнике я надеюсь, может что то в голове и начнет шевелиться...
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13.03.2022 18:51 Відповісти
Ворушіння відбуватиметься хіба що у процесі чпокання...
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13.03.2022 19:04 Відповісти
Якщо це у ***** не істерика, то що таке істерика?
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13.03.2022 19:03 Відповісти
Колись був такий жарт, який, як на мене, і сьогодні актуальний: личинка ватніка - тампекс.
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13.03.2022 18:41 Відповісти
Пойдет, куда ж он денется-мозги-то унаследовать не от кого .....
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13.03.2022 18:28 Відповісти
Син має здохнути за яхту Сечина?
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13.03.2022 18:28 Відповісти
вот ичо , за прокладки кабаевой
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13.03.2022 18:40 Відповісти
***, воно ще й Люлькін
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13.03.2022 18:29 Відповісти
Люлькин....Разлюли малина.......!😃
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13.03.2022 20:28 Відповісти
Господи, я не могу это читать... Я бы *** его прикладом забил
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13.03.2022 18:29 Відповісти
Приклад, щоб людей вбивати...
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13.03.2022 18:29 Відповісти
Конченое существо!!
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13.03.2022 18:29 Відповісти
Вам виродкам тільки смерть!
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13.03.2022 18:29 Відповісти
Нехай підростає, чекаємо його ******** в Україні, піде на перегній разом з татусем(((
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13.03.2022 18:29 Відповісти
Шось мені підказує, шо воно підрости не встигне....
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13.03.2022 18:34 Відповісти
сімейка кончених **********
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13.03.2022 18:29 Відповісти
папа тебе передает привет - будешь как папа убийцей и тебя собьют, детка...
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13.03.2022 18:30 Відповісти
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13.03.2022 18:30 Відповісти
В танку головне - не обісратися... (с)
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13.03.2022 18:43 Відповісти
Каже, що рашистський танк, побачивши байрактар, прикинувся мертвим
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13.03.2022 18:47 Відповісти
Він просто знає, що Джавелін б'є в башню, тому як страус вирішив заховати башню в пісок, точніше в асфальт.
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13.03.2022 20:18 Відповісти
Ну, поганий той кацап який не мріє щоби його син згорів в танку
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13.03.2022 18:30 Відповісти
Сін, як в ця мразь - служка та половий партнер кадирівців...
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13.03.2022 18:30 Відповісти
Твой вы**док проклянет тебя орк.
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13.03.2022 18:31 Відповісти
Тфу !!!!
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13.03.2022 18:31 Відповісти
З якого дива мене має цікавити варнякання нЕлюда? Суд і розстріл за воєнні злочини- це єдине, що я хочу чути про москалів!
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13.03.2022 18:31 Відповісти
рузге дмб
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13.03.2022 18:32 Відповісти
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13.03.2022 18:32 Відповісти
падлюча арифметика від вбивці вагітних і дітей - має надихати його вилупка...і вишибати сльози гордості з вдови...
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13.03.2022 18:39 Відповісти
поломайте ещё ему и позвоночник, через колено, для страховки. ну и шоб личинка его такой же скрепной монголо-татарской чести удостоился.
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13.03.2022 18:35 Відповісти
Синок як і ***** буде встидатись свого батька, бо в того і того батьки карателі. Цей вбивав сусідів у ***** батько-поліцай вбивав земляків.
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13.03.2022 18:35 Відповісти
чо ты паришься?ты уже пример, долбо.бизма

прям как в той присказке-смотри как я могу...
или как во второй половине-смотри как надо
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13.03.2022 18:36 Відповісти
Хороший пример. Пусть помнят.Не уй шастать
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13.03.2022 18:36 Відповісти
Буде твій син, Люлькін, пишатися, що його батька аж у самій Гаазі як військового злочинця судили.
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13.03.2022 18:37 Відповісти
Він вже став для нього прикладом..
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 18:37 Відповісти
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13.03.2022 18:37 Відповісти
Zдох!
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13.03.2022 18:42 Відповісти
дура 7 000 000 деревяшек не получит, потому что тело не прибудет в Кацапию.
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13.03.2022 18:47 Відповісти
Найшла за чим гарєвать! Зараз Самвел постучіцця - празднік буде!!!!
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13.03.2022 19:34 Відповісти
най с балкона стрибає синок, тоді точно по стопах піде
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13.03.2022 18:38 Відповісти
Сын сбитого летчика по телефону отцу :
- А чо ты не здох - нам нужны деньги !!!
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13.03.2022 18:40 Відповісти
свабода слова в мацві... лва словаhttps://vimeo.com/687660172?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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13.03.2022 18:41 Відповісти
Шикардос відео!!! послідня вівця за війну,її також забрали!
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13.03.2022 18:46 Відповісти
Цього разу правильно зробили! Може прозріє, як вріжуть демократизаторами в атозаку!
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13.03.2022 19:08 Відповісти
Поки той ******** виросте, в параші не буде авіації.
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13.03.2022 18:47 Відповісти
Ти не приклад а ***** шматок
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13.03.2022 18:48 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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13.03.2022 18:49 Відповісти
Окончание "Лабиринта Пана" помните?

((- передайте моему сыну...

- он и имени твоего знать не будет!))
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13.03.2022 18:54 Відповісти
Піде їого синуля руським пєдофілам на поталу!
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13.03.2022 18:54 Відповісти
Було колись українське прізвище - Люлька, а стали гамнюки - "люлькіни"
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13.03.2022 18:57 Відповісти
І для чого про це писати? Робите з убивці геро
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13.03.2022 18:59 Відповісти
Ну,за вихуванням дітей потрібно уважно слідлкувати.

Тому пропоную закопати потвору, щоб у сина був наглядний "пример" того що люди роблять з москалями. Може допоможе прийняти кращі рішеня у житті.
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13.03.2022 19:01 Відповісти
Надеюсь и выкидыш твой сдохнет, тварь кацапская!
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13.03.2022 19:05 Відповісти
Этого дебила надо судить по всем законам войны.
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13.03.2022 19:13 Відповісти
Отрубите ему лопатой голову
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13.03.2022 19:16 Відповісти
Тогда на мацковии, самолёты только в былинах будут..
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13.03.2022 19:16 Відповісти
М
оже я тупий, але в 41 німці платили дойчмаркаи за курок. це якими збоченцями стали рашисти
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13.03.2022 19:30 Відповісти
как папаша биомусор так и сын такой же мусор будет!
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13.03.2022 19:37 Відповісти
дохлий говноед
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13.03.2022 19:46 Відповісти
Кацапы уже 1000 лет селекционно формируются злыми, подлыми, хитрыми.
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13.03.2022 20:02 Відповісти
"Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла."

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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13.03.2022 20:32 Відповісти
Гарний приклад. Але було би краще для сина бути трохи розумнішим за батька і ніколи не сунутися в Україну. А як зхоче бути як батько інвалідом, то хай вб'ється головою об стінку хоч зараз.
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13.03.2022 23:53 Відповісти
пилот другого апарата, по мирным оно не работало...
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14.03.2022 00:32 Відповісти
Не понимаю, на хрена такое публиковать? Показать глубину идиотизма?
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24.03.2022 21:02 Відповісти
 
 