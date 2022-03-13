"У меня есть сын. Хочу быть для него примером": збитий російський вбивця-пілот гвинтокрила К-52 Люлькін. ВIДЕО

Збитий російський вбивця-пілот гвинтокрила К-52 "Алігатор" Люлькін Андрій хотів би, щоб його син продовжив його "справу".

Про це повідомдяє Цензор.НЕТ.

"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком. Просто хочу быть для него примером": збитий російський вбивця-пілот гвинтокрила К-52 "Алігатор" Люлькін Андрій.

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