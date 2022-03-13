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армія РФ (13497) Маріуполь (2820)

"Там "Азов" сидят, п#дарасы. У нас потери большие - 700 человек в день нах#й! Мы не сможем взять город", - російський окупант про бої за Маріуполь. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оборонці Маріуполя завдають величезних втрат російським окупантам, що намагаються штурмувати місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це засвідчив один з російських окупантів у телефонній розмові зі своєю дружиною.

"Ми тут до тих пір, поки Маріуполь не візьмемо. А там "Азов" сидять, п#дараси. У нас великі втрати, тому ми можемо повернутися 16 числа. Ну, ті, хто вижив. У знайомого з мого відділення вчора найкращий друг помер. Мої друзі - теж. За день 700 осіб. Вони вчора увійшли в місто, а там школа, а в школі сиділи "Азов". Вони наших розбомбили там і все, зв'язку з ними немає. Нас в місто відправляють маленькими шматочками, а всі, хто туди їдуть - більше не повертаються", - сказав окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армії РФ про втрати. ВIДЕО

Також він розповів про те, як українські військові захищають нашу Україну. Схоже, окупантам стає страшно і вони не знають куди бігти.

"Ти не знаєш звідки вони стріляють. Зверху граната - вибух, друга - вибух. Ми біжимо, але ніхто не знає куди бігти", - додав загарбник.
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Топ коментарі
+65
АЗОВ, МАЛЬЧИКИ!
МОЛЮ БОГА ЗА ВАС!
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13.03.2022 19:16
+63
Тепер ясно чому вони так на мирних людях відіграються..Азов реально їм так насипає що аж ватнік завертається!!!Незнаю звідки у наших хлопців стільки сил але дай Боже вам усім здоров'я та сил!!!Вся Україна молиться за Марік!!!!
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13.03.2022 19:18
+60
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13.03.2022 19:22
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Ток за щеку. Ну.....или в мешок.
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13.03.2022 19:15 Відповісти
Я гидую цими орками 😀,краще зразу у мішок!!!!
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13.03.2022 20:04 Відповісти
За щоку ви візьмете, а не Марік!
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13.03.2022 19:16 Відповісти
АЗОВ, МАЛЬЧИКИ!
МОЛЮ БОГА ЗА ВАС!
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13.03.2022 19:16 Відповісти
"а всі, хто туди їдуть - більше не повертаються", - сказав окупант.

кто будет брать??!!
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13.03.2022 20:04 Відповісти
Хоть попрощался смертничек....
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13.03.2022 19:17 Відповісти
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13.03.2022 19:17 Відповісти
Нипонял, шо там за полтуши висит??? Мальчик в трусиках???
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13.03.2022 19:20 Відповісти
Шимус - ты место для засады подбираешь...?)))
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13.03.2022 19:22 Відповісти
Ну-с, хде еще красивое?) Мостоукладчиков мало.
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13.03.2022 19:23 Відповісти
Тепер ясно чому вони так на мирних людях відіграються..Азов реально їм так насипає що аж ватнік завертається!!!Незнаю звідки у наших хлопців стільки сил але дай Боже вам усім здоров'я та сил!!!Вся Україна молиться за Марік!!!!
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13.03.2022 19:18 Відповісти
Психолог тобі був потрібен, коли збирався в Україну. Тепер тебе ВСУ вилікують... назавжди.
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13.03.2022 19:19 Відповісти
Ты ******** хоть семечек сырых в карман положи
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13.03.2022 19:20 Відповісти
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13.03.2022 19:22 Відповісти
Тікайте орки в мусорні пакети!
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13.03.2022 19:22 Відповісти
Марік мій любимий Марік .... ТРИМАЙТЕСЬ !!!
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13.03.2022 19:22 Відповісти
Да.Мпленькими групами окупанти входят в знмлю Мореуполя.
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13.03.2022 19:22 Відповісти
Да, ето вам не 2014 когда украинцев гнобили перемириями и разводом войск выгоняли из города в поля. А каждый город ето крепость которую чтобы взять нужно тыщ 200 нападающих положить
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13.03.2022 19:23 Відповісти
Вот поэтому они так Марик и утюжат, потому что там очень много Азовцев ещё с 2014 года
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13.03.2022 19:23 Відповісти
У "Азова" в Марике ППД.
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13.03.2022 19:38 Відповісти
Тут ще є одна штука - вони не потрібні Путіну і фашистській росії. Вони свідки руйнування міфів про велику російську армію Повернення їх в росію призведе до того , що росіяни дізнаються,що їх армія - це дутий пузир , а це в свою чергу призведе до розвалу росії. Тому дороги назад їм теж немає,хіба що в мішку
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13.03.2022 19:23 Відповісти
там в кадирківському шпиталі під кордоном є психологи
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13.03.2022 19:23 Відповісти
Там и Азов, и погранцы, и морпехи, и бригада ВСУ обороняется. Тысяч 5 наши в общей сложности минимум. По военному им Марик не взять, поэтому и ведут беспощадные обстрелы города.
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13.03.2022 19:25 Відповісти
Да уж. Пришлось 810 бригаду морпехов из под Энергодара к Марику перебрасывать.
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13.03.2022 19:47 Відповісти
в 2017-му відпочивав на азовському морі, де поруч було містечко "азова". війна на донбассі завмерла, і, бачачи бородатих дядьків, які ходили з настороженим виглядом в пісочного кольору камуфляжах, катаються зі зброєю на л-200, каюсь, думав - ну от, граються в війну, вдають таких собі "солдат удачі".
ХЛОПЦІ, ЯК Я СОРОМЛЮСЬ ЦИХ СПОГАДІВ! БЕРЕЖИ ВАС БОГ, ВИ РЕАЛЬНО ДИКО КРУТІ!
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13.03.2022 19:26 Відповісти
путлер-********* могут только жопой горящую кочергу взять
теперь легально убить сруского - он червь и гной а чей то сьін
надеюсь на показательньіе пьітки и расстрел пленньіх!
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13.03.2022 19:28 Відповісти
"Ти не знаєш звідки вони стріляють. Зверху граната - вибух, друга - вибух. Ми біжимо, але ніхто не знає куди бігти", - додав загарбник. Ну ти і тупий,ванька-вже всі знають куди всім оркам треба бігти: за кораблем,вань,за своїм рузьким військовим кораблем
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13.03.2022 19:30 Відповісти
https://t.me/valeraarest/120
Шойгу отчитывается перед ****** как проходит "операция"
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13.03.2022 19:30 Відповісти
Азову слава !!!
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13.03.2022 19:37 Відповісти
Пля, це щось немислиме. Аналогії у тваринному світі... Спадають на думку лише лемінги, які з дурного глузду величезним натовпом біжать у море, щоб самонаїбнутися.
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13.03.2022 19:40 Відповісти
психиатр...? Азов вас всех вылечит, на вечно будете здоровы...
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13.03.2022 19:44 Відповісти
РАШЕФАШИСТЫ ВАМ ВСЕМ ***** ВОЗЛЕ МАРИУПОЛЯ ТВАРИ!
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13.03.2022 19:45 Відповісти
Молодцы «Азовцы»…СЛАВА ГЕРОЯМ
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13.03.2022 19:46 Відповісти
Маріуполь залишився один, якщо він впаде , то сухопутний коридор в Крим буде відкритий також країна буде майже повністю відрізана від моря. Тому за Маріуполь йдуть такі жорсткі бої.
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13.03.2022 19:46 Відповісти
ПОЙДЕШЬ ЗАВТРА В ГОРОД МЕРТВЫЙ ТВАРЬ БУДЕШЬ, ПОБЕЖИШЬ НАЗАД КАДЫРОВЦЫ ВСТРЕТЯТ, ВЕШАЙСЯ СЕГОДНЯ УБЛЮДОК!
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13.03.2022 19:48 Відповісти
Мертвяку не потрібен психолог...
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13.03.2022 20:15 Відповісти
АЗОВ - Боги війни!
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13.03.2022 20:22 Відповісти
Психолог йому потрібний ))) Незай краще пакет собі приготує.
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13.03.2022 20:27 Відповісти
Горіть у пеклі тварини!!Слава Азову!!
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13.03.2022 20:44 Відповісти
рогоносец нашёл кому жаловаться ) бабе своей ) А она видать только и ждёт чтоб его побыстрее отправили к праотцам чтоб за него получить мзду ) Это для ваты не ново )
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13.03.2022 20:50 Відповісти
********, кто вас сюда звал. Дохните, подонки.
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13.03.2022 21:07 Відповісти
Какие молодцы, Азов, давите этих ублюдков. Слава Азову.
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13.03.2022 21:09 Відповісти
Так вот Азов его и отведет к психологу. Это в том же направлении где и концерт кабздона...
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13.03.2022 21:47 Відповісти
Собчак слепил из говна Зверя, Зверь ожил и сожрал его. А потом... Потом бывший холуй собчачий стал уйобыщем... Но уже ему недолго осталось.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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13.03.2022 22:15 Відповісти
Психолога ему захотелось? Пуля в лоб от "Азова" для него будет лучшим психологом. Было бы перцу побольше мозгов, понял бы что их запускает малыми группами на убой.
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14.03.2022 00:58 Відповісти
Прекрасно! Слушал бы и слушал такие откровения
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16.03.2022 03:33 Відповісти
Бережи Вас Бог,Воїни.
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19.03.2022 20:44 Відповісти
 
 