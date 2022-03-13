"Там "Азов" сидят, п#дарасы. У нас потери большие - 700 человек в день нах#й! Мы не сможем взять город", - російський окупант про бої за Маріуполь. АУДIО
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Оборонці Маріуполя завдають величезних втрат російським окупантам, що намагаються штурмувати місто.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це засвідчив один з російських окупантів у телефонній розмові зі своєю дружиною.
"Ми тут до тих пір, поки Маріуполь не візьмемо. А там "Азов" сидять, п#дараси. У нас великі втрати, тому ми можемо повернутися 16 числа. Ну, ті, хто вижив. У знайомого з мого відділення вчора найкращий друг помер. Мої друзі - теж. За день 700 осіб. Вони вчора увійшли в місто, а там школа, а в школі сиділи "Азов". Вони наших розбомбили там і все, зв'язку з ними немає. Нас в місто відправляють маленькими шматочками, а всі, хто туди їдуть - більше не повертаються", - сказав окупант.
Також він розповів про те, як українські військові захищають нашу Україну. Схоже, окупантам стає страшно і вони не знають куди бігти.
"Ти не знаєш звідки вони стріляють. Зверху граната - вибух, друга - вибух. Ми біжимо, але ніхто не знає куди бігти", - додав загарбник.
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МОЛЮ БОГА ЗА ВАС!
кто будет брать??!!
ХЛОПЦІ, ЯК Я СОРОМЛЮСЬ ЦИХ СПОГАДІВ! БЕРЕЖИ ВАС БОГ, ВИ РЕАЛЬНО ДИКО КРУТІ!
теперь легально убить сруского - он червь и гной а чей то сьін
надеюсь на показательньіе пьітки и расстрел пленньіх!
Шойгу отчитывается перед ****** как проходит "операция"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!