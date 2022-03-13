Окупанти відправляють на штурм Маріуполя добровольців з Москви, обдурених пропагандою, - Бутусов. ВIДЕО

У російської армії закінчилися піхотинці та екіпірування, і на штурм Маріуполя погнали дешеве "м'ясо" з Москви, обдурене "Першим каналом".

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Батько та син Олексій та Віктор Солодухини з Москви здалися в полон українським воїнам у першому ж бою в Маріуполі. Вони приїхали добровільно вбивати українців, їм обіцяли, що це буде безпечно, і в результаті не дали ні касок, ні бронежилетів, ні радіозв'язку, а просто погнали натовпом у складі 9 полку 1 армійського корпусу на забій, щоб вони своїми трупами. окреслили оборонні рубежі захисників Маріуполя.

Проте українці відбили атаку, 12 росіян, які вижили, самі здалися в полон, щоб уникнути знищення. Отак ідіоти повірили пропаганді, приїхали постріляти, пограбувати, а тут війна, і люди відчайдушно захищають свою батьківщину", - повідомив Бутусов, розмістивши відео допиту полонених окупантів.

"Герої Маріуполя в повному оточенні вже 12 діб, жителі міста та його захисники взяті в заручники, їх безперервно бомбардує російська авіація та артилерія, місто перетворене на пекло. Маріуполю потрібна допомога", - підкреслює журналіст.

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