Окупанти відправляють на штурм Маріуполя добровольців з Москви, обдурених пропагандою, - Бутусов. ВIДЕО
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У російської армії закінчилися піхотинці та екіпірування, і на штурм Маріуполя погнали дешеве "м'ясо" з Москви, обдурене "Першим каналом".
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Батько та син Олексій та Віктор Солодухини з Москви здалися в полон українським воїнам у першому ж бою в Маріуполі. Вони приїхали добровільно вбивати українців, їм обіцяли, що це буде безпечно, і в результаті не дали ні касок, ні бронежилетів, ні радіозв'язку, а просто погнали натовпом у складі 9 полку 1 армійського корпусу на забій, щоб вони своїми трупами. окреслили оборонні рубежі захисників Маріуполя.
Проте українці відбили атаку, 12 росіян, які вижили, самі здалися в полон, щоб уникнути знищення. Отак ідіоти повірили пропаганді, приїхали постріляти, пограбувати, а тут війна, і люди відчайдушно захищають свою батьківщину", - повідомив Бутусов, розмістивши відео допиту полонених окупантів.
"Герої Маріуполя в повному оточенні вже 12 діб, жителі міста та його захисники взяті в заручники, їх безперервно бомбардує російська авіація та артилерія, місто перетворене на пекло. Маріуполю потрібна допомога", - підкреслює журналіст.
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теперь легально убить сруского - он червь и гной а чей то сьін
раSSія країна терорист!
пачіму парєченкав НЄ єдет...???!!
в бошку пытаются так забить ложные тезисы, что уже просто возникает мысль
но не могут же так нагло врать
а они могут
- это все что нужно о них знать они идейные, будет у них возможность будут дальше убивать украинцев.
"Хто такі полонені ? - Це люди, що прийшли вас УБИВАТИ. Але в них не вийшло. " УІНСТОН ЧЕРЧІЛЬ .
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Слава нації
Смерть москалям
Теперь дистрофиков везут сюда.
смотерть видео как они мирных жителей в чечне расстреливали
смеясь
и еще много другого пересмотреть, с 14го года можно многое найти
чтобы желание жалеть пропало
пока только так
они не жалеют вас, когда расстреливают дома и школы
а продукти i в Марiуполi лишнiми не будуть.
Це ж вони з Москви і такі дурні, а на околицях - так там мабуть всі двоногі взагалі без мізків...