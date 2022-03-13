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Окупанти відправляють на штурм Маріуполя добровольців з Москви, обдурених пропагандою, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російської армії закінчилися піхотинці та екіпірування, і на штурм Маріуполя погнали дешеве "м'ясо" з Москви, обдурене "Першим каналом".

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Батько та син Олексій та Віктор Солодухини з Москви здалися в полон українським воїнам у першому ж бою в Маріуполі. Вони приїхали добровільно вбивати українців, їм обіцяли, що це буде безпечно, і в результаті не дали ні касок, ні бронежилетів, ні радіозв'язку, а просто погнали натовпом у складі 9 полку 1 армійського корпусу на забій, щоб вони своїми трупами. окреслили оборонні рубежі захисників Маріуполя.

Проте українці відбили атаку, 12 росіян, які вижили, самі здалися в полон, щоб уникнути знищення. Отак ідіоти повірили пропаганді, приїхали постріляти, пограбувати, а тут війна, і люди відчайдушно захищають свою батьківщину", - повідомив Бутусов, розмістивши відео допиту полонених окупантів.

"Герої Маріуполя в повному оточенні вже 12 діб, жителі міста та його захисники взяті в заручники, їх безперервно бомбардує російська авіація та артилерія, місто перетворене на пекло. Маріуполю потрібна допомога", - підкреслює журналіст.

Також дивіться: У Харкові затриманий заряджаючий БМ-21 "Град" Бобикін, військовослужбовець розбитої 200-ї мотострілецької бригади окупантів, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+65
*******.
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13.03.2022 19:26
+57
Нафига нам здался этот биомусор? Что они знают такого ценного? Что они умеют делать? Это же генетические отходы! Зачем нам этот биоматериал?
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13.03.2022 19:26
+51
Да все они прекрасно знают в плену поют "легенду". Уже доказано документально что все они прекрасно знают.
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13.03.2022 19:28
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путлер-********* могут только жопой горящую кочергу взять
теперь легально убить сруского - он червь и гной а чей то сьін
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13.03.2022 19:26 Відповісти
*******.
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Как дышат.
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13.03.2022 19:27 Відповісти
а дишут часто
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13.03.2022 19:31 Відповісти
Кацапы. Хотят заработать "Военные"
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Нафига нам здался этот биомусор? Что они знают такого ценного? Что они умеют делать? Это же генетические отходы! Зачем нам этот биоматериал?
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Ще й годувати їх тепер треба.
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13.03.2022 19:28 Відповісти
Будут завалы разбирать и работать в похоронной бригаде. БЕЗ ПРОТИВОГАЗОВ!!!
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13.03.2022 21:50 Відповісти
За пропаганду й помруть
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13.03.2022 19:27 Відповісти
Розстріляти *****! Дякую.
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13.03.2022 19:27 Відповісти
Де взагалі допомога Маріуполю?
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13.03.2022 19:28 Відповісти
"Проте українці відбили атаку, 12 росіян, які вижили, самі здалися в полон, щоб уникнути знищення". - В Маріуполі й так не вистачає їжі - а тепер ще й цих виродків годувати?
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13.03.2022 19:28 Відповісти
Та нехай прив'яжуть до стовпів , як це роблять з мародерами, і щоб ці уроди зустріли з неба "руський мір" на власну голову.
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13.03.2022 20:03 Відповісти
За гроші вони йдуть і за можливість грабувати.
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13.03.2022 19:28 Відповісти
да, в 14 году много было видео, где эти суки смеялись, как их отпустили а они снова пришли убивать.
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13.03.2022 19:51 Відповісти
...мля... че это , куда, сброд конченный
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13.03.2022 19:28 Відповісти
Да все они прекрасно знают в плену поют "легенду". Уже доказано документально что все они прекрасно знают.
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13.03.2022 19:28 Відповісти
Потрібно їх віддати маріупольцям, хай розповідають їм казки, якщо їх хтось буде слухати.
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13.03.2022 19:29 Відповісти
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
пачіму парєченкав НЄ єдет...???!!
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13.03.2022 19:29 Відповісти
помогати він хотів, чи намарадьорити по-більше? Їм же як кажуть, візьмете місто і можете робити що хочете три дні, то вже так не першу сотню років. Не дай Бог їм здатися, то вони як за сраку взяли такі чемні.
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13.03.2022 19:29 Відповісти
Нужно участь эту тенденцию. Если сделать прорыв оккупации, то там все орки должны разбежаться.
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13.03.2022 19:30 Відповісти
Нах#й ви їх кормите і поїте? Вони п##дять це ж видно. Якщо вже взяли в полон, то киньте їх в якесь місце тай все. Якщо виживуть то так і буде.
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13.03.2022 19:32 Відповісти
*******
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13.03.2022 19:32 Відповісти
Триндять!
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13.03.2022 19:32 Відповісти
Ну. Да. Легенда про "Учения" уже не канает, запели про "Охрану".
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13.03.2022 19:33 Відповісти
Ні, ми не такі, як ви, ми люди, а ви нелюди. Сдавайтеся, руські свині.
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13.03.2022 19:33 Відповісти
Вибачте, не руські, а російські. Роси то є головні гандони планети.
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13.03.2022 19:41 Відповісти
это "правильные" кацапы, ни одного выстрела, сразу сдались, этим можно сухарь дать
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13.03.2022 19:34 Відповісти
Москва хоче знищита нашу націю та державу! Лише смерть зайди заслуговують, й навіть не важливо - знали вони чи не знали, каються не каються, байдуже! Лише смерть, бо вони зброя геноциду! Таких не жаліти, безжально нищить! Щоб в інших навіть думок не було щось проти України замислювати!
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13.03.2022 20:47 Відповісти
дійсно дітям в Маріуполі не вистачає води і їжі а ви їх поїте. Вони брешуть, цк видно тараторять завчений текст.
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13.03.2022 19:34 Відповісти
Будуть відбудовувати те що наробили років так 20, такі їм будуть заробітки. Слава Україні!
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13.03.2022 19:34 Відповісти
Які заробітки, то їм буде каторга.
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13.03.2022 19:42 Відповісти
Йа хатєл памагать людям. Йа хатєл памагать людям, коли в школі бабусю через дорогу переводив. Що з цим світом пішло не так
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13.03.2022 19:34 Відповісти
"Хто такі полонені ? - Це люди, що прийшли вас УБИВАТИ. Але в них не вийшло. " УІНСТОН ЧЕРЧІЛЬ .
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13.03.2022 19:35 Відповісти
Цю фразу мусять вчити всі наші захисники!
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13.03.2022 20:49 Відповісти
Пустити на органи для наших поранених.
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13.03.2022 19:35 Відповісти
Не привиди Боже! Кацапську кров нам доливати. Їм ще работать і работать на відбудові України.
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13.03.2022 19:44 Відповісти
и что их шоколадом кормить прикажете ? - ехали убивать а тут не срослось , сдались тушку свою спасая и что ? они даже не военнослужащие которые хоть как то могут прикрыться приказом нет это выродки ехавшие на "сафари" убивать Украинцев - тут сдача в плен ни чего не меняет , ответственность должна быть по полной
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13.03.2022 19:36 Відповісти
Але тут доля різко змінилася, і зброя у іншого мисливця.
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13.03.2022 19:47 Відповісти
Еще по СА ГСВГ помню этих чмошников. Из даже свои не уважали.
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13.03.2022 19:36 Відповісти
К стенке мразей
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13.03.2022 19:37 Відповісти
Почему чай пьют без печенья?где печенье?
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13.03.2022 19:39 Відповісти
Уже задрало смотреть на бред которые наши пишут что кацапы обмануты пропагандой. Пропагандой можно обмануть какуюто бабку живущую в ****** Сызрани у которой кроме зомбоящика ничего нет. Остальные все прекрасно знают кто и что и зачем. Не бесите украинский народ роликами что кацапы ничего не знают. Ета Орда целенаправленно идет убивать, грабить, и заселяться в наши дома и их мамаши в етом своих выродышей поддерживают. И все о чем ети пленные ублюдки жалеют ето то что им не дали дойти до Киева поживиться в зажиточных домах и набрать себе полные чемоданы 13 айфонов в наших магазинах
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13.03.2022 19:40 Відповісти
да там почти 10 лет в уши говно льют по тв и в интернете
в бошку пытаются так забить ложные тезисы, что уже просто возникает мысль
но не могут же так нагло врать
а они могут
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13.03.2022 19:48 Відповісти
"Батько та син Олексій та Віктор Солодухини з Москви. Вони приїхали добровільно вбивати українців, їм обіцяли, що це буде безпечно" -

- это все что нужно о них знать они идейные, будет у них возможность будут дальше убивать украинцев.

"Хто такі полонені ? - Це люди, що прийшли вас УБИВАТИ. Але в них не вийшло. " УІНСТОН ЧЕРЧІЛЬ .
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13.03.2022 19:42 Відповісти
ось чому мені від цих, що і кого я слухаю, весь час іржати хочеться... нервове, напевно, від цього пропагандитського дебілізу
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13.03.2022 19:42 Відповісти
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13.03.2022 19:43 Відповісти
+
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13.03.2022 19:54 Відповісти
Певно для цих орків...і бояри вистачить .
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 19:44 Відповісти
Скажіть їм що з їжі залишилися тільки паляниці, але тільки для тих, хто зможе правильно їх попросити.
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13.03.2022 19:44 Відповісти
Да отпустите вы их... На минное поле...
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13.03.2022 19:44 Відповісти
Усіх "добровольців" років з 10 відбудовувати добровільно країну.
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13.03.2022 19:48 Відповісти
Так-так... Тепер в хід пішли корисні ідіоти. Цікаво, кого ***** скерує до Маріуполя, коли вже й цей ресурс закінчиться? Стариганів, незадоволених генітально-малосольною дієтою?..
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13.03.2022 19:48 Відповісти
Брешуть,як сиві мерени, по гроші вони приїхали.
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13.03.2022 19:49 Відповісти
Бомжи кончились.
Теперь дистрофиков везут сюда.
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13.03.2022 19:50 Відповісти
За мясорубкой приехали.
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13.03.2022 19:54 Відповісти
кто жалеет их
смотерть видео как они мирных жителей в чечне расстреливали
смеясь
и еще много другого пересмотреть, с 14го года можно многое найти
чтобы желание жалеть пропало
пока только так
они не жалеют вас, когда расстреливают дома и школы
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13.03.2022 19:54 Відповісти
Невже хтось повірить цим московським вонючим козлам?
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13.03.2022 19:58 Відповісти
Гореть в пекле всем кацапо-рашистам!Будь они прокляты,мрази!
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13.03.2022 20:08 Відповісти
Зачем их в плен брать?
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13.03.2022 20:11 Відповісти
Шлюха картавая.
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13.03.2022 20:13 Відповісти
на *** эту тварь показывают!!УБИВАЙТЕ!!!
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13.03.2022 20:26 Відповісти
Меня покоробило, когда гаденыш сказал: "тут такие же люди, как мы..." Нет, уроды, в Украине - ЛЮДИ, а вы - БИОМУСОР!😡
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13.03.2022 20:28 Відповісти
Отпускать нельзя, иначе приедут снова убивать вас. Так было в Чечне, также будет и в Украине. Не пожалейте два патрона. В расход этих сук
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13.03.2022 20:34 Відповісти
Завдяки хоробрості та майстерності українських захисників втрати російських окупантів перевищили усі можливі рекорди. Такої кількості загиблих Росія не мала у жодній війні, яку розпочинала.
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13.03.2022 20:35 Відповісти
Цим кацапам-вбивцям треба відрубати руки і відпусти на Швабростан.
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13.03.2022 20:36 Відповісти
для живого щита зберегти, або під бомби!
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13.03.2022 20:41 Відповісти
Брехливі свинособаки
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13.03.2022 20:53 Відповісти
Треба так: не пустили гумконвой - розстріляти 5 рашистів! Не пустили другий - ще 5!
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13.03.2022 20:54 Відповісти
ТУПІ МОСКАЛІ
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13.03.2022 20:54 Відповісти
Ни одному москалю не можна вiрити,брешуть як дихають_виход один в расход,
а продукти i в Марiуполi лишнiми не будуть.
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13.03.2022 21:06 Відповісти
Розрив з Україною після 1991 року різко присадив розумові здіності москалів.
Це ж вони з Москви і такі дурні, а на околицях - так там мабуть всі двоногі взагалі без мізків...
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13.03.2022 21:22 Відповісти
Расстрелять гадов! Без сожаления
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13.03.2022 23:54 Відповісти
Какая, нахер, пропаганда? Все, что их интересует - это бабки и возможность грабить.
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14.03.2022 04:45 Відповісти
 
 