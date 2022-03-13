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Горять москалі. Трофеїв повна машина, - результат підриву ворожої колони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок вдалої операції українських воїнів була підірвана колона російських окупантів, згоріло кілька бензовозів та здобута вантажівка боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео події шириться в соцмережах. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Їжа завонялася, картопля згнила, огірки розбилися. От, рахіти", - українські бійці оглядають трофейну польову кухню російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
А що воно там в кабіні? Псячий корм для руснявих собак?
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13.03.2022 20:13
+37
Как же это успокаюет в такое нелегкое время,на ночь побольше бы такого
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13.03.2022 20:15
+35
Де залишки російськомовної органіки?
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13.03.2022 20:14
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А що воно там в кабіні? Псячий корм для руснявих собак?
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13.03.2022 20:13 Відповісти
То i'х i'жа з мусорки. Гиииии!
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13.03.2022 20:17 Відповісти
из кацапа козий горох посыпался )))
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13.03.2022 20:27 Відповісти
Скоро на Раиссе: Козьи Шарики-отличный заменитель Куриных Кубиков!
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13.03.2022 20:28 Відповісти
Там ще бачок омивателя скла стоїть знятий, незамерзайку хлепчуть дибіли.
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13.03.2022 20:42 Відповісти
Так то кучу наваляли от страха...
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13.03.2022 21:55 Відповісти
Ви думаєте у нинішній владі щось суттєво змінилося? Ні.
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13.03.2022 20:19 Відповісти
а де воно само?
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13.03.2022 20:28 Відповісти
ви мене невірно зрозуміли. я за портнова спитав. де воно само зараз є?
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13.03.2022 20:38 Відповісти
Он имеет ввиду сам Портнов где?
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13.03.2022 21:16 Відповісти
Та не допоможе йому нацполіція,після перемоги візмуться й за цю нечисть,і за того хто дав наказ охороняти.
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13.03.2022 20:50 Відповісти
Він же був "креативним_директором" проєкту "посадіть_Порошенка".
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13.03.2022 20:53 Відповісти
Де залишки російськомовної органіки?
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13.03.2022 20:14 Відповісти
В удобрение ушли на подсолнухи.
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13.03.2022 20:18 Відповісти
російської, а не російськомовної
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13.03.2022 20:35 Відповісти
А где дохлые орки?
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13.03.2022 20:14 Відповісти
Как же это успокаюет в такое нелегкое время,на ночь побольше бы такого
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13.03.2022 20:15 Відповісти
Не кажи, аж спиться потім спокійніше після таких переглядів.
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13.03.2022 20:20 Відповісти
Ай молодці!
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13.03.2022 20:15 Відповісти
бульбу подсмажили
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13.03.2022 20:16 Відповісти
картофєль в мундірє...
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13.03.2022 20:18 Відповісти
Цим оркам повезло, з підігрівом до кАбздона пішли.
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13.03.2022 20:16 Відповісти
хорошие закладки
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13.03.2022 20:17 Відповісти
Красавы. И что нельзя было сразу так заминировать все дороги ведущие в наши города?
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13.03.2022 20:17 Відповісти
А як и собі це увляєш?
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13.03.2022 20:19 Відповісти
Молча. выдать по два десятка мин каждой теробороне и пускай бы ставили на трассах перед вражескими колонами
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13.03.2022 20:22 Відповісти
там походу с миной еще чегото было для лучшего эффекта
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13.03.2022 20:24 Відповісти
Если бы было еще что то ни от БМП ни от машин не было бы мокрого места. А так просто гусеницы посбивали и трофеи целые
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13.03.2022 20:27 Відповісти
Я так собі уявляю,що міна на асфальті буде помітна.А поле трьома мінами не замінуєш.
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13.03.2022 20:31 Відповісти
А здесь по твоему как было сделано? Вряд ли ты из танка заметишь еле торчащую головку мины покрашенную в цвет асфальта. А чтобы гражданские не наехали ставится охранение которое снимается при приближении вражеской колоны
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13.03.2022 20:38 Відповісти
У нас зараз такі ями на дорогах засипані щебнем, що всі не об'їдеш.
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13.03.2022 20:45 Відповісти
Да , или фугас на обочине или минный шлагбаум , но это и сидеть надо метрах в двадцати
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13.03.2022 20:47 Відповісти
А гражданские ,что по небу пусть летают?
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13.03.2022 20:33 Відповісти
Это управляемые закладки, их подрывают тогда когда нужно
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13.03.2022 20:40 Відповісти
раньше в кацапских колоннах стояли бтр с приборами подавления сигналов радиофугасов,сейчас видно уже кончились или по кацапском разгильдяйстве забили болт
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13.03.2022 20:52 Відповісти
Ви, особисто, щось петраєте в мінерстві? Знаєте хто в теробороні? Там організовують в ярах тири, щоб люди відчули в руках і в вухах постріл АКМ.
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13.03.2022 23:07 Відповісти
Так тримати Козаки. Слава Україні. Дякуємо хлопці
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13.03.2022 20:18 Відповісти
Вот). Ящики с ПЗРК очень пригодятся.
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13.03.2022 20:18 Відповісти
Яка добра новина ,смерть рашиським варварам.
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13.03.2022 20:19 Відповісти
👍🇺🇦 добрий вечір, ми з України (с)
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13.03.2022 20:19 Відповісти
О это не белорусы?

а че это за желтые шарики или что это?
в начале видео
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13.03.2022 20:19 Відповісти
Знак О это резерв.
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13.03.2022 20:22 Відповісти
Ні, то білокацапи.
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13.03.2022 20:23 Відповісти
а это кажется пакет с яблоками был
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13.03.2022 20:23 Відповісти
Яблокі на снєгу, розовиє на бєлом,
Шо же нам с німі дєлать, с яблокамі на снєгу?..

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13.03.2022 21:32 Відповісти
Трофеи зачетные
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13.03.2022 20:22 Відповісти
ипашьте их сынки, со всей злостью и ненавистью ипашьте! Слава Украине! Сдохни Параша!
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13.03.2022 20:23 Відповісти
В машине трофеи похоже на Иглы?
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13.03.2022 20:23 Відповісти
нормально так прибарахлились
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13.03.2022 20:25 Відповісти
бульбаши заблудились блд? так можно и земелькой делится начать, мозыр например
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13.03.2022 20:27 Відповісти
Они хотели яблоками нас закидать?
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13.03.2022 20:27 Відповісти
яблоки на снегу (с)...)))
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13.03.2022 20:30 Відповісти
синие на зеленом...
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13.03.2022 21:33 Відповісти
Те саме написав трохи вище.
Однакові асоціації.
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13.03.2022 21:33 Відповісти
Ні, нам цього вже мало, треба у всіх фарбах.
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13.03.2022 20:47 Відповісти
Все, пішли засади - москвинам кінецъ. Закінчать як військо Наполеона 1812 року... Не вийдуть.
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13.03.2022 20:34 Відповісти
****
все для фронту - все для Перемоги !!! (фото, видео)

Велосипедист везет "трофейный" снаряд на багажнике своего транспортного средства.

https://t.me/ukraina24tv/19716

Из видео следует, что боеприпас украли у оккупантов и теперь везут танкистам ВСУ.
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13.03.2022 20:34 Відповісти
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13.03.2022 20:47 Відповісти
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13.03.2022 20:39 Відповісти
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13.03.2022 20:40 Відповісти
Москаликів качка копнула.
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13.03.2022 21:41 Відповісти
менты бульбафюрера?
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13.03.2022 20:45 Відповісти
ГОРІЛА ШИНА ПАЛАЛА ...

https://www.youtube.com/watch?v=d2quAray1TU
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13.03.2022 20:47 Відповісти
Горять москалі... А це ж іще навіть не пекло...
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13.03.2022 20:53 Відповісти
Опять старое видео выкладываете
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13.03.2022 21:15 Відповісти
где трупы этих тварей???
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13.03.2022 21:27 Відповісти
Гарна робота. Слава Україні!
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13.03.2022 21:30 Відповісти
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13.03.2022 21:36 Відповісти
Ездят без аптечки и огнетушителя.
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13.03.2022 23:15 Відповісти
А де трупіки асвабадітєлєй?
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13.03.2022 21:38 Відповісти
***, *******, ***** им тенис зимой?
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14.03.2022 00:22 Відповісти
 
 