Горять москалі. Трофеїв повна машина, - результат підриву ворожої колони. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок вдалої операції українських воїнів була підірвана колона російських окупантів, згоріло кілька бензовозів та здобута вантажівка боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео події шириться в соцмережах.
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Топ коментарі
+42 neodoc1976
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+37 4uxpux
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+35 віктор федорович 31ee1569
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а че это за желтые шарики или что это?
в начале видео
Шо же нам с німі дєлать, с яблокамі на снєгу?..
Однакові асоціації.
все для фронту - все для Перемоги !!! (фото, видео)
Велосипедист везет "трофейный" снаряд на багажнике своего транспортного средства.
https://t.me/ukraina24tv/19716
Из видео следует, что боеприпас украли у оккупантов и теперь везут танкистам ВСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=d2quAray1TU