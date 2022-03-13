Горять москалі. Трофеїв повна машина, - результат підриву ворожої колони. ВIДЕО

Внаслідок вдалої операції українських воїнів була підірвана колона російських окупантів, згоріло кілька бензовозів та здобута вантажівка боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео події шириться в соцмережах.

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