В цей важкий момент я ще більше пишаюся, що я українець, - футболіст Шевченко виступив під час акціїї в Лондоні. ВIДЕО

Відомий український футболіст, екстренер збірної Андрій Шевченко виступив під час акціїї на підтримку України в Лондоні.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Брутальний футбол.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Я народився в Україні. Я дуже пишаюся бути українцем. В цей важкий момент я ще більше пишаюся. Я вдячний нашій армії, нашому президенту і нашим людям, які сьогодні захищають нашу країну. Захищають нашу свободу.

Будь ласка, стійте разом. Ми завжди повинні бути разом, тому що ми вимушені воювати за нашу країну і наш народ. Слава Україні. Слава нації. Україна понад усе. Я з вами", - заявив Шевченко.

Також читайте: УАФ планує покарати екскапітана збірної Тимощука, що продовжує працювати в РФ: відберуть ліцензію тренера і позбавлять всіх титулів