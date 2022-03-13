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В цей важкий момент я ще більше пишаюся, що я українець, - футболіст Шевченко виступив під час акціїї в Лондоні. ВIДЕО
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Відомий український футболіст, екстренер збірної Андрій Шевченко виступив під час акціїї на підтримку України в Лондоні.
Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Брутальний футбол.
"Я народився в Україні. Я дуже пишаюся бути українцем. В цей важкий момент я ще більше пишаюся. Я вдячний нашій армії, нашому президенту і нашим людям, які сьогодні захищають нашу країну. Захищають нашу свободу.
Будь ласка, стійте разом. Ми завжди повинні бути разом, тому що ми вимушені воювати за нашу країну і наш народ. Слава Україні. Слава нації. Україна понад усе. Я з вами", - заявив Шевченко.
Топ коментарі
+15 Дмитрий Чуб
показати весь коментар13.03.2022 20:33
+14 Шимус
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+6 Lvbnhj
показати весь коментар13.03.2022 20:24
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Це не під спідницею у Наталка Каролевської сказати.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA