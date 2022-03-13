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війна (56544) Лондон (197) футболіст (100) Шевченко Андрій футболіст (42)

В цей важкий момент я ще більше пишаюся, що я українець, - футболіст Шевченко виступив під час акціїї в Лондоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Відомий український футболіст, екстренер збірної Андрій Шевченко виступив під час акціїї на підтримку України в Лондоні.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Брутальний футбол.

"Я народився в Україні. Я дуже пишаюся бути українцем. В цей важкий момент я ще більше пишаюся. Я вдячний нашій армії, нашому президенту і нашим людям, які сьогодні захищають нашу країну. Захищають нашу свободу.

Будь ласка, стійте разом. Ми завжди повинні бути разом, тому що ми вимушені воювати за нашу країну і наш народ. Слава Україні. Слава нації. Україна понад усе. Я з вами", - заявив Шевченко.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
В принципе, физически, он Украине помочь не может, но мататься по Миру и доносить проблемы страны и просить поддержки, в слоях их народов, это он может, хай занимается, каждая помощь, каждый даже звук из за угла про помощь Украине, камушек к скале, которую мы уже повесили, для отправки кацапстана в ад.
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13.03.2022 20:33
+14
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13.03.2022 20:26
+6
Прорвало Андрюшу
Це не під спідницею у Наталка Каролевської сказати.
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13.03.2022 20:24
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Прорвало Андрюшу
Це не під спідницею у Наталка Каролевської сказати.
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13.03.2022 20:24 Відповісти
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13.03.2022 20:26 Відповісти
А де "наташа"?
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13.03.2022 20:48 Відповісти
з нами в Лондоні?
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13.03.2022 20:24 Відповісти
В принципе, физически, он Украине помочь не может, но мататься по Миру и доносить проблемы страны и просить поддержки, в слоях их народов, это он может, хай занимается, каждая помощь, каждый даже звук из за угла про помощь Украине, камушек к скале, которую мы уже повесили, для отправки кацапстана в ад.
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13.03.2022 20:33 Відповісти
Вся Україна об'єдналася для того, щоб здолати російських окупантів. Кожен українець робить все можливе.
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13.03.2022 20:28 Відповісти
Якого ХЕРА ти там робиш,там є кому виступати і без тебе.
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13.03.2022 20:36 Відповісти
Не треба Шевченко звинувачувати він в Лондоні робить набагато більше ніж де яки в Україні
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13.03.2022 20:37 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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13.03.2022 20:39 Відповісти
Настоящий Украинец тот который здесь .и любит свою родину. А эти приветы накуй не нужны....
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13.03.2022 20:58 Відповісти
А как он туда попал? Избранных выпускают? Свалил от войны,красавчик конечно...
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13.03.2022 21:57 Відповісти
 
 