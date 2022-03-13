Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадиров доручив своїм головорізам викрасти українських дітей. ВIДЕО

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив відео, в якому російські окупанти повідомляють Кадирову про провал операції про викрадення українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі, виклавши відповідне відео.

Геращенко зазначив: "Кадиров доручав своєму спецназу викрасти українських дітей. Кадиров приїхав в Україну і перше, що вони роблять, планують операцію з викрадення дітей з дитячого будинку. Послухайте самі що, повідомляють подонку Кадирову на 20 секунді цього відео!

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"І одразу по зухвалому підійшли до дитячого будинку, зайшли всередину, але на жаль дітей там не виявилося"

У цьому вся суть кадирвщини: викрадення, тортури, залякування та позерство для соціальних мереж.

Дітей із дитбудинку мабуть хотіли використати для чергового запису ПР відеоролика Кадирова".