Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадиров доручив своїм головорізам викрасти українських дітей. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив відео, в якому російські окупанти повідомляють Кадирову про провал операції про викрадення українських дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі, виклавши відповідне відео.
Геращенко зазначив: "Кадиров доручав своєму спецназу викрасти українських дітей. Кадиров приїхав в Україну і перше, що вони роблять, планують операцію з викрадення дітей з дитячого будинку. Послухайте самі що, повідомляють подонку Кадирову на 20 секунді цього відео!
"І одразу по зухвалому підійшли до дитячого будинку, зайшли всередину, але на жаль дітей там не виявилося"
У цьому вся суть кадирвщини: викрадення, тортури, залякування та позерство для соціальних мереж.
Дітей із дитбудинку мабуть хотіли використати для чергового запису ПР відеоролика Кадирова".
Будь ласка, зачекайте...
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НО Мы вернёмся, Грозный
Сміливостілише на діетй- сиріт вистачає.
Зворушлива історія активістки.
https://www.youtube.com/watch?v=7NlboYAx7cs&t=163s
Це ЗЕлені пробують укріпити свою владу:
- спершу оправдують "ніби правильну брехню" заради "правильної пропаганди проти кацапів"
- потім ( вже перейшли на ту стадію ) заливатимуть брехню про "зле НАТО, яке зовсім не допамагає"
- далі почнуть таврувати, як "зрадників", всіх тверезомислячих
Це шлях перетворення України в кацапію нр 2.
Такі фейки слід викривати нещадно - найкраще до того, як вони попали в західні медіа. Бо це підірве симпатії до України в світі (ціль нр 4 ЗЕ(БЕ)нератів)