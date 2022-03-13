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діти (4407) Кадиров (481)

Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадиров доручив своїм головорізам викрасти українських дітей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив відео, в якому російські окупанти повідомляють Кадирову про провал операції про викрадення українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі, виклавши відповідне відео. 

Геращенко зазначив: "Кадиров доручав своєму спецназу викрасти українських дітей. Кадиров приїхав в Україну і перше, що вони роблять, планують операцію з викрадення дітей з дитячого будинку. Послухайте самі що, повідомляють подонку Кадирову на 20 секунді цього відео!

"І одразу по зухвалому підійшли до дитячого будинку, зайшли всередину, але на жаль дітей там не виявилося"

У цьому вся суть кадирвщини: викрадення, тортури, залякування та позерство для соціальних мереж.

Дітей із дитбудинку мабуть хотіли використати для чергового запису ПР відеоролика Кадирова".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+86
Да это чмо в Грозном. Вряд ли он под Киевом. Под хвостом у овцы гораздо уютнее
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13.03.2022 20:43
+81
ой тут его баранов прибили
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13.03.2022 20:45
+44
100%, за кадировим наші "специ" вже полюють.
Його полон/ліквідація - лише питання часу!
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13.03.2022 20:44
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Сами себя штоли сдали,выложив этот видос в тырнэт?
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13.03.2022 21:07 Відповісти
Шот не вяжется..
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13.03.2022 21:09 Відповісти
Ложь, ******* и провокация....****** продакшин
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13.03.2022 21:09 Відповісти
Сижу в Киеве, смотрю в окно, высматриваю кадырова. Не видно чёто. может ******* уже
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13.03.2022 21:09 Відповісти
Оставив всё уйдем в ночи
НО Мы вернёмся, Грозный
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13.03.2022 23:38 Відповісти
120000 поліції...
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13.03.2022 21:13 Відповісти
Воно вже не тільки українців а й українок боїться. Сміливості лише на діетй- сиріт вистачає.
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13.03.2022 21:16 Відповісти
чгтрк перестарался
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13.03.2022 21:16 Відповісти
Стыдно как ссутся ,"расийские ахвицеры".Стыдно...
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13.03.2022 21:19 Відповісти
Його ще 27 лютого випустили,без паніки.Україна понад усе!
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13.03.2022 21:33 Відповісти
Це точно, без Грішина ми ніяк не вправимось...
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13.03.2022 21:58 Відповісти
Ну ну, вірю. І обов'язково так театрально добавив - до Києва 7 км. Клоун бородатий
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13.03.2022 21:32 Відповісти
Від Києва 7 км станція метро Житомирська,може він в метро засів....
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13.03.2022 21:36 Відповісти
Ирпінь - 7 км від околиці Києва.
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13.03.2022 22:34 Відповісти
Ми вже перемогли.
Зворушлива історія активістки.
https://www.youtube.com/watch?v=7NlboYAx7cs&t=163s
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13.03.2022 21:38 Відповісти
Ще один ФЕЙК чеченських БАРАНОЙОБ*В з підземного бункера СМЕРДЮЧОГО СЦИКЛИВОГО БАРАНОЙ*БА кадирова...!!! ПОПАДУТЬСЯ ЦІ баранойоби комусь, шкіру і скальп з них живих знімати на камеру...!!!
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13.03.2022 22:07 Відповісти
Нагодуйте кадирова салом. І одразу відправте у Джаханнам на пекельні борошна
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13.03.2022 22:16 Відповісти
Це вийде якийсь Аш Хазам.
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13.03.2022 22:43 Відповісти
Угу, може бути.

Це ЗЕлені пробують укріпити свою владу:
- спершу оправдують "ніби правильну брехню" заради "правильної пропаганди проти кацапів"
- потім ( вже перейшли на ту стадію ) заливатимуть брехню про "зле НАТО, яке зовсім не допамагає"
- далі почнуть таврувати, як "зрадників", всіх тверезомислячих

Це шлях перетворення України в кацапію нр 2.
Такі фейки слід викривати нещадно - найкраще до того, як вони попали в західні медіа. Бо це підірве симпатії до України в світі (ціль нр 4 ЗЕ(БЕ)нератів)
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13.03.2022 23:28 Відповісти
заметили, заметили, обувь уже не снимают на видео - штурмаваки, асвабадители... Дудаев был лидером...а это....
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14.03.2022 00:19 Відповісти
Чеченці між собою хрюкають свинячою....дивно
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14.03.2022 18:18 Відповісти
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