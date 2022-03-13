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Азов у Маріуполі філігранно нищить техніку окупантів у міській забудові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Маріуполя точними ударами знищили ворожу техніку, ліквідувавши тим самим живу силу росіян, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків.

Про це на сторінці Facebook повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває оборона Маріуполя - південного форпосту України.Бійці окремого загону спеціального призначення НГУ Азов точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків. Усі військовослужбовці, які мужньо обороняють місто, роблять усе можливе аби ворог не зміг просунутись далі. Крім того і військовослужбовці і правоохоронці намагаються постійно надавати допомогу громадянам які страждають від численних обстрілів та авіаударів", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Окупанти відправляють на штурм Маріуполя добровольців з Москви, обдурених пропагандою, - Бутусов. ВIДЕО
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Топ коментарі
+45
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13.03.2022 21:29
+32
Азов это наши киборги и боги войны.Хрен вы их побидите кацапская нечисть .
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13.03.2022 21:32
+30
Я не знаю що це за хлопці, але вони точно під захистом Господа Бога і Маріуполь просто приречений вистояти та стати уособленням незламності всієї України.
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13.03.2022 21:32
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Це не лічиться.........
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13.03.2022 21:29 Відповісти
Боти чудово спамом лікуються.
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13.03.2022 21:30 Відповісти
Зміни методичку і не флуди.
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13.03.2022 21:29 Відповісти
С какого он в СИЗО? Если его выпустили он обратился к желающим воевать- под началом его великого военного гения и после этого больше не объявлялся , самому интересно что это он больше не показывает свои видосики
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13.03.2022 21:30 Відповісти
Так країні спокійніше, бо невідомо, що у грішина у довбешці. Сам знову у гівно вляпається, і країну обляпає.
Тим більше, з тигровими крєвєтками зараз в країні сутужно, на волі його не прогодуєш.

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13.03.2022 21:37 Відповісти
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13.03.2022 21:56 Відповісти
эта абстрелы патамушта неба не закрыто
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13.03.2022 21:27 Відповісти
Ось що арестович ляпнув

отметил Арестович.
▪️Судьба Мариуполя зависит от трех вещей - как будут стоять защитники, как будут действовать местные власти, а также как будут продвигаться переговоры высшего руководства.
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13.03.2022 21:34 Відповісти
Хорошо горят путинские выродки
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13.03.2022 21:28 Відповісти
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13.03.2022 21:29 Відповісти
у ДАПі - кіборги, у Маріку - Азов !!! (бережи їх Боженька)
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13.03.2022 21:36 Відповісти
Азов - полк. Но сути это не меняет.
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13.03.2022 22:02 Відповісти
Тримайтесь, хлопці! Молюся за вас!
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13.03.2022 21:30 Відповісти
Смерть цапам!
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13.03.2022 21:30 Відповісти
Я не знаю що це за хлопці, але вони точно під захистом Господа Бога і Маріуполь просто приречений вистояти та стати уособленням незламності всієї України.
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13.03.2022 21:32 Відповісти
Приречений? Не.
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14.03.2022 17:19 Відповісти
Азов это наши киборги и боги войны.Хрен вы их побидите кацапская нечисть .
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13.03.2022 21:32 Відповісти
Горіть русофашисти, горіть синім вогнем!
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13.03.2022 21:36 Відповісти
отлично горят, молодцы азовцы
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13.03.2022 21:38 Відповісти
Кацапстан рухнет. Без вариантов. Это реальность. И очень даже не жаль, а очень даже превосходно.
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13.03.2022 21:49 Відповісти
Швидко на пляшку, москалику!
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13.03.2022 21:50 Відповісти
РФ падёт. Без вариантов. На щастя, это закономірність
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13.03.2022 21:53 Відповісти
Допомогти б хлопцям. Хай їх Боже береже!
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13.03.2022 22:04 Відповісти
Не Азовом единым, не приуменьшайте заслуги остальных, там все достойно сражаются против навалы алкашни!!
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13.03.2022 22:09 Відповісти
Ніхто не збирається допомогти Азову з Маріуполем? Два дні тому повідомлялося про 1582 загиблих, зараз майже 2500.
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13.03.2022 22:42 Відповісти
АЗОВ-Незламні Кіборги !
Маріуполь-ГЕРОЙ !
Україна понад усе !
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14.03.2022 00:10 Відповісти
 
 