Азов у Маріуполі філігранно нищить техніку окупантів у міській забудові. ВIДЕО
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Захисники Маріуполя точними ударами знищили ворожу техніку, ліквідувавши тим самим живу силу росіян, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків.
Про це на сторінці Facebook повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває оборона Маріуполя - південного форпосту України.Бійці окремого загону спеціального призначення НГУ Азов точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків. Усі військовослужбовці, які мужньо обороняють місто, роблять усе можливе аби ворог не зміг просунутись далі. Крім того і військовослужбовці і правоохоронці намагаються постійно надавати допомогу громадянам які страждають від численних обстрілів та авіаударів", - йдеться у повідомленні.
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Тим більше, з тигровими крєвєтками зараз в країні сутужно, на волі його не прогодуєш.
отметил Арестович.
▪️Судьба Мариуполя зависит от трех вещей - как будут стоять защитники, как будут действовать местные власти, а также как будут продвигаться переговоры высшего руководства.
Маріуполь-ГЕРОЙ !
Україна понад усе !