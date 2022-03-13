Азов у Маріуполі філігранно нищить техніку окупантів у міській забудові. ВIДЕО

Захисники Маріуполя точними ударами знищили ворожу техніку, ліквідувавши тим самим живу силу росіян, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків.

Про це на сторінці Facebook повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває оборона Маріуполя - південного форпосту України.Бійці окремого загону спеціального призначення НГУ Азов точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків. Усі військовослужбовці, які мужньо обороняють місто, роблять усе можливе аби ворог не зміг просунутись далі. Крім того і військовослужбовці і правоохоронці намагаються постійно надавати допомогу громадянам які страждають від численних обстрілів та авіаударів", - йдеться у повідомленні.

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