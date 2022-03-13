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"Осталось 30% полка. Нас закидали, чем только можно - гранатометы, минометы, ПТУРы. Мы просто помираем и все", - російський окупант про бої в Україні. АУДIО
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Російський окупант у телефонній розмові зі своїми рідними розповів, що від його полку лишилася лише третина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник зазначає, що втрат підрозділ зазнав від обстрілів з різних видів зброї - гранатометів, мінометів, протитанкових комплексів.
"Ми просто вмираємо і все. Евакуювати нас не дозволяють. Лишилося лише третина від полку. Всіх інших перебило. Гранатомети, міномети, ПТУРи - чим тільки можна було нас закидати. Ті, хто лишився живий відступили", - розповів він.
Топ коментарі
+83 Юрий Хорошунов
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+58 Планшет Студента
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+53 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.03.2022 22:07
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Смерть ворогам!
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Слава нації
Смерть москалям
Здохните твари!!
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слишком культурно выражается
гарно лежить кацапня
дура
ПЫСЫ: про семечки не забудь.
маманя - Да?
шукав співчуття,вона вже гроші підраховує.