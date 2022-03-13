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армія РФ (13497) війна (56544) знищення (4127)

"Осталось 30% полка. Нас закидали, чем только можно - гранатометы, минометы, ПТУРы. Мы просто помираем и все", - російський окупант про бої в Україні. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський окупант у телефонній розмові зі своїми рідними розповів, що від його полку лишилася лише третина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник зазначає, що втрат підрозділ зазнав від обстрілів з різних видів зброї - гранатометів, мінометів, протитанкових комплексів.

"Ми просто вмираємо і все. Евакуювати нас не дозволяють. Лишилося лише третина від полку. Всіх інших перебило. Гранатомети, міномети, ПТУРи - чим тільки можна було нас закидати. Ті, хто лишився живий відступили", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армії РФ про втрати. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+83
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13.03.2022 22:06
+58
Отак усі і подохнете.
Смерть ворогам!
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13.03.2022 22:06
+53
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13.03.2022 22:07
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Отак усі і подохнете.
Смерть ворогам!
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13.03.2022 22:06 Відповісти
"Просто помираем и все" - это шедевр, двумя сдовами на 100% описал ситуацию
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13.03.2022 22:26 Відповісти
Сами ответил. Их там всех положит. Ибо ***** шастать.
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14.03.2022 01:00 Відповісти
Палала вата..Палала
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 22:06 Відповісти
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13.03.2022 22:06 Відповісти
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13.03.2022 22:07 Відповісти
Отлично
Здохните твари!!
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13.03.2022 22:07 Відповісти
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13.03.2022 22:07 Відповісти
яка сумна новина.....
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13.03.2022 22:07 Відповісти
Найкрутіший губернатор в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=csoUcyUywr8
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13.03.2022 22:07 Відповісти
в нас і керуючій обороною такий
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13.03.2022 22:09 Відповісти
да, красава! ))
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13.03.2022 22:11 Відповісти
это постановка!
слишком культурно выражается
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13.03.2022 22:08 Відповісти
Может просто десятилетку осилил в отличие от коллег?
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13.03.2022 22:49 Відповісти
Это лишь начало, кацапики. Украинская машина возмездия только раскочегаривает движки.
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13.03.2022 22:08 Відповісти
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13.03.2022 22:08 Відповісти
Операция "Валькирия"
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13.03.2022 22:25 Відповісти
Немаєв них духу, тільки рабський московитський менталітет.
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13.03.2022 23:22 Відповісти
украл у кого-то..., но очень красиво.... )
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13.03.2022 22:08 Відповісти
Хороший влешмоб.
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13.03.2022 22:11 Відповісти
Хороший тамада и конкурсы отличные...
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13.03.2022 22:28 Відповісти
Красота. Лежать по Фен-Шую. )
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13.03.2022 22:13 Відповісти
Ця картинка є на ,, лініі оборони "
гарно лежить кацапня
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13.03.2022 22:20 Відповісти
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13.03.2022 22:23 Відповісти
Сказал бы проще:"Мама,обещанных нашим фюрером цветов,мы так и не увидели"
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13.03.2022 22:10 Відповісти
.. .
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13.03.2022 22:10 Відповісти
два виродка
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13.03.2022 22:12 Відповісти
Это будет до 16!!! Ну сказала же)))

дура
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13.03.2022 22:11 Відповісти
Якісь дивні коцабе - 37 секунд жодного матюка. Мабуть постанова
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13.03.2022 22:14 Відповісти
.. .
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13.03.2022 22:14 Відповісти
Ты должен помирать не просто так. Предварительно ты должен заполнить карман семечками. А уж затем помирай себе на здоровье. Держись и хорошего тебе настроения.
ПЫСЫ: про семечки не забудь.
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13.03.2022 22:15 Відповісти
Смажене насіння?... Мм... Вкусняшка!
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13.03.2022 22:27 Відповісти
По ходу мама і не сильно переживає. Може нарешті іпотеку закриє. )
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13.03.2022 22:15 Відповісти
а кацы вкидывают что это про Мариуполь.
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13.03.2022 22:15 Відповісти
кацяп мамані-"ми просто помираем!"
маманя - Да?
шукав співчуття,вона вже гроші підраховує.
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13.03.2022 22:21 Відповісти
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13.03.2022 22:21 Відповісти
Це добре.
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13.03.2022 22:30 Відповісти
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13.03.2022 22:35 Відповісти
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13.03.2022 22:39 Відповісти
Фреска 14 века в Италии.
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13.03.2022 22:41 Відповісти
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8323a4c0c17b53a2c33c94/izobrajenie-antihrista-na-freske-xiv-veka-5e8ee353494ff2332b4ed3ad
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13.03.2022 22:44 Відповісти
Добру справу робить Юрій Бутусов, систематизуючи хроніку воєнних подій !
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24.03.2022 08:35 Відповісти
 
 