"От ти де, падло. Мотолига. Наша ціль", - розрахунок ПТРК "Стугна" знищує броньовану техніку окупантів. ВIДЕО
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У мережі з'явилися кадри знищення ворожої техніки - МТЛБ за допомогою "Стугни".
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри нищення бронетехніки окупантів опублікував у твіттері Yuriy Kochevenko
Він зазначив: "Подивіться на філігранну роботу наших фахівців по рухомій броньованій цілі на українському ПТРК "Стугна". Всього цим розрахунком за сьогодні знищено 5 одиниць ворожої техніки. Переможемо!"
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якщо це не фейк то це феєрічне позорисько
точно як на малюнку про зайчика і вовка)
позорище теє іще
У них сибір неісходима, колм раша програє - тоді і китай подумає, що з неї взяти
а укріплювати рашу за рахунок власної армії -навряд, вони не дурні
Тому лишається одне - випрошувати хоча б щось у китайців. Чого їм не шкода.
Ну, это шоб в этом году сильно не будоражить тонкую пацифистскую натуру некоторых западных политических деятелей.
Летіла Стугна, палала.
Перед нею Мотолига стояла
Перед нею Мотолига стояла
Червоним полумямам світилася
Выходит, им сказали ракет не жалеть. Это радует!!