УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14255 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
52 420 64
армія РФ (13497) Стугна (78)

"От ти де, падло. Мотолига. Наша ціль", - розрахунок ПТРК "Стугна" знищує броньовану техніку окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явилися кадри знищення ворожої техніки - МТЛБ за допомогою "Стугни".

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри нищення бронетехніки окупантів опублікував у твіттері Yuriy Kochevenko

Він зазначив: "Подивіться на філігранну роботу наших фахівців по рухомій броньованій цілі на українському ПТРК "Стугна". Всього цим розрахунком за сьогодні знищено 5 одиниць ворожої техніки. Переможемо!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Осталось 30% полка. Нас закидали, чем только можно - гранатометы, минометы, ПТУРы. Мы просто помираем и все", - російський окупант про бої в Україні. АУДIО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армії РФ про втрати. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+71
показати весь коментар
13.03.2022 22:17
+63
показати весь коментар
13.03.2022 22:15
+60
У США сенатори-республіканці закликали адміністрацію президента Джо Байдена змінити курс та дозволити передання польських винищувачів МіГ-29 українцям для боротьби з російським агресором. "Досить говорити.Люди вмирають.Відправте їм літаки,які їм потрібні", - сенатор Ромні.
показати весь коментар
13.03.2022 22:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можна дивитись вічно
показати весь коментар
13.03.2022 22:14 Відповісти
Н**уй туда) фінська
показати весь коментар
13.03.2022 22:18 Відповісти
У США сенатори-республіканці закликали адміністрацію президента Джо Байдена змінити курс та дозволити передання польських винищувачів МіГ-29 українцям для боротьби з російським агресором. "Досить говорити.Люди вмирають.Відправте їм літаки,які їм потрібні", - сенатор Ромні.
показати весь коментар
13.03.2022 22:14 Відповісти
байдон просто старый бздун
показати весь коментар
13.03.2022 22:32 Відповісти
Или падло в сговоре з Путей.
показати весь коментар
14.03.2022 00:25 Відповісти
гарне заспоскійливе на ніч
показати весь коментар
13.03.2022 22:14 Відповісти
Лепота...
показати весь коментар
13.03.2022 22:14 Відповісти
Гарна робота. Слава Україні!
показати весь коментар
13.03.2022 22:15 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 22:15 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 22:17 Відповісти
на Молнії є новина типу "раша просить про воєнну допомогу у китаю"

якщо це не фейк то це феєрічне позорисько

точно як на малюнку про зайчика і вовка)
показати весь коментар
13.03.2022 22:21 Відповісти
что Китай может рашке поставить там оборонка не фонтан основной танк там до сих пор тип 59
показати весь коментар
13.03.2022 22:26 Відповісти
не знаю, але якщо це виявиться не фейком - краще б воно застрелилося разом із шойгою
позорище теє іще
показати весь коментар
13.03.2022 22:32 Відповісти
Там и по новее есть, сп...е копии Т 72. Не фонтан точно. Да и рубли Китаю куда девать? С валютой беда на империи...
показати весь коментар
13.03.2022 22:43 Відповісти
У них золота ссср на 350 лярдів залишилось у центробанку
показати весь коментар
13.03.2022 23:14 Відповісти
Основные активы в золоте вывезли 2 месяца назад в Британию. Не ждали таких санкций, теперь под арестом.
показати весь коментар
13.03.2022 23:19 Відповісти
Ну чув новин про заморожування активів в золоті від ВБ. США заявили, що розробляють механізми обмеження можливостей окупанта з продажу золота на світовому ринку. Зазвичай золото центробанки тримають у себе вдома
показати весь коментар
14.03.2022 01:35 Відповісти
Дурні казломорді, думають що кітайці підуть за них воювати.Цеж треба..Мені чоловік розповів що зараз скрізь по ЕС у підфлажниках на торгівельному флоті повно кітайців,на кой хрін їм проблеми через кремлівськго маньяка.
показати весь коментар
13.03.2022 22:27 Відповісти
Китай сидить на дереві як мавпа з притчі і дивиться, чим драчка закінчиться.
У них сибір неісходима, колм раша програє - тоді і китай подумає, що з неї взяти
а укріплювати рашу за рахунок власної армії -навряд, вони не дурні
показати весь коментар
13.03.2022 22:35 Відповісти
Щойно це озвучили на "Еспресо". Отже, скорше за все, правда: москалі у китайців канючать техніку.
показати весь коментар
13.03.2022 22:50 Відповісти
дурдом
показати весь коментар
13.03.2022 22:51 Відповісти
Чого ж? Якраз це передбачувано. Все, що їздило-літало-бахкало - вже в Україні (щось уже знищено, решта - на часі), *********** лишилось - кіт наплакав. Нове виготовити - проблематично: промисловість у кацапів - десь трохи краща, ніж за Середньовіччя, технологій своїх - нема і Захід не дає, поки накрадуть щось корисне - часу пройде багато.
Тому лишається одне - випрошувати хоча б щось у китайців. Чого їм не шкода.
показати весь коментар
13.03.2022 22:58 Відповісти
друг, украду в тви.... )
показати весь коментар
13.03.2022 22:43 Відповісти
тепер розплачуваться треба,погляди на небо....взглядом ***** предсмертним.....бачиш оце все в останній раз!
показати весь коментар
13.03.2022 22:20 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 22:20 Відповісти
Ляпота
показати весь коментар
13.03.2022 22:15 Відповісти
По перше, це просто красиво.
показати весь коментар
13.03.2022 22:16 Відповісти
Навіть першого - достатньо.
показати весь коментар
13.03.2022 22:23 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2022 22:16 Відповісти
"Ая я яй, ****"
показати весь коментар
13.03.2022 22:16 Відповісти
Напомнило старый игровой автомат, как торпедами по короблям гасишь
показати весь коментар
13.03.2022 22:17 Відповісти
Цей автомат кращий , модернізований з запахом смаженого москаля)
показати весь коментар
13.03.2022 22:20 Відповісти
Гетьман надбав.а дурні сміялись ".......... а то путен нападе".
показати весь коментар
13.03.2022 22:24 Відповісти
Тут почуття набагато кращі
показати весь коментар
13.03.2022 22:22 Відповісти
шмяки бум...
показати весь коментар
13.03.2022 22:19 Відповісти
повторить на бис
показати весь коментар
13.03.2022 22:20 Відповісти
Комплексу б ще мобільну всюдихідну підвіску й мазазин на 4 постріли, така собі альтернатива байрактарам для наземного бою.
показати весь коментар
13.03.2022 22:21 Відповісти
у него есть возможность стрелять с одного планшета 2 станками по 2 трубы.Станков не хватает ,ракет хватает а станков мало закупили.
показати весь коментар
13.03.2022 22:28 Відповісти
"Гарнэнько").
показати весь коментар
13.03.2022 22:21 Відповісти
Нравица не не нравица окупанты паляться
показати весь коментар
13.03.2022 22:23 Відповісти
валяться)
показати весь коментар
13.03.2022 23:03 Відповісти
Які чудові речі почали українцям на ніч показувати!
показати весь коментар
13.03.2022 22:23 Відповісти
Ми переможемо без ПВО, без винищувачів тому що ми не маємо права не перемогти , ми народ ми Українці і хай весь світ заздрить нам. За кожну жертву Маріуполя бункерний карлик відповість!!!
показати весь коментар
13.03.2022 22:23 Відповісти
Тарантіно, мовчки закурив. Можно переглядать вічно
показати весь коментар
13.03.2022 22:24 Відповісти
На 56 секунді даного відео, чути явно виражений прояв оргазму.....
показати весь коментар
13.03.2022 22:30 Відповісти
аж кончил))
показати весь коментар
13.03.2022 22:31 Відповісти
Представляешь, как кончили те, кто был в мотолыге!
показати весь коментар
14.03.2022 11:30 Відповісти
Особенно вдиос будет смешным для англоязычных, учитывая последнее "Ass"
показати весь коментар
13.03.2022 22:32 Відповісти
як гарно.....
показати весь коментар
13.03.2022 22:33 Відповісти
количество потерь кацовойска вышло на временное плато " n>13000".
Ну, это шоб в этом году сильно не будоражить тонкую пацифистскую натуру некоторых западных политических деятелей.
показати весь коментар
13.03.2022 22:50 Відповісти
Боже, рідненькі, та ви ж зробили мені настрій! Дякую!
показати весь коментар
13.03.2022 22:52 Відповісти
Не понимаю, мотолыга как цель - ноль, толку от нее такой же на поле боя. Выносится из кпвт, корда, Мухи, из РПГ-7. Почему тратят на нее дорогие Стугны? Поберегли бы их для танков, бмп, бтр.
показати весь коментар
13.03.2022 22:53 Відповісти
там могло быть до 11 жмуров + 2 экипажа
показати весь коментар
13.03.2022 23:00 Відповісти
Это верно, но если ближе не подойти, то надо использовать Стугну. Вся броня кацапов должна быть уничтожена в хлам. У них ничего не должно остаться.
показати весь коментар
14.03.2022 09:27 Відповісти
Патамушта что каждый убит или раненый москаль. каждая уничтоженная кацапская железяка не сможет больше убивать украинцев. Беречь ? Нафига? Патронов и ракет для уничтожения кацапских танков, вертолётов и другого хлама мы вам всей Европой поставляем, стреляйте не экономте...
показати весь коментар
13.03.2022 23:06 Відповісти
птур Стугны стоит $20 тыс. Как неплохая новая иномарка. Против танков-бмп-бтр - не спорю, не экономить, ибо рискованно. Но на такую шушеру как мтлб тратить ракету...
показати весь коментар
13.03.2022 23:23 Відповісти
а если на мотольіге боевой модуль стоит? бедьі может наделать много
показати весь коментар
14.03.2022 21:13 Відповісти
в оптику разглядеть что на ней стоит, и есть ли смысл тратить на нее ракету. ПТУР все таки, против танков. Стугна эту жестянку навылет пробивает. А вообще как и говорили, лучше по колоннам снабжения бить. Без них вся бронетехника встанет мертвым металлоломом.
показати весь коментар
14.03.2022 22:25 Відповісти
Як в той пісні :

Летіла Стугна, палала.
Перед нею Мотолига стояла

Перед нею Мотолига стояла
Червоним полумямам світилася
показати весь коментар
13.03.2022 23:16 Відповісти
А город подумал, ученья идут!
показати весь коментар
13.03.2022 23:52 Відповісти
обратите внимание на диалог: "Мотолыга - не наша цель" "Наша, наша, наша"
Выходит, им сказали ракет не жалеть. Это радует!!
показати весь коментар
13.03.2022 23:59 Відповісти
Отличный результат! Молодцы!
показати весь коментар
14.03.2022 09:29 Відповісти
 
 