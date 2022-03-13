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Київ (13849) Кличко (2816)

Столиця готується до оборони, - звернення Кличка до киян. ВIДЕО

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Київ продовжує жити в умовах воєнного стану і готуватися до оборони міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму зверненні мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Дорогі кияни! Київ продовжує жити в умовах воєнного стану і готуватися до оборони міста. Щоб посилити безпеку киян і можливості функціонування міста в випадку надзвичайної ситуації, ми сьогодні зібрали депутатів Київради та провели сесійне засідання, щоб ухвалити важливі й невідкладні рішення", - сказав Кличко.

За словами мера, продовжує працювати і гуманітарний штаб столиці.

"Ми залучаємо допомогу, створюємо необхідний резерв продуктів і товарів. Залучаємо кошти на придбання спорядження для територіальної оборони та наших бійців-захисників. Працюють і всі комунальні служби. Я дякую всім, хто сьогодні допомагає – кожен своєю роботою і зусиллями. Дякую нашим відважним захисникам! Дякую волонтерам! Разом вистоїмо! Слава Україні" - сказав мер міста.

Дивіться також: Кличко показав, як працює київський вокзал в умовах війни. ВIДЕО
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Топ коментарі
+31
Олександр Колим


@OleksandrKolym

·
13 февр.



Гурт "Javelin" з гастролями по Україні!

Програма "Смажений бурят"

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13.03.2022 22:34
+20
Главное не сдать города - спутники Бровары Борисполь Обухов .

надо подальше от Киева держать рубеж обороны
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13.03.2022 22:34
+20
***
Киев принял два Майдана,
два финала Евровидения,
один финал Лиги Чемпионов
и должен принять финал расиськой *********!!!
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13.03.2022 22:50
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Главное не сдать города - спутники Бровары Борисполь Обухов .

надо подальше от Киева держать рубеж обороны
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13.03.2022 22:34 Відповісти
непонятно на что надеется агрессор. Они что, всерьез думают штурмовать? Чем? Кем? Кадыровцами? Этими трусами, которые при любой возможности дают заднюю, если родной аул этого не видет? Да и мало среди кадыровцев желающих, после Бучи и Ирпеня. Путин реально убьет рашку от Украину.
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13.03.2022 23:30 Відповісти
Олександр Колим


@OleksandrKolym

·
13 февр.



Гурт "Javelin" з гастролями по Україні!

Програма "Смажений бурят"

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13.03.2022 22:34 Відповісти
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13.03.2022 22:36 Відповісти
Таке враження що він тримає вільну праву щоб нанести через екран .Молодець не втік , керує
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13.03.2022 22:38 Відповісти
то есть из этой новости ты решил придумать обстеб Арестовича?
Вопром не в арестовиче-но мы тут после войны с вами как-то сами вспомним всем их косяки.. Но ты тут бот каким боком? как вы задольали копеечные
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14.03.2022 01:22 Відповісти
Люська ж нещодавно дзвеніла, що загрози для Києва більше немає... Чи то в неї прояв клімаксу?
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13.03.2022 22:41 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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13.03.2022 22:44 Відповісти
***
Киев принял два Майдана,
два финала Евровидения,
один финал Лиги Чемпионов
и должен принять финал расиськой *********!!!
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13.03.2022 22:50 Відповісти
Пидалик, уву ты уже всех ******!!!! Вчера в Новости Кавказа из Тбилиси тоже заметили что пидалик делает паникерские заявления не соответствующие действительности (!)
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13.03.2022 22:56 Відповісти
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13.03.2022 23:39 Відповісти
Оружие выдайте, твари!!!
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14.03.2022 00:32 Відповісти
Росіяни кажуть, що у ВСУ сейчас нету боеприпасов и горючего. Західні партнери дивуються, що щодень постачають зброю і **********, та їх не вистачає... Що відбувається?...
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14.03.2022 01:52 Відповісти
Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице
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14.03.2022 07:36 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331120/
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14.03.2022 07:37 Відповісти
кто из наших во франции,прведите там денацификацию по полной,порвите её
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14.03.2022 07:38 Відповісти
координаты https://www.google.com/maps/place/64200+%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%86,+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/@43.4709545,-1.5908099,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd51152b0af31e33:0x40665174813a830!8m2!3d43.4831519!4d-1.558626
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14.03.2022 07:39 Відповісти
пока не ******** никуда👊
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14.03.2022 07:40 Відповісти
 
 