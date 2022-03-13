Столиця готується до оборони, - звернення Кличка до киян. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Київ продовжує жити в умовах воєнного стану і готуватися до оборони міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму зверненні мер столиці Віталій Кличко.
"Друзі! Дорогі кияни! Київ продовжує жити в умовах воєнного стану і готуватися до оборони міста. Щоб посилити безпеку киян і можливості функціонування міста в випадку надзвичайної ситуації, ми сьогодні зібрали депутатів Київради та провели сесійне засідання, щоб ухвалити важливі й невідкладні рішення", - сказав Кличко.
За словами мера, продовжує працювати і гуманітарний штаб столиці.
"Ми залучаємо допомогу, створюємо необхідний резерв продуктів і товарів. Залучаємо кошти на придбання спорядження для територіальної оборони та наших бійців-захисників. Працюють і всі комунальні служби. Я дякую всім, хто сьогодні допомагає – кожен своєю роботою і зусиллями. Дякую нашим відважним захисникам! Дякую волонтерам! Разом вистоїмо! Слава Україні" - сказав мер міста.
Дивіться також: Кличко показав, як працює київський вокзал в умовах війни. ВIДЕО
Будь ласка, зачекайте...
надо подальше от Киева держать рубеж обороны
@OleksandrKolym
·
13 февр.
Гурт "Javelin" з гастролями по Україні!
Програма "Смажений бурят"
Вопром не в арестовиче-но мы тут после войны с вами как-то сами вспомним всем их косяки.. Но ты тут бот каким боком? как вы задольали копеечные
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Киев принял два Майдана,
два финала Евровидения,
один финал Лиги Чемпионов
и должен принять финал расиськой *********!!!