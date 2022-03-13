Артилерія 72-ї ОМБ завдає вогневого удару по окупантах під Києвом. ВIДЕО
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Українська артилерія завдала потужного вогневого удару по позиціях окупантів у лісовому масиві під Києвом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, яке шириться мережею.
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Топ коментарі
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