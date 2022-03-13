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артилерія (713) 72 окрема механізована бригада (199)

Артилерія 72-ї ОМБ завдає вогневого удару по окупантах під Києвом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська артилерія завдала потужного вогневого удару по позиціях окупантів у лісовому масиві під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, яке шириться мережею. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Горять москалі. Трофеїв повна машина, - результат підриву ворожої колони. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+78
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13.03.2022 22:53
+40
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13.03.2022 23:00
+38
ахаха, вони палять вогнище в маленькому лісі під час бойових дій, на нас напала довбойоби...
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13.03.2022 22:57
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Рашистам не просто треба премію Дарвіна дати, вони на цілий фестиваль Дарвіна заслуговував...
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13.03.2022 22:56 Відповісти
Зайвохромосомні ))
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13.03.2022 22:59 Відповісти
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13.03.2022 22:53 Відповісти
Работай, работай. Ещё много аншлагов впереди)))
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13.03.2022 23:57 Відповісти
КРАСААААВИ!!!
ТАК БИ І ДИВИЛАСЯ!
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13.03.2022 22:54 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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13.03.2022 22:54 Відповісти
Піджарка готова!
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13.03.2022 22:55 Відповісти
ахаха, вони палять вогнище в маленькому лісі під час бойових дій, на нас напала довбойоби...
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13.03.2022 22:57 Відповісти
Рамзан дон Кадыров вступил в полемику
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13.03.2022 22:57 Відповісти
Тоді най посповідається.
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13.03.2022 23:00 Відповісти
То есть он даже и не спорит что будет ликвидирован ВСУ, норм
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13.03.2022 23:15 Відповісти
ну и где он снимался? Неужели возле раздолбаного "Новуса" в Буче?
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13.03.2022 23:25 Відповісти
Смерть окупантам.
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13.03.2022 22:58 Відповісти
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13.03.2022 23:00 Відповісти
Гарна траекторія, файні кацапи зі скоринкою 😀
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13.03.2022 23:01 Відповісти
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13.03.2022 23:02 Відповісти
Там в лесу их дохрена. Нужно весь лес перепахать градами чтобы деревья вверх корнями торчали
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13.03.2022 23:03 Відповісти
Супер!
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13.03.2022 23:04 Відповісти
Переглянув разів 15. Ідеально!
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13.03.2022 23:04 Відповісти
Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.
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13.03.2022 23:11 Відповісти
Белые ходоки...
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13.03.2022 23:16 Відповісти
На расії таких ніжно називають падснєжнікамі. Ну, коли сніг сходить, вони і появляються. Як і належить падснєжнікам.
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13.03.2022 23:28 Відповісти
Уявляю як через кілька днів (наважливо який буде кінець) мокшанє завиють що бІндровці роспялі трусікі мірним асвабадітєлям..
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14.03.2022 00:28 Відповісти
Два Кена ждут своих барбей.
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14.03.2022 11:42 Відповісти
В ад, твари!
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13.03.2022 23:25 Відповісти
Нессыте братушки - конромарок на концерт черти еще вчера вечером допечатали, хватит на ВСЕХ !
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13.03.2022 23:35 Відповісти
Як красиво! Дивишся на це - і наче бачиш, як у банку зелений борщик закипає! Бульбашки - і легенька ароматна пара!
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13.03.2022 23:38 Відповісти
ЗА МАРИНЯКА !!!
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13.03.2022 23:39 Відповісти
Наша арта боги війни
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13.03.2022 23:44 Відповісти
надо было чеи то зажигателным чтобы сгорел лес. лес восстановится через 10 лет
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13.03.2022 23:59 Відповісти
Не, такой лес 100 лет. Он две войны пережил
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14.03.2022 00:28 Відповісти
Дерев шкода
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14.03.2022 00:54 Відповісти
Смерть москвофашистам.
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14.03.2022 08:23 Відповісти
Хорошо что сделали несколько выстрелов, но этого крайне мало. Соответственно, и потери их будут минимальные. Кто так воюет? Это похоже на полицейскую операцию, а не на войну. Войну можно выиграть только массовой заготовкой трупов врага. Где трупы?
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14.03.2022 09:06 Відповісти
 
 