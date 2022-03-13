Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу Києва. ВIДЕО
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Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу села Мощун під Києвом
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у сюжеті Війського телебачення України.
"Тривають інтенсивні бої на гостомельському напрямку Києва. Активні бойові дії тут йдуть вдень і вночі. Обстріли ворожої артилерії мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. У селі Мощун у Бучанському районі Київської області наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Антип61
показати весь коментар13.03.2022 23:14
+16 Sophia-Maria Duglass
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+11 Janis Schulz
показати весь коментар13.03.2022 23:12
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❗️Россия запросила у Китая военную помощь, сообщили Financial times и Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.
Отвечая на вопрос о сообщениях, что Россия обращается за военной помощью к Китаю, посольство КНР в США заявило, что сейчас первоочередной задачей является предотвращение эскалации и выхода ситуации из-под контроля.
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PS. Спец перевод чтобы матоговорящие асвабадители врубились