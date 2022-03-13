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Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу села Мощун під Києвом

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у сюжеті Війського телебачення України.

"Тривають інтенсивні бої на гостомельському напрямку Києва. Активні бойові дії тут йдуть вдень і вночі. Обстріли ворожої артилерії мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. У селі Мощун у Бучанському районі Київської області наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія 72-ї ОМБ завдає вогневого удару по окупантах під Києвом. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
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13.03.2022 23:14
+16
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13.03.2022 23:37
+11
Для поднятия настрою (если конечно правда, то ))))
❗️Россия запросила у Китая военную помощь, сообщили Financial times и Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.
Отвечая на вопрос о сообщениях, что Россия обращается за военной помощью к Китаю, посольство КНР в США заявило, что сейчас первоочередной задачей является предотвращение эскалации и выхода ситуации из-под контроля.
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13.03.2022 23:12
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Для поднятия настрою (если конечно правда, то ))))
❗️Россия запросила у Китая военную помощь, сообщили Financial times и Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.
Отвечая на вопрос о сообщениях, что Россия обращается за военной помощью к Китаю, посольство КНР в США заявило, что сейчас первоочередной задачей является предотвращение эскалации и выхода ситуации из-под контроля.
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13.03.2022 23:12 Відповісти
На что китайцы ответили: "Мы будем продолжать покупать российские нефть и газ, согласно контрактам". Пока всё, что они сказали в ответ на военную помощь.
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13.03.2022 23:22 Відповісти
кроме семечек в карманы, пусть под мышки себе по пятачку положат и один под язык. Харон без оплаты не перевозит на другой берег )
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13.03.2022 23:13 Відповісти
сложный вопрос, ответ никогда не будет известен, но вряд ли это так. в противном случае животные были бы бессмертны, оставаясь всегда на берегу жизни.
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13.03.2022 23:21 Відповісти
)) ну если кто то может получить от мёртвого осла уши то где то есть и мёртвий осёл без ушей
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13.03.2022 23:27 Відповісти
))) та ладно. будем считать ничья
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13.03.2022 23:30 Відповісти
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13.03.2022 23:14 Відповісти
в березні всі потраплють до гаю березових хрестів ))
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13.03.2022 23:24 Відповісти
Був я в тих місцях- туди тільки з Горенки можна нормально заїхати.
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13.03.2022 23:15 Відповісти
не виказуй рибні місця тим більше в чаті..язик ворог
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13.03.2022 23:38 Відповісти
Які там рибні місця- це по Гугл-карті видно.
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13.03.2022 23:39 Відповісти
У мене когнітивний дисонанс. З одного боку ******* вже в ноги Китаю падає, а з іншого - його орки все ще на підступах до Києва.
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13.03.2022 23:19 Відповісти
він поставив ноги врастопирку
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13.03.2022 23:39 Відповісти
вау!!
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13.03.2022 23:24 Відповісти
а с чего они стреляют,миномет какой?
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13.03.2022 23:25 Відповісти
Зелёный
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13.03.2022 23:30 Відповісти
оригинально
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13.03.2022 23:30 Відповісти
Технические характеристики:

Радиус действия - ***********
Залпы за минуту - *******

PS. Спец перевод чтобы матоговорящие асвабадители врубились
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13.03.2022 23:42 Відповісти
з якою метою цікавитесь?
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13.03.2022 23:43 Відповісти
ну давайте еще по минометам разведем шпиономанию или по ак-47
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14.03.2022 00:20 Відповісти
Мда. Тут и не поспоришь.
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13.03.2022 23:40 Відповісти
мп-60
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13.03.2022 23:33 Відповісти
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13.03.2022 23:37 Відповісти
Это не миномёт, а пулемёт какой-то
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14.03.2022 00:11 Відповісти
Миномет, вообще, полезная вещь для ближнего боя. Я очень надеюсь, что у них кто-то корректирует огонь, а не просто так БК херачат в небо.
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14.03.2022 09:41 Відповісти
Ты что не видишь у них дрон. Вот и корректировка
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14.03.2022 10:05 Відповісти
Я не заметил, чтобы его корректировали. Миномет корректируется ручками, а не дроном.
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14.03.2022 10:11 Відповісти
 
 