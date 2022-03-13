Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу Києва. ВIДЕО

Українські воїни успішно протистоять спробам окупантів переправитися через річку Ірпінь поблизу села Мощун під Києвом

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у сюжеті Війського телебачення України.

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"Тривають інтенсивні бої на гостомельському напрямку Києва. Активні бойові дії тут йдуть вдень і вночі. Обстріли ворожої артилерії мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. У селі Мощун у Бучанському районі Київської області наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту", - зазначається у повідомленні.

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