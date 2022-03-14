Окупанти обстрілюють район Харкова Салтівку. ВIДЕО
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Ввечері 13 березня окупанти здійснили масовий обстріл району Харкова Салтовки.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Топ коментарі
+4 швеллер
показати весь коментар13.03.2022 23:44
+3 Maxim Sobolsky
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+2 Bob Fayn
показати весь коментар13.03.2022 23:58
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Ці прокляті 30 км. вирішують все.
Це, якраз, дистанція для самої масової зброї - гаубиць та "Градів".
"Ураган" не беру до уваги, так як, це більш дорогий і рідкісний вид зброї, хоча і більш далекобійний.
Зло бере, що ми бездарно витратили скільки часу і ресурсів, на нікому не потрібні понти, типу переробки автомата в булл-пап, розробки цілої купи різних модифікації бронетранспортерів, всіляких там "Варт", "Новаторів" і т.д.
Вісіл років вошкались з САУ "Богдана", та так і не спромоглися зробити жодну, хоча від початку було ясно, що її ТТХ поступаються, тій же САУ "МСТА". Питання, а нахіба робити техніку, заточену під практично конкретного противника, знаючи, що вона більш слабка.
Курва, ну хіба не можна було закупити "Цезар", наприклад?
Маючи "довгу руку, можна було тримати всі арт. системи кацапів на відстані недосяжності для ураження.
Але, маємо, що маємо.