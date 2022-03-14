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обстріл (21130) Харків (3904)

Окупанти обстрілюють район Харкова Салтівку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 13 березня окупанти здійснили масовий обстріл району Харкова Салтовки.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ всю ніч обстрілювали населені пункти Харківщини: є загиблі та поранені, - поліція

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Тримайся!
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13.03.2022 23:44
+3
Шановний, може ви того не чули або не знали - але нам НІХТО не пропонував купити того"Цезаря"(ба навіть навпаки : діяло негласне ембарго на будь-які поставки ******** зброї до України, аби тільки не розізлити плейшф'юрера). Та зараз треба виходити з тієї ситуації яку маємо, а всі"розбірки польотів" будемо(обов'язково!) робити після нашої Перемоги.
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14.03.2022 00:27
+2
згадала баба .як дівков була
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13.03.2022 23:58
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І як почуваєшся після такого? ?
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13.03.2022 23:36 Відповісти
Тримайся!
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13.03.2022 23:44 Відповісти
Велика проблема в тому, що бойові можливості техніки і зброї у нас з кацапами, приблизно одинакові, і питання тільки в тому, хто зможе підвести ближче засоби ураження.
Ці прокляті 30 км. вирішують все.
Це, якраз, дистанція для самої масової зброї - гаубиць та "Градів".
"Ураган" не беру до уваги, так як, це більш дорогий і рідкісний вид зброї, хоча і більш далекобійний.
Зло бере, що ми бездарно витратили скільки часу і ресурсів, на нікому не потрібні понти, типу переробки автомата в булл-пап, розробки цілої купи різних модифікації бронетранспортерів, всіляких там "Варт", "Новаторів" і т.д.
Вісіл років вошкались з САУ "Богдана", та так і не спромоглися зробити жодну, хоча від початку було ясно, що її ТТХ поступаються, тій же САУ "МСТА". Питання, а нахіба робити техніку, заточену під практично конкретного противника, знаючи, що вона більш слабка.
Курва, ну хіба не можна було закупити "Цезар", наприклад?
Маючи "довгу руку, можна було тримати всі арт. системи кацапів на відстані недосяжності для ураження.
Але, маємо, що маємо.
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13.03.2022 23:49 Відповісти
згадала баба .як дівков була
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13.03.2022 23:58 Відповісти
зато можно быстро подскочить по ровному асфальту на дистанцию поражения, ударить по дивизиону БМ-21, и так же быстро уехать. И даже байрактары для этого не нужны, можно небо вообще закрыть.
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14.03.2022 00:05 Відповісти
Богдана-колісна сау, тобто вона більш швидка і більш мобільна... Ти обернувключ і поїхав, щоб переїхати мстою... То треба іще кавалек часу. Тобто так, требабуло б щось ліпше, але заразмаємо то шо маємо... А взагалі, тре шведські сау "арчєр" купувати... Там взагалі ракєта пушка гонка...
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14.03.2022 00:07 Відповісти
Шановний, може ви того не чули або не знали - але нам НІХТО не пропонував купити того"Цезаря"(ба навіть навпаки : діяло негласне ембарго на будь-які поставки ******** зброї до України, аби тільки не розізлити плейшф'юрера). Та зараз треба виходити з тієї ситуації яку маємо, а всі"розбірки польотів" будемо(обов'язково!) робити після нашої Перемоги.
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14.03.2022 00:27 Відповісти
Армагеддон ((
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14.03.2022 01:40 Відповісти
 
 