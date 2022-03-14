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Активіст проник на віллу дочки Путіна у Франції, змінив замки і запросив туди біженців. ВIДЕО

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Французький активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки Володимира Путина Катерини Тихонової в Біарриці, змінив у будинку замки і запросив туди біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Insider.

На віллі Тихонової 8 спальних місць і три ванни. Також у будинку активіст знайшов різні документи на ім'я колишніх власників будівлі – колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова і друга президента РФ Геннадія Тимченка.

Інформація про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, публікувалася політиком Олександром Бєляєвим ще в 1996 році, йшлося про гроші, поцуплені з мерії Петербурга за схемою, викритою Мариною Сальє, і виведені через австрійські рахунки. Путін ці звинувачення люто заперечував і, як писала тоді преса, стверджував, що навіть не знає, де знаходиться Атлантичне узбережжя.

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Топ коментарі
+52
Добре синку, добре
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13.03.2022 23:45
+46
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

·
1 ч



Хло пішов до Сі просити допомоги у війні з Україною.
Не з НАТО, не з США, а з Україною.
Вдумайтесь: одна ядерна держава просить іншу ядерну державу допомогти перемогти безядерну країну.
Думаю, Сі його пошле. Китай ніколи не стане на сторону лузера.
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13.03.2022 23:46
+34
ай молодец !
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13.03.2022 23:45
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Добре синку, добре
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13.03.2022 23:45 Відповісти
ай молодец !
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13.03.2022 23:45 Відповісти
ах же ж молодець!
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13.03.2022 23:46 Відповісти
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

·
1 ч



Хло пішов до Сі просити допомоги у війні з Україною.
Не з НАТО, не з США, а з Україною.
Вдумайтесь: одна ядерна держава просить іншу ядерну державу допомогти перемогти безядерну країну.
Думаю, Сі його пошле. Китай ніколи не стане на сторону лузера.
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13.03.2022 23:46 Відповісти
хто зна...у Китаю свої інтереси
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13.03.2022 23:53 Відповісти
ну она еще сплясать может сто то этакое
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14.03.2022 00:02 Відповісти
Китай продасть (за останні доляри) якесь китайське гівно,
яке розвалиться поки до України довезуть
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14.03.2022 00:26 Відповісти
і точно не в тому, щоб раша перемогла Україну, Китай нічого не роблячи прибере конкурента парашку
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14.03.2022 07:28 Відповісти
Це ще раз доводить, що погрози пуйла ядерною зброєю - просто блеф.
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14.03.2022 00:23 Відповісти
Катюха буде каву всім розносити )
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13.03.2022 23:46 Відповісти
***** - щур. І по гороскопу і по життю.
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13.03.2022 23:47 Відповісти
Вот один достойный француз! Это не тот ли который извращенцу макрону леща влепил?
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13.03.2022 23:50 Відповісти
)(уйло знову ракети у відчаї запустить
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13.03.2022 23:50 Відповісти
щас он вспомнит где находится это атлантическое побережье))
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13.03.2022 23:50 Відповісти
Тільки гидко у тому будинку мешкати.
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13.03.2022 23:52 Відповісти
Скоро прийдемо на алтай до його сховища)))
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13.03.2022 23:53 Відповісти
на Урал. Гора Ямантау
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13.03.2022 23:57 Відповісти
Габишеву тепер йти набагато ближче.
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14.03.2022 01:08 Відповісти
Відріжемо зв"язок, заваримо двері, щоб воно не вилізло, а над вентиляційним отвором поставимо громадську вбиральню.
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14.03.2022 01:07 Відповісти
П'єр 👏👏👏
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13.03.2022 23:53 Відповісти
Жаль этой люхи там нет, можно было бы в заложники взять и отрезать по пальцу
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13.03.2022 23:53 Відповісти
Ото ты жосткий, нуно на органы попилить.
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13.03.2022 23:56 Відповісти
не жестокий а справедливый - за все что эти суки тут натворили 95% росиянцев нужно через мясорубку перекрутить два раза - туда и обратно
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13.03.2022 23:59 Відповісти
ты её видел? страшнее крюгера
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13.03.2022 23:57 Відповісти
Плюс з водярою зараз напряг )))
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14.03.2022 02:57 Відповісти
Бачу що не москаль.
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13.03.2022 23:55 Відповісти
ДАМОООЙ -в гыленжик , духовный и скрепный
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13.03.2022 23:55 Відповісти
А що скаже Макрон?
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13.03.2022 23:56 Відповісти
Прочитала "Активист проник... путин.." Аж сердце от счастье йокнуло... но рано обрадовалась
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14.03.2022 00:00 Відповісти
Францобендеровець!)
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14.03.2022 00:01 Відповісти
Нападение на Украину началось с развода Путина. Этот негодяй, заранее, вывел свою жену из под огня. Выдав за подставное лицо.
Даже думаю они еще женаты. Пусть не официально.
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14.03.2022 00:52 Відповісти
Villa can take much more than 8 people. Probably 40.
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14.03.2022 01:08 Відповісти
Підбиралися до грошей, майна, хат їх дітей. Продовжить логічний ланцюг - хто будуть наступні перед нима? Отож.
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14.03.2022 01:44 Відповісти
Вряд ли это правда. Какой техники не хватае в раши? Танков, самолетов, пушек? Ихние потери не составляют и 10% от состава ВС РФ. Разве что Джевелины попросят, но у них есть свой Корсет, хвастались.
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14.03.2022 05:50 Відповісти
оце француз так француз! мабуть цим мудакам мстить за 1812 рік.я ця ублюдочна дочка-в крим.
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14.03.2022 06:03 Відповісти
НЕВІДОМОМОУ АКТИВІСТУ-РЕСПЕКТ...
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14.03.2022 06:15 Відповісти
Гарна ідея 🤓
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14.03.2022 10:48 Відповісти
лучше бы взорвал её вместе с этой ******!
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14.03.2022 11:23 Відповісти
 
 