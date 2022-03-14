Активіст проник на віллу дочки Путіна у Франції, змінив замки і запросив туди біженців. ВIДЕО
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Французький активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки Володимира Путина Катерини Тихонової в Біарриці, змінив у будинку замки і запросив туди біженців з України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Insider.
На віллі Тихонової 8 спальних місць і три ванни. Також у будинку активіст знайшов різні документи на ім'я колишніх власників будівлі – колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова і друга президента РФ Геннадія Тимченка.
Інформація про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, публікувалася політиком Олександром Бєляєвим ще в 1996 році, йшлося про гроші, поцуплені з мерії Петербурга за схемою, викритою Мариною Сальє, і виведені через австрійські рахунки. Путін ці звинувачення люто заперечував і, як писала тоді преса, стверджував, що навіть не знає, де знаходиться Атлантичне узбережжя.
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Хло пішов до Сі просити допомоги у війні з Україною.
Не з НАТО, не з США, а з Україною.
Вдумайтесь: одна ядерна держава просить іншу ядерну державу допомогти перемогти безядерну країну.
Думаю, Сі його пошле. Китай ніколи не стане на сторону лузера.
яке розвалиться поки до України довезуть
Даже думаю они еще женаты. Пусть не официально.