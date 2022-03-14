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"Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії": Звернення Зеленського до українців. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців.
Звернення президент опублікував у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 - ШПАЕВ -
показати весь коментар14.03.2022 00:16
+14 ODNAKO
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+12 Volodimir Kovalevich
показати весь коментар14.03.2022 00:24
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