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"Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії": Звернення Зеленського до українців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Звернення президент опублікував у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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14.03.2022 00:16
+14
Він помиляється, це найстрашніше випробування лише для нашого покоління, на долю нашої країни практично кожного століття випадали аналогічні, лише в минулому столітті тричі, голодомори, друга світова, комуністичні репресії... ми так чи інакше вистоїмо і відродимо нашу державу, але скільки життів нам це буде коштувати...
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14.03.2022 00:19
+12
если ты не сдашь Украину зеленое ... то будет все ок , только из-за тебя везде зрада... подготовки к обороне00, Херсон забрали на раз два, ракетные программы закрыл, в Мариуполе столько людей сгнобил ... можно хоть что-то было сделать... вокруг тебя одни ермаки да нарики...
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14.03.2022 00:24
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Тримайся пане Президент!
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14.03.2022 00:16 Відповісти
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14.03.2022 00:16 Відповісти
Мочите бурятов!
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14.03.2022 00:17 Відповісти
Він помиляється, це найстрашніше випробування лише для нашого покоління, на долю нашої країни практично кожного століття випадали аналогічні, лише в минулому столітті тричі, голодомори, друга світова, комуністичні репресії... ми так чи інакше вистоїмо і відродимо нашу державу, але скільки життів нам це буде коштувати...
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14.03.2022 00:19 Відповісти
він не помиляється - йому покуй!
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14.03.2022 00:23 Відповісти
Ми, нарешті, створили НАЦІЮ. Тепер, ще треба вибороти для неї країну
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14.03.2022 00:21 Відповісти
если ты не сдашь Украину зеленое ... то будет все ок , только из-за тебя везде зрада... подготовки к обороне00, Херсон забрали на раз два, ракетные программы закрыл, в Мариуполе столько людей сгнобил ... можно хоть что-то было сделать... вокруг тебя одни ермаки да нарики...
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14.03.2022 00:24 Відповісти
а скоріше подумати про ППО не можна було? чи "мір в глазах" пуйла заважав??? та й що тобі, мені і зеленому пі...ку НАТО винне? без нато чим би воно воювало???
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14.03.2022 00:56 Відповісти
Ты хочешь об этом сейчас поговорить ? Мало нам врагов , так еще и свои ... нашли время.
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14.03.2022 00:52 Відповісти
Не хочу. Но приходится, когда читаю восторженные вопли зелебобиков о лучшем президенте. Хотя и понимаю, что это бесполезно, так как они 2+2 не в состоянии сложить, а уж что такое "причинно-следственная связь" для них вообще непонятный набор слов.
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14.03.2022 14:21 Відповісти
Це найкращий президент України.
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14.03.2022 00:37 Відповісти
Сарказм недоречний .
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14.03.2022 02:21 Відповісти
В нас таке робиться в державі....
Величати можна лише ЗСУ
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14.03.2022 06:16 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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14.03.2022 00:43 Відповісти
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14.03.2022 02:36 Відповісти
 
 