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Тростянець залишається в окупації, війська РФ обстрілюють населені пункти Сумщини із залізничного вокзалу, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місто Тростянець на Сумщині залишається в окупації російськими військами.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їхній штаб на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населеним пунктам.

Російські орки - нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: В СБУ перехопили розмову окупантів, які мародерять на Сумщині: "Здесь все такое вкусное, а мороженко такое ох#енное". АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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14.03.2022 02:07 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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14.03.2022 02:08 Відповісти
Біда, або рознести всю територію біля вокзалу у друзки, або чекати поки висунуться за межі населеного пункту. Там відморозки засіли, пограбували всі продовольчі крамниці і людей на вулицю не випускають.
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14.03.2022 02:15 Відповісти
если терпеть обстрелы то ущерба всестороннего от этого будет гораздо больше
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14.03.2022 02:47 Відповісти
это к слову что такое запустить уродов в город и как потом выгребать от них и еще более сложнее выковырять от туда -пойди попробуй
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14.03.2022 02:42 Відповісти
Треба на вокзал відправити кілька гінців "Bayraktar TB2"! 🤔
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14.03.2022 02:45 Відповісти
 
 