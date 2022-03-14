Щонайменше троє цивільних загинули внаслідок бомбардування Охтирки, - мер Кузьменко. ВIДЕО
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Внаслідок нічного авіабомбардування Охтирки загинуло щонайменше троє мирних мешканців міста.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у відеозверненні на Фейсбуці сказав мер Охтирки Павло Кузьменко.
"Вночі було авіабомбардування приватного сектору Охтирки, житлових будинків. Загинуло щонайменше троє людей, інших ще не знайшли", - сказав мер.
Він зауважив, що йому часто дорікають за те що він знімає відео руйнувань, завданих ворогом, однак, за його словами, він не знімає жодних стратегічних об'єктів, лише житловий сектор, щоби засвідчити, як ворог "воює" з цивільним населенням.
"На жаль сьогодні поки що немає захисту від авіаударів, його нема у всієї країни. Всі люди світу просять: дайте захист, закрийте небо над Україною. Ті льотчики, які бомбардують місто Охтирку, повинні знати, що вони вбивають мирне населення, - додав Кузьменко.
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Кузьменко наголосив, що Охтирка - це форпост України.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Разве
Не следует западу выпустить 100 ракет и уничтожить бандита путина и его работоспособные ядерные ракеты?