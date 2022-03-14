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Війська РФ знову обстріляли Миколаївщину: є проблеми зі зв'язком, - глава ОВА Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Миколаївщину знову обстріляли, є проблеми із зв'язком.
Про це у Телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Нас знову обстріляли. Удару зазнало місто Снігурівка, житлові будинки. Наразі є проблема зі зв'язком. Ми відновлюємо. Тривога не скасовується, ми не знаємо що у цих дурнів у голові", – сказав глава ОВА.
Він також зазначив, що завдано нового удару по містам Первомайське та Первомайськ. Наслідки зараз уточнюються.
Зазначається, що зранку у Миколаєві є перебої із роботою телевізійних каналів.
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Огусто
показати весь коментар14.03.2022 09:33 Відповісти Мені подобається 7
Иван Сирко 69da2360
показати весь коментар14.03.2022 10:02 Відповісти Мені подобається 1
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