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Війська РФ знову обстріляли Миколаївщину: є проблеми зі зв'язком, - глава ОВА Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Миколаївщину знову обстріляли, є проблеми із зв'язком.

Про це у Телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Нас знову обстріляли. Удару зазнало місто Снігурівка, житлові будинки. Наразі є проблема зі зв'язком. Ми відновлюємо. Тривога не скасовується, ми не знаємо що у цих дурнів у голові", – сказав глава ОВА.

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Він також зазначив, що завдано нового удару по містам Первомайське та Первомайськ. Наслідки зараз уточнюються.

Зазначається, що зранку у Миколаєві є перебої із роботою телевізійних каналів.

Війська РФ знову обстріляли Миколаївщину: є проблеми зі звязком, - глава ОВА Кім 01
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14.03.2022 09:33 Відповісти
рашиSSька ********* має бути спалена!!!
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14.03.2022 10:02 Відповісти
 
 