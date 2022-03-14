10-а ГШБр знищила колону російської техніки. ВIДЕО
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10-а гірсько-штурмова бригада опублікувала відео зі знищеною технікою російських окупантів.
Відповідне відео бригада опублікувала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Трохи гостинності нашим фашистським сусідам. Один мінус - ціна на здачу металобрухту падає", - йдеться в підписі до запису.
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