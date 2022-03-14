10-а ГШБр знищила колону російської техніки. ВIДЕО

10-а гірсько-штурмова бригада опублікувала відео зі знищеною технікою російських окупантів.

Відповідне відео бригада опублікувала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Трохи гостинності нашим фашистським сусідам. Один мінус - ціна на здачу металобрухту падає", - йдеться в підписі до запису.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Горять москалі. Трофеїв повна машина, - результат підриву ворожої колони. ВIДЕО