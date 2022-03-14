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10-а ГШБр знищила колону російської техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

10-а гірсько-штурмова бригада опублікувала відео зі знищеною технікою російських окупантів.

Відповідне відео бригада опублікувала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Трохи гостинності нашим фашистським сусідам. Один мінус - ціна на здачу металобрухту падає", - йдеться в підписі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Горять москалі. Трофеїв повна машина, - результат підриву ворожої колони. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+58
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 09:36
+43
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14.03.2022 09:43
+41
Сьогодні День добровольця. Дякую усім,хто встав на захист неньки-України! Гимн 10 Отдельной горно-штурмовой бригады.💪
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14.03.2022 09:38
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 09:36 Відповісти
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Пекельніше пекло всім мацкалям !!
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14.03.2022 09:37 Відповісти
Красиво вражеские танки горят. Глаз не оторвать.
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14.03.2022 09:38 Відповісти
і ніг і рук москальських також не відірвати від горілих танків
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14.03.2022 10:08 Відповісти
гарне кіно!
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14.03.2022 11:54 Відповісти
Сьогодні День добровольця. Дякую усім,хто встав на захист неньки-України! Гимн 10 Отдельной горно-штурмовой бригады.💪
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14.03.2022 09:38 Відповісти
Алеша Ступин
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14.03.2022 09:38 Відповісти
Нагадалося.
Альонушка та Іванушка - фольклорні потвори, існуючі в нашій підсвідомості (Лесь Подерев'янський, "Павлік Морозов").
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14.03.2022 09:42 Відповісти
На кадирова схожа...
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14.03.2022 10:01 Відповісти
Слава героям!
Украинцы, вы невероятные.

Переводим деньги, помогаем беженцам, пинаю депутатов и правительство, чтобы помогали вам больше.
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14.03.2022 09:38 Відповісти
Величезна подяка!
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14.03.2022 09:49 Відповісти
Та немае за що (сорри за ломаный украинский). Вы делаете для нас, Европы, НАСТОЛЬКО много, что любая помощь с нашей стороны несравнима с этим.
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14.03.2022 12:13 Відповісти
Нравиться не нравиться, а буряты жарятся
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14.03.2022 09:40 Відповісти
ранок починається не з кави,що краще за перегляд розйобаної смердючої русні
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14.03.2022 09:40 Відповісти
Низький уклін Вам, Захисники!
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14.03.2022 09:43 Відповісти
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14.03.2022 09:43 Відповісти
З початком нового тижня.СЛАВА УКРАЇНІ
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14.03.2022 09:45 Відповісти
як гарно.
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14.03.2022 09:45 Відповісти
Вивчаємо українську

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14.03.2022 09:47 Відповісти
Недавно какдырков писал, шо уже рядом с Киевом находится! Всмысле?! Вместе с подземными водами просачиваются, шоли?
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14.03.2022 09:48 Відповісти
Гео магнитные спутники нашли 4 бункера Путина. Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка
54.2488, 58.1324

косьвинский камень бункер
Самарский бункер
Бункер у метро Новогиреево
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14.03.2022 09:49 Відповісти
Символично, в Metro Exodus в бункере Ямантау, там командования армии рашки от голода в каннибалов превоатилось😁
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14.03.2022 10:14 Відповісти
не менш символічно, що Яман-Тау, це погана гора з місцевої мови.
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14.03.2022 11:03 Відповісти
Смерть окупантам! Слава Україні!
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14.03.2022 10:08 Відповісти
блін, ну координати чи район не треба вказувати, ми не тупі - розуміємо, але хоч область чи напрямок - а то дуже ні про що новина виходить.... а так гарно звичайно, смерть окупантам москальським, слава ЗСУ!
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14.03.2022 10:27 Відповісти
Горіть маскалі кляті!
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14.03.2022 10:28 Відповісти
Красивое
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14.03.2022 10:32 Відповісти
Гарне попадання, хай вся кацапська техніка в Україні горить гарним полумямам.
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14.03.2022 10:41 Відповісти
Дорого нам доставка этого дома обходится
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14.03.2022 10:54 Відповісти
Саму жахливу смерть кацапам! Хай їм у пеклі вічно крутять наш гімн і смажать у власній крові.
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14.03.2022 10:56 Відповісти
Героям слава! но где колона 1 танк и три машины .Хватит преувеличивать
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14.03.2022 11:14 Відповісти
Смерть кацапам!
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14.03.2022 12:16 Відповісти
 
 