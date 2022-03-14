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"Разом ми - нездоланна сила", - Залужний та Наєв привітали Україну з Днем добровольця. ВIДЕО

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Україну з Днем добровольця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Із Днем Українського Добровольця! Разом ми - нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих. Разом до Перемоги", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він також опублікував відеоролик до свята.

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День українського добровольця - це свято на честь українських добровольців, відзначається в Україні щороку 14 березня. У цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом утворився 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Свято запроваджено 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Також з Днем добровольця привітав і командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Добровольчий рух назавжди ввійшов в історію України завдяки патріотизму, самовідданості та героїзму українського народу!", - звернувся до добровольців Наєв.

Разом ми - нездоланна сила, - Залужний та Наєв привітали Україну з Днем добровольця 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.03.2022 09:54
+16
Слава Нації!!!
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14.03.2022 10:01
+13
Героям Слава!!!
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14.03.2022 10:00
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.03.2022 09:54 Відповісти
Слава Нації!!!
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14.03.2022 10:01 Відповісти
Смерть ворогам!
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14.03.2022 10:41 Відповісти
Залужний, дякую! Ви станете украінським Маннергеймом!
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14.03.2022 10:04 Відповісти
Героям Слава!!!
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14.03.2022 10:00 Відповісти
Слава Нації !
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14.03.2022 10:01 Відповісти
смерть ********* !!!
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14.03.2022 10:07 Відповісти
Війна почалася в ніч після дня російської армії, на день українського Добровольця вже отримано стратегічну перевагу. Яке там далі свято, бо до 8 травня довгенько чекати. Може на день Дурня буде перемога над армією Дурнів? 🤭
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14.03.2022 10:03 Відповісти
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14.03.2022 10:06 Відповісти
Цікавий комент
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14.03.2022 10:09 Відповісти
Маскву захоплять мусульмани
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14.03.2022 10:14 Відповісти
Будут земли оккупированные чеченцами
Кстати , пока кадыровцы под Киевом шастают - в мацкве сделают переворот и застрелят хутина
а потом и кадырку
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14.03.2022 10:20 Відповісти
До дупи мені ваше рускоязичноЄ в Києві. Чума на вас!
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14.03.2022 10:32 Відповісти
Треба в орків відібрати слово Русь . Вони - орда
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14.03.2022 10:34 Відповісти
Латиніна певно не знає, що Русь була одна. І ніхто не називав її саме Київською. Будь-яке множення поняття Русь існує на догоду брехням москалів, аби примазатися до нашої історії. Ви скажете: а Біла Русь? - Давня збірна назва - Литва. А князівств там було не одне. Скажімо більшості школярам відомо Полоцьке князівство.
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14.03.2022 15:45 Відповісти
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14.03.2022 10:13 Відповісти
Новый тренд в политике:

Рос армия совершила диверсионный удар по Беларуси.
Лукашенко: Какой удар? Небыло никакого удара!

Росия попросила военную помощь у Китая.
Китай: Никто у нас ничего не просил!

Росия нанесла удар беспилотнтком по Загребу.
Блок НАТО : .......... (вообще тишина)
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14.03.2022 10:13 Відповісти
Головне - не образити права лгбт і т.д.
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14.03.2022 10:23 Відповісти
///
Украинский фермер увез трактором трофейный российский "Град": видео

https://t.me/dneproperativ/23562

Война продолжается третью неделю, но украинцы не сдаются!
Прекрасный пример заснятый на видео - фермер, который "конфисковал" российскую артиллерийскую установку "Град" на тракторе.
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14.03.2022 13:36 Відповісти
 
 