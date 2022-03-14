"Разом ми - нездоланна сила", - Залужний та Наєв привітали Україну з Днем добровольця. ВIДЕО
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Україну з Днем добровольця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Із Днем Українського Добровольця! Разом ми - нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих. Разом до Перемоги", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Він також опублікував відеоролик до свята.
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День українського добровольця - це свято на честь українських добровольців, відзначається в Україні щороку 14 березня. У цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом утворився 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.
Свято запроваджено 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.
Також з Днем добровольця привітав і командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Добровольчий рух назавжди ввійшов в історію України завдяки патріотизму, самовідданості та героїзму українського народу!", - звернувся до добровольців Наєв.
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