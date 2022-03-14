Погоджено 10 гуманітарних коридорів на 14 березня, - Верещук. ВIДЕО

На понеділок, 14 березня, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів України, які знищують російські окупанти

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у зверненні, оприлюдненому Офісом президента, передає Цензор.НЕТ.

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У Київській області погоджено такі гуманітарні коридори:

з населених пунктів Богданівка і Новобогданівка, Перемога (Баришівська ОТГ), Бобрик - до Броварів;

з населених пунктів Гостомель, Немишаєво, Ворзель, Дмитрівка - до Білогородки.

У Луганській області:

з населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, селище Гірське - до міста Слов'янськ.

"Вкотре будемо намагатися сьогодні нарешті розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами і медикаментами з міста Бердянськ через Мангуш у місто Маріуполь", - додала Верещук.



Крім того, міністерка наголосила, що у полоні залишається мер Мелітополя Іван Федоров, невідомою залишається доля викраденого окупантами мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва, також у полоні перебуває рятувальник Олексій Данченко.

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