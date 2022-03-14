Віталій Кім подарував патрульним Миколаєва кабріолет з кулеметом. ВIДЕО
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Патріотична автівка BMW оснащена кулеметом від голови Миколаївськох ОВА відтепер стане у нагоді патрульній поліції області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відео у телеграм-каналі очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Миколаїв - це Україна. Берем на озброєння!", - зазначили правоохоронці.
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Топ коментарі
+34 Переворот Сознания
показати весь коментар14.03.2022 10:29
+32 Вася Шевченко f77d76ba
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+31 Стрелок
показати весь коментар14.03.2022 10:47
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Будь ласка, зачекайте...
щоб їх покласти... вони мають хочаб стояти.
Подарунок гарнийЩе б броньований....Мер -вогонь!Хай щастить.Бережіть себе хлопці.
Сейчас бы , что-то цвета хаки нормально было бы …👍