Віталій Кім подарував патрульним Миколаєва кабріолет з кулеметом. ВIДЕО

Патріотична автівка BMW оснащена кулеметом від голови Миколаївськох ОВА відтепер стане у нагоді патрульній поліції області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відео у телеграм-каналі очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Миколаїв - це Україна. Берем на озброєння!", - зазначили правоохоронці.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: Окупанти нас бояться, поважають та хочуть стати громадянами України, - Кім. ВIДЕО