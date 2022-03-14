Окупанти завдали авіаудару по Чернігівському політехнічному університету. ВIДЕО

Російські окупанти нічним ударом розбили корпус Чернігівського політехнічного університету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"Записую відео біля Чернігівської політехніки – ще один "військовий" об’єкт, який був розбитий сьогодні, знищений вночі ворогом. Мені важко на це дивитися. Бо, по-перше, я закінчував цей університет у 1999 році. По-друге, є головою наглядової ради цього закладу. Але вони дадуть відповідь за цей злочин, 100%", - наголосив Чаус.

Голова ОДА зазначив, що ситуація в області не зазнала суттєвих змін. Ніжин був вночі обстріляний "Ураганами", без втрат цивільного населення (інформація уточнюється). По Чернігову також під ранок здійснювалися авіаудари.

"Наші Збройні сили працюють ефективно, завдають потужних ударів ворожій техніці по всій території області. Учора збили літак над Черніговом, ворог втратив ще один борт. Їм залишилося недовго, але нам треба ще трохи потерпіти. Особливо я звертаюся до тих громад, які сьогодні перебувають у тимчасовому оточенні, до них немає доступу. Є громади, по яких постійно методично здійснюються обстріли. Є громади, які більш-менш в спокійному стані, хоч і в стані війни. Усі громади між собою взаємодіють, координуються на рівні районних військових адміністрацій. Там, де маємо можливість, допомагаємо і періодично передаємо продукти харчування і ліки. Там, де не маємо, шановні люди, треба потерпіти трохи. Ми розуміємо, як вам важко. Ми розуміємо, як може бути важко без хліба, без інших продуктів, але ми намагаємося по кожному населеному пункту там, де тимчасово знаходиться ворог, знайти канал передачі продуктів і ліків", - сказав Чаус.

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Голова Чернігівської ОДА додав, що спілкуватиметься з центральною владою щодо організації з Чернігова "зеленого коридору". Як тільки буде рішення - відразу повідомить.

На ранок 14 березня стало відомо, що в Чернігівській області частково немає світла, тепла, газо- та водопостачання.