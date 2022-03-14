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Окупанти завдали авіаудару по Чернігівському політехнічному університету. ВIДЕО

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Російські окупанти нічним ударом розбили корпус Чернігівського політехнічного університету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"Записую відео біля Чернігівської політехніки – ще один "військовий" об’єкт, який був розбитий сьогодні, знищений вночі ворогом. Мені важко на це дивитися. Бо, по-перше, я закінчував цей університет у 1999 році. По-друге, є головою наглядової ради цього закладу. Але вони дадуть відповідь за цей злочин, 100%", - наголосив Чаус.

Голова ОДА зазначив, що ситуація в області не зазнала суттєвих змін. Ніжин був вночі обстріляний "Ураганами", без втрат цивільного населення (інформація уточнюється). По Чернігову також під ранок здійснювалися авіаудари.

"Наші Збройні сили працюють ефективно, завдають потужних ударів ворожій техніці по всій території області. Учора збили літак над Черніговом, ворог втратив ще один борт. Їм залишилося недовго, але нам треба ще трохи потерпіти. Особливо я звертаюся до тих громад, які сьогодні перебувають у тимчасовому оточенні, до них немає доступу. Є громади, по яких постійно методично здійснюються обстріли. Є громади, які більш-менш в спокійному стані, хоч і в стані війни. Усі громади між собою взаємодіють, координуються на рівні районних військових адміністрацій. Там, де маємо можливість, допомагаємо і періодично передаємо продукти харчування і ліки. Там, де не маємо, шановні люди, треба потерпіти трохи. Ми розуміємо, як вам важко. Ми розуміємо, як може бути важко без хліба, без інших продуктів, але ми намагаємося по кожному населеному пункту там, де тимчасово знаходиться ворог, знайти канал передачі продуктів і ліків", - сказав Чаус.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чернігів без опалення та води, електропостачання частково відновили, - Чаус. ВIДЕО

Голова Чернігівської ОДА додав, що спілкуватиметься з центральною владою щодо організації з Чернігова "зеленого коридору". Як тільки буде рішення - відразу повідомить.

На ранок 14 березня стало відомо, що в Чернігівській області частково немає світла, тепла, газо- та водопостачання.

Автор: Наталя Джума
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Избыточность хромосом лечится хорошим стингером или другим средством ПВО. Но пока лекарства запаздывают. Увы...
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14.03.2022 10:38 Відповісти
Чому орда не дійшла до Европи ?

тому що богато гір і ОБОЗ ВАЖКО ПРОТЯГНУТИ

БЕЗ обозу армія на чужий землі -нулева

ТОМУ ТРЕБА НІЩІТИ ОБОЗИ ОРКІВ УСІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ( і на російской і на белоруской землі)
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14.03.2022 10:43 Відповісти
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14.03.2022 10:44 Відповісти
А что ещё можно было ожидать? Ведь образование - враг номер 1 быдлофашистам.
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14.03.2022 10:48 Відповісти
Чернигов снова бомбят..снова человеческие жертвы( даже без уточнений) снова разрушения....у меня просто крик души...уж простите....АЛЕКСАНДР КРАСНОЯРЦЕВ какого буя я знаю это имя..... с какого мля оно еще живое.... я уже видела ДВА видео допроса этой ссуки, а сегодня слышу, как оно жуя сопли ПОЗДРАВЛЯЕТ свою свиноматку, которая этого ушлёпка выродила с ********* РОЖДЕНИЯ
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14.03.2022 11:25 Відповісти
Удар по гостиннице в Чернигове они аргументировали тем, что там разместились "иностранные наёмники". Какие "нацики" засели в политехе?
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14.03.2022 11:32 Відповісти
Ехх, жалко мою шарагу(😢
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14.03.2022 12:20 Відповісти
,,Надо ещё немного потерпеть.".. бедный украинский народ не терпилы!
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14.03.2022 12:37 Відповісти
Одичалые считают, что знания - это здание, а не люди и их разум и сознание.
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14.03.2022 13:01 Відповісти
 
 