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Руйнування в Маріуполі після обстрілів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Постійні артилерійські та авіаудари російських загарбників завдали Маріуполю значної шкоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовані руйнації в одному з районів міста, що стійко протистоїть загарбникам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Азов у Маріуполі філігранно нищить техніку окупантів у міській забудові. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Аристович скажет что это тоже эксцесс исполнителя?
Он говорит что всё идет по плану. Это такой ваш план?
Где ракетная программа? Где броники? Где каски? Почему без единого выстрела пропустили орду через Чонгар?........ И множество ГДЕ и ПОЧЕМУ...
Кровь граждан Украины не только на руках москальской орды, но и на руках Зе-шоблы, которая 3 года только "******* и *******, *******, и *******" - как говорил Глобородько.
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14.03.2022 11:18 Відповісти
Питання які ви поставили вірні. Помилка тільки в тому що оте що ви написали, робилося не три роки, а майже тридцять
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14.03.2022 11:21 Відповісти
та ти тупий баран, коли таке пишеш. Що не пам'ятаєш, яка було військо наше 2014 ?
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14.03.2022 13:16 Відповісти
Вопросов много - и по Чонгару, и по Мелитополю, Херсону, Бердянску...как пропустили, почему не защищали такое очевидно опасное направление...
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14.03.2022 11:50 Відповісти
питання будемо задавати після перемоги
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14.03.2022 13:17 Відповісти
Компетентні органи питання мають задавати все зараз і вже зараз виявляти зрадників. А ми, так, почекаємо перемоги.
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14.03.2022 14:39 Відповісти
Я имею большие подозрения, что на самом верху Украину планомерно готовили к сдаче, но забыли ВСУ предупредить....
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07.09.2022 18:27 Відповісти
 
 