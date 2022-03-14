Руйнування в Маріуполі після обстрілів. ВIДЕО безпілотника

Постійні артилерійські та авіаудари російських загарбників завдали Маріуполю значної шкоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовані руйнації в одному з районів міста, що стійко протистоїть загарбникам.

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