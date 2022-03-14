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Руйнування в Маріуполі після обстрілів. ВIДЕО безпілотника
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Постійні артилерійські та авіаудари російських загарбників завдали Маріуполю значної шкоди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовані руйнації в одному з районів міста, що стійко протистоїть загарбникам.
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Будь ласка, зачекайте...
Он говорит что всё идет по плану. Это такой ваш план?
Где ракетная программа? Где броники? Где каски? Почему без единого выстрела пропустили орду через Чонгар?........ И множество ГДЕ и ПОЧЕМУ...
Кровь граждан Украины не только на руках москальской орды, но и на руках Зе-шоблы, которая 3 года только "******* и *******, *******, и *******" - как говорил Глобородько.