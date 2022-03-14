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війна (56581) перемовини (2484) Подоляк Михайло (296)

Подоляк перед початком нового раунду перемовин з РФ: Наші позиції незмінні - негайне припинення вогню та відведення всіх російських військ з території України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив, що позиції української делегації на четвертій переговорній сесії з представниками РФ у понеділок залишаються незмінними, і насамперед Київ вимагатиме припинення вогню та відведення всіх російських військ з території України.

"Буквально за декілька хвилин розпочнуться переговори з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо довести їм нарешті, що 19-й день війни - це 19-й день великого подвигу України. Наші позиції незмінні: мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Лише після цього ми зможемо говорити про будь-які сусідські відносини та політичні врегулювання", - сказав Подоляк у відеозверненні в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Радник голови ОП також заявив, що Україна обов'язково переможе. "Можете в цьому навіть не сумніватися", - підсумував Подоляк.

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Топ коментарі
+50
Всі території, включаючи Крим і окупований Донбас.
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14.03.2022 11:15
+28
Вы же понимаете что кацапов с Украины вынести можно только вперед ногами?
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14.03.2022 11:21
+23
свою вселенскую брехню рашка называет хитростью.... не дайте себя обмануть... не ведитесь на обещания - ни одно не будет выполнено (они только потянут время чтоб подтянуть лучших из худших из закоулков огромной (не по уму) говени и легионеров...
пока рашку бьют - она обещает, как только отвели взгляд - обманет-ударит-взорвет (вспомните ДАП)
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14.03.2022 11:22
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14.03.2022 11:14 Відповісти
Всі території, включаючи Крим і окупований Донбас.
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14.03.2022 11:15 Відповісти
Не забувайте про Ростовську область і увесь Краснодарський край. Правда треба буде трохи кізяків попереселяти, та думаю не велика проблема
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14.03.2022 11:24 Відповісти
Об этом изначально говорилось. Тут уже никаких торгов, после стольких жертв, иначе все напрасно.
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14.03.2022 11:24 Відповісти
Було б не зайве це почуть від Подоляка.
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14.03.2022 11:43 Відповісти
нет.....они там договариваются отвода войск до позиций 24 февраля....к сожалению
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14.03.2022 11:58 Відповісти
Навряд чи суспільство погодиться.
Не радила би пробувати нас зраджувати.
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14.03.2022 12:00 Відповісти
https://gordonua.com/news/war/my-seychas-v-vilke-est-dva-resheniya-arestovich-rasskazal-kogda-zakonchitsya-voyna-1600132.html
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16.03.2022 07:15 Відповісти
Не відведення...
Виведення!!!
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14.03.2022 11:18 Відповісти
Згоден, ріже око та слух.
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14.03.2022 11:26 Відповісти
не вірю подоляку.
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14.03.2022 11:20 Відповісти
Росия нанесла удар по стране НАТО беспилотником со 120 кг бомбой.
Что ответило НАТО?
Ни че го !!!!
Сцыкливые ничтожества.
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14.03.2022 11:20 Відповісти
Это очень мутная история, которую такое впечатление хотят в Европе замять
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14.03.2022 11:22 Відповісти
Именно! Только на это и способны.
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14.03.2022 11:25 Відповісти
Анти НАТівська пропаганда зі сторони ЗЕботні.
Не заохочуйте, бо ЗЕ(БЕ)лені ще бажають розірвати союзні стосунки між Україною та США,Британією, ітд.
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14.03.2022 14:42 Відповісти
Там серби навоняли по любому, за чемодан грошей. Ця новина зразу появилась була на лєнтв, я цю версію писав, то її зразу терли модери, чому б це 🤔
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14.03.2022 11:28 Відповісти
Анти НАТівська пропаганда зі сторони ЗЕботні.
Не заохочуйте, бо ЗЕ(БЕ)лені ще бажають розірвати союзні стосунки між Україною та США,Британією, ітд.
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14.03.2022 14:42 Відповісти
Згоден. Але! Чи буде НАСТУПНЕ в у ********* після таких санкцій ? )))
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14.03.2022 11:22 Відповісти
Краще старий добрий холокост. Розділити Парашу на гетто - і потім методично, як це робили діди у Націонал-Соціалістичній Німеччині, завантажувати кацапню в ешелони і рейс в один кінець. Туди, де газова камера і крематорій.
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14.03.2022 11:55 Відповісти
дворец путлера в Биаррице пал! над ним развивается Украинский флаг.
дворец готов к приему беженцев из Украины....
https://twitter.com/i/status/1503129031109185544
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14.03.2022 11:21 Відповісти
Слідкуйте, щоб там ярмаки та подібні "сироти" не намалювались в якості новіх власників.
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14.03.2022 11:33 Відповісти
якби це знайшли в Україні, то дуже імовірно, але то там, тому продадуть, відрахують свої комісійні, а здачу віддадуть Україні, от тоді всякі Дєрьмаки і можуть присмоктитись
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14.03.2022 11:42 Відповісти
Вы же понимаете что кацапов с Украины вынести можно только вперед ногами?
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14.03.2022 11:21 Відповісти
Не только с Украины. Но суть верная.
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14.03.2022 11:22 Відповісти
Как он сказал - Сотни, тысячи украинцев сегодня отдают свои жизни за Украину. Так нужно сделать все так, чтобы дети погибших за Украину Героев, не чувствовали себя преданными...
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14.03.2022 11:21 Відповісти
свою вселенскую брехню рашка называет хитростью.... не дайте себя обмануть... не ведитесь на обещания - ни одно не будет выполнено (они только потянут время чтоб подтянуть лучших из худших из закоулков огромной (не по уму) говени и легионеров...
пока рашку бьют - она обещает, как только отвели взгляд - обманет-ударит-взорвет (вспомните ДАП)
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14.03.2022 11:22 Відповісти
Нечего ей подтягивать.
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14.03.2022 11:23 Відповісти
дай то Бог! (эта **** найдет чем соблазнить... или хотя бы пообещать подонкам из ЧВКа и пр.)
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14.03.2022 11:26 Відповісти
Сколько их ? Несколько сотен?
Недаром они уже пытаются Сирийских абизян вербовать.
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14.03.2022 11:28 Відповісти
эту шваль я и назвал ...красивым словом - легионеры (тут конечно не прав))))
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14.03.2022 12:18 Відповісти
твої, підоляк, позиції не змінні: тистк та оббріхування опозиції, ботоферми, відосики та селфачки в інстаграмчик для наведення ворожих ракет
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14.03.2022 11:23 Відповісти
А мы всё ползаем и ищем зраду,ну-ну))
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16.03.2022 08:33 Відповісти
О, "гарантії безпеки".

Від агресора, що хоче знищити Україну.

Геніально.
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14.03.2022 11:23 Відповісти
От хто живе у фантазіях..
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14.03.2022 12:01 Відповісти
Жители Тайбея (Тайвань) вышли на акцию в поддержку Украины.
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14.03.2022 11:23 Відповісти
Понятно, что там будут Украину поддерживать
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14.03.2022 11:24 Відповісти
Пусть выводят свои войска.
Они им понадобятся.
Ведь совсем скоро в раше начнётся война между "субъектами *********" ))))
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14.03.2022 11:26 Відповісти
Дивіться там!!! Один невірний крок і ви зрадники.

Це вам вже не вагнергейт. Хоча і за вагнергейт ЗЄ все одно відповість після війни, як і за саботаж озброєння ЗСУ.
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14.03.2022 11:27 Відповісти
А про які там сусідські відносини мова? З глузду з"їхав - рів з крокодилами, колючий дріт під напругою і кацапи в коло зібрані! Все
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14.03.2022 11:27 Відповісти
Понабирали 'дипломатів' по оголошенню...
Краще б Пороха на переговори відправили.
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14.03.2022 11:27 Відповісти
,"Я Президент Миру, а не Президент війни!" П.Порошенко
Україні потрібен порох, він принесе мир любою ціною...
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14.03.2022 13:45 Відповісти
Зеля нічого не говориь про Крим, ДНР та ЛНР. И я нічого не чую про Херсонську та Запоризську области.
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14.03.2022 11:30 Відповісти
Не треба повторювати помилок Гетьмана І. Виговського після Конотопської битви!
Тільки небуття Макви дасть споій Світу!
Не вірте цапам - обдурять!
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14.03.2022 11:30 Відповісти
Помилка була не з боку Виговського. Його зрадили свої ж - зрадойоби у всій красі на чолі із Сірком. Яким би ******** воєначальником не був Сірко, але він зрадив гетьмана України, завдавши удару у спину - пішов походом на наших тогочасних союзників - кримських татар. Через ворожу пропаганду проти Виговського піднялись прості козаки й старшина, звинувачуючи в тому, що він знову хоче віддати Україну у кабалу Речі Посполитої. На останній чорній раді прибічників Виговського просто перебили *******, а сам він ледве вирвався звідти живим. Виговський склав булаву, бо вороги очорнили його вже настільки, що переконати в чомусь зрадойобів він не зміг би. Нічого не нагадує? Так само очорнили й Пороха, а "мудрий" нарід, розвісивши вуха, повівся на московську брехню.
І так щоразу: вроджене зрадойобство не дає нам перемогти. Ось так у 2019-у зрадойоби замість Порошенка обрали Гундосого, і тепер маємо те, що маємо, бо при Пороху цього жахіття не було б.
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14.03.2022 11:55 Відповісти
Він би про все домовився і ми би йому подякували...
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14.03.2022 13:47 Відповісти
Зрозуміло,що подоляк не все каже.Ок, вимагаєте припення вогню і виведення рашистських військ.Добре каже хремль, ми приймаємо ці вимоги, але натомість ви повинні...... а тепер питання до подоляка-що натомість вимагають від України, на що згодна поступитися укр.влада так так саме влада, а не український народ
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14.03.2022 11:31 Відповісти
Виведення россійських війск ніхто не вимогає. Занадто рано
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14.03.2022 12:55 Відповісти
Переговоры можно вести только если есть большие козыри. Самые большие козыри которых боится ***** ето обнародование разгром росийской армии и видео больших гор трупов и пленных росийских солдат. При етом каждого дохлого росийского солдата привязать к подписи тех кто подписывался за поддержку войны в Украине
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14.03.2022 11:32 Відповісти
Не забывайте, что у епанутого есть ядерное оружие. Не только стратегическое, но и тактическое. (снаряды)
Не применит?
После расстрела Ураганами мирного Харькова уже можно всего ожидать.
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14.03.2022 11:34 Відповісти
Все вірно. Всі орки назад в Мордор. Репарації у розмірі 1 трлн доларів. І Путін повішений на червоній площі разом із найближчим оточенням.
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14.03.2022 11:36 Відповісти
кацапы всегда врут
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14.03.2022 11:39 Відповісти
У виведення військ не вірю, цього не буде до поки живе Ху%ло.
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14.03.2022 11:40 Відповісти
Зелі буде достатньо, якщо Путлер пообіцяє.
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14.03.2022 11:42 Відповісти
Боюсь це версія для публіки, а от що буде в секретних протоколах?
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14.03.2022 11:42 Відповісти
Страшно, бо ці подоляки-арахамії - геть не професійні ні як політики, ні як переговорники. Кацапи навішають їм "договір" з заумними формуляками, після чого ми ще довго чухатимемо потилицю. Як після Будапешта... Делегацію мав би очолити і сформувати Порошенко (Зеленський задля порятунку Держави мав би поступитися амбіціями і послати розумніших і досвіченіших людей.)
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14.03.2022 11:53 Відповісти
Порошенко 73% послали на виборах...., тепер, мабуть зебілів, як ви кажете, буде більше....
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14.03.2022 13:52 Відповісти
Послали і провтикали 3 роки підготовки до війни, ракетну програму і розширення ППО.
Респект!
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14.03.2022 15:07 Відповісти
І на вашу думку, це би зупинило *****. Він пішов на всі ймовірні ризики, плюючи на всіх сильних світу цього...
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14.03.2022 16:52 Відповісти
Працюючі ППО і ПРО?
Це би значно зменшило кількість жертв, не очевидно хіба?
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14.03.2022 17:27 Відповісти
Печерский холм
​​ Мы с неслыханным удовольствием наблюдаем, как наш любимый персонаж из Офиса президента, гений политтехнологий Миша Подоляк становиться страстным патриотом. Его комментарии сейчас заставляют плакать убежденных националистов. Его позиция - просто образец патриотизма. Еще никогда Миша, совершенно не публичный по своей натуре, не находился в таком зените славы. - 09:01

Обстановка міняється, і навіть Подоляк перевзувається...
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14.03.2022 11:49 Відповісти
Очень смешно про гарантии.
Шел 2036 год... Украина получила 3256е гарантии от орков...
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14.03.2022 12:01 Відповісти
Дудаева тоже втянули в переговоры и убили.Масхадова втянули в переговоры и убили. Если у Дудаева не было в команде засланных казачков, то к Масхадову они сумели внедрить своего шныря и именно он уговорил Аслана Масхадова вступить в переговоры с путлером.
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14.03.2022 12:43 Відповісти
"Наші позиції незмінні - негайне припинення вогню та відведення всіх російських військ з території України". - Хотілось би уточнити - яку саме територію він має на увазі? Лише ту яку рашка захопила з 24 лютого чи й захоплену з 2014 року? Від відповіді на це питання багато що залежить.
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14.03.2022 14:13 Відповісти
Тут дехто закликає замінити переговорщиків Порохом та таке інше. Ок, йому віри трохи більше, ніж ЗЕ. Але Порошенко теж був надто "мирним". Підприємець все ж... Не ідеалізуйте його.

Ясно, що не можна 2014-2019 порівнювати з часами тотального ЗЕленого саботажу.
Але він не є "яструбом", а Україні в даний момент вкрай зараз потрібне домінування "яструбів".

Більшість українців собі зараз навіть не усвідомлює, наскільки зараз Україні пощастило:
- ворог узалежнив свою економіку від світової на 90% і попав під санкції світового масштабу;
- ворог угробив більшість своїх боєздатних військ;
- влада ворога повністю неадекватна;
- кілька найсильніших держав світу нам сильно допомагають зброєю, бо їхні нітереси співпадають з нашими;
- ЄС, який завдяки німцям був економічним тилом ворога на протязі кількох десятків років, зараз на 70-80% став нашим тилом...
- руйнування ворога, як держави, в даний момент буде повністю виправданим кроком (чого б не було при іншій владі в Москві)
та багато інших

Багато з вищенаведених факторів є дуже "слизькими", вони можуть перестати діяти, як тільки Україна зробить більшу помилку або просто не пощастить (скажімо, після перевороту на Ерефії прийде більш-менш адекватна влада).

Ще гірше, зараз в Україні при владі ЗЕ(БЕ)нерати, котрі пробують зіпсувати наші стосунки зі США (бо там судять БЕ) та іншими союзниками, і прагнуть врятувати Ерефію від розвалу (заради заробітку БЕ? ).

Зараз є реальна можливість зруйнувати історичного ворога, такої нагоди може не бути сотні років потім !
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14.03.2022 15:05 Відповісти
Порошенко не був мирним. Саме тому русня хотіла будь кого аби не його.
Він якраз по натурі яструб.
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16.03.2022 07:39 Відповісти
По натуре он трус и барыга,вы же не имеете мозга ,что бы отличать фейки от правды и патриотизм от позёрства.
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16.03.2022 08:41 Відповісти
 
 