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війна (56581) обстріл (21149) Харків (3904)

В Харкові внаслідок авіаудару окупантів знищено чотириповерховий житловий будинок. ВIДЕО

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14 березня в центрі міста внаслідок авіаудару сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Підрозділами ДСНС проводяться пошукові роботи. Від ДСНС залучено 22 особи та 5 од. техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють район Харкова Салтівку. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
10 хв. тому - Мінус два літаки над києвом і областтю. Слава ППО України!
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14.03.2022 11:35
+8
Я всегда говорит , что так называемые русские , это варвары , были есть и будут
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14.03.2022 11:37
+4
после Победы над рашистами таких как арестович нужно выкинуть за поребрик...
просто реакция на этот пост...
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14.03.2022 11:44
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Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд. Тому що бачити в цьому систему я поки що не бачу підстав: що це свідомий обстріл Джерело: https://censor.net/ua/n3324873
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14.03.2022 11:34 Відповісти
Це реакція на болтовню Аристовича.
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14.03.2022 11:39 Відповісти
теперь понял...(
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14.03.2022 12:01 Відповісти
А он причем? Это только что заявил один гениальный деятель, про обстрел на Оболони.
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14.03.2022 11:40 Відповісти
после Победы над рашистами таких как арестович нужно выкинуть за поребрик...
просто реакция на этот пост...
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14.03.2022 11:44 Відповісти
Там навіть посилання є. Перейди, просвітись.
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14.03.2022 11:42 Відповісти
уже понял свою ошибку, просто это реакция...
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14.03.2022 11:46 Відповісти
Да и мы все поняли, что вы пропустили этот момент... Поэтому и подсказали... Ну кто как смог)
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14.03.2022 12:05 Відповісти
МЧС идиоты, вы хоть немного думаете что показываете?
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14.03.2022 11:34 Відповісти
10 хв. тому - Мінус два літаки над києвом і областтю. Слава ППО України!
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14.03.2022 11:35 Відповісти
Да гепнуло раза тры добре.
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14.03.2022 11:41 Відповісти
Это нацисты так денацифицируют Украину?
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14.03.2022 11:35 Відповісти
Варвары
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14.03.2022 11:36 Відповісти
Я всегда говорит , что так называемые русские , это варвары , были есть и будут
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14.03.2022 11:37 Відповісти
жуть.......бедные люди.....
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14.03.2022 12:08 Відповісти
Що там робить вистріл до рпг? Чи були там всу та чи був цей удар по них?
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14.03.2022 12:24 Відповісти
Теж подумав про це. Якщо там ходив москальский коригувальник, то треба дивитись мобільний біллінг за останні три дні, хто там навколо ходив.
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14.03.2022 15:48 Відповісти
 
 