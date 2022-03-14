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В Харкові внаслідок авіаудару окупантів знищено чотириповерховий житловий будинок. ВIДЕО
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14 березня в центрі міста внаслідок авіаудару сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Підрозділами ДСНС проводяться пошукові роботи. Від ДСНС залучено 22 особи та 5 од. техніки.
Топ коментарі
+16 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар14.03.2022 11:35
+8 Robin Nielsen
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+4 Великая Исландия
показати весь коментар14.03.2022 11:44
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