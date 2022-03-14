Наслідки ранкового обстрілу міста Снігурівка на Миколаївщині: "П#здец! Вокруг домов нету". ВIДЕО

В мережі з'явився відеозапис руйнувань у місті Снігурівка на Миколаївщині після обстрілу російськими загарбниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео зазначає, що під завалами перебувають люди.

"П#здец! Военкомат есть, а вокруг домов нету", - каже чоловік на записі.

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