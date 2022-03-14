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війна (56581) Миколаївська область (1828) обстріл (21149)

Наслідки ранкового обстрілу міста Снігурівка на Миколаївщині: "П#здец! Вокруг домов нету". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі з'явився відеозапис руйнувань у місті Снігурівка на Миколаївщині після обстрілу російськими загарбниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео зазначає, що під завалами перебувають люди.

"П#здец! Военкомат есть, а вокруг домов нету", - каже чоловік на записі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Для начала крымский мост снести к ******.
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14.03.2022 11:45 Відповісти
100% Уничтожение Крымского моста - это как минимум уменьшение подпитки Крымской группировки с материка. А следовательно и ослабление давления на Южные области Украины.
Допустим, у нас нет оружия, которое туда достанет.
НО ****, почему нельзя расхерачить Чонгар к бениной маме!!!???
Пусть через Сиваш ползают. За*утся тягать боекомплект, топливо, провиант...
Или у них план такой хитрый, что его не понять ни умом, ни сердцем?
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14.03.2022 11:55 Відповісти
Низзя. Ато путен абидецца . А так давно нужно было снести не только мост а и весь ЧФ РФ в севастополе
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14.03.2022 12:11 Відповісти
чим, ракет, що могли б туди долетіти немає
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14.03.2022 13:34 Відповісти
Снесёте когда по мосту убежит останки русской армии и ваты Крыма.
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14.03.2022 12:20 Відповісти
Ми шо будемо чекать пока вони будуть тікать. А тим часом по мосту скільки техніки попадає на південь і все знищується і вбивають людей та да будем чекать коли вони надумають ітримать для них цілий міст
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14.03.2022 13:45 Відповісти
хорошая идея
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14.03.2022 12:55 Відповісти
крим -це наша територія-ми маємо право робити на своій територіі що захочемо-смерть ворогам!
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14.03.2022 11:50 Відповісти
бот иди нахер
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14.03.2022 12:56 Відповісти
Золотая фраза . https://www.youtube.com/watch?v=uiL4tK_J9Ek&ab_channel=OdesaFilmStudio Слава Украине !!!!
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14.03.2022 16:36 Відповісти
Кацапи кончені тварі. Знайома дівчина живе у Снігурівці, маю надію все у неї гаразд.
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15.03.2022 11:03 Відповісти
 
 