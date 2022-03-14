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Наслідки ранкового обстрілу міста Снігурівка на Миколаївщині: "П#здец! Вокруг домов нету". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі з'явився відеозапис руйнувань у місті Снігурівка на Миколаївщині після обстрілу російськими загарбниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео зазначає, що під завалами перебувають люди.
"П#здец! Военкомат есть, а вокруг домов нету", - каже чоловік на записі.
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Допустим, у нас нет оружия, которое туда достанет.
НО ****, почему нельзя расхерачить Чонгар к бениной маме!!!???
Пусть через Сиваш ползают. За*утся тягать боекомплект, топливо, провиант...
Или у них план такой хитрый, что его не понять ни умом, ни сердцем?