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Українка у зруйнованому будинку грає етюд Шопена на вцілілому після обстрілу фортепіано. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі з'явилося відео, на якому жінка грає етюд Фредеріка Шопена на вцілілому після обстрілу фортепіано.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інструмент дивом вцілів, адже все в будинку, де він стоїть, розтрощене після обстрілу - вибиті вікна, двері, розбиті меблі і майже все домашнє приладдя.
Топ коментарі
+78 Гыг с Вами
показати весь коментар14.03.2022 13:08
+35 Ольга Кот 55008d7e
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+30 Envoy
показати весь коментар14.03.2022 13:19
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
це реально символ України
Саме Фредерік є у музиці символ несприяття "рюззкага міра" в будь якому вигляді !
Коли він жив , він був скоріше відомий як віртуоз й їздив по Европі з концертами .
З москалями навіть за руку не здоровкався .
Їхніх композиторів не визнавав й ніколи не грав їх твори .