Українка у зруйнованому будинку грає етюд Шопена на вцілілому після обстрілу фортепіано. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео, на якому жінка грає етюд Фредеріка Шопена на вцілілому після обстрілу фортепіано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інструмент дивом вцілів, адже все в будинку, де він стоїть, розтрощене після обстрілу - вибиті вікна, двері, розбиті меблі і майже все домашнє приладдя.

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