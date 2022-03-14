УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15574 відвідувача онлайн
Новини Відео За кордоном
49 238 112
Росія (47263) санкції (6855)

"Это офигеть": Росіяни скаржаться на дорожнечу і відсутність товарів, але про війну в Україні мовчать. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Росіяни почали масово жалітися на подорожчання продуктів та техніки. Вони також невдоволені тим, що з полиць зникли деякі товари, зокрема для жіночої гігієни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, фото та відео із російських магазинів почали публікувати в Мережі.

Так, чоловік показав, що цінники до всіх товарів в магазині техніки закреслені чорним маркером.

"Продавець каже, все вдвічі подорожчало із цим доларом. Весь товар у магазині. Далі буде гірше", - пояснив він.

Ще один росіянин шокований цінами на холодильники та пральні машини. За його словами, ціни злетіли за один день.

"Ну що, вітаю всіх. Цей холодильник коштував у районі 50 тисяч рублів (зараз 98). Теж саме, сьогодні він коштував близько 50 тисяч (зараз 90)", - показав чоловік ціни на техніку.

Читайте також: Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії

А в московському "Ашані" жінка пожалілася порожні полиці з гігієнічними прокладками та тампонами. Купляти нема чого.

"Із зарплатами 40 тисяч московськими хваленими. Подивіться, які ціни. Просто... це офігеть. Думайте, за кого голосувати. За наших єдиноросів, с*ка", - сказала жінка на відео.

"Картопля коштує 35,89 та 89,99 рублів, цибуля майже 90 рублів, морква 69!", - розповідає хлопець у магазині "Магніт" в Росії.

"А ось, будь ласка, і риба. Ну осетр за 1300 мене в принципі не цікавить. Але, дозвольте, короп живий 400 рублів! При тому, що яловичина 500. Ало, люди!" - невдоволений ще один росіянин.

Під публікаціями користувачі пишуть "Бойкот таким магазинам", "Ціни ростуть. Ось вам і нова реальність", "Що далі?", ставлять хештеги #Росія #усе дорого, але про війну, яку розв'язала Росія проти України, не згадують.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+94
Да пошли они ***** эти росияне, пусть хоть с голоду помрут, вообще ******* на этих петухов.
показати весь коментар
14.03.2022 14:31
+67
россияне это биомусор
показати весь коментар
14.03.2022 14:31
+52
восхищённый болгарин™


@*********

·
8 ч



Ватник гордо рассказывает как урвал в Светофоре последнюю пачку сахара.
Новый повод для гордости *****, сверхлюди ****.
показати весь коментар
14.03.2022 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У лаптей. все еще отсутствует связь цен с аннексией и оккупационной войной в Украине.Им. проще говорить что это из за доллара . а почему так происходит с долларом. на болотах твердят что им говорит телевизор. хотят придержать их вяликое развитие . и т.д и т.п.
показати весь коментар
14.03.2022 15:20 Відповісти
Кацапське бидло не хоче розуміти що його терористична краіна розпочала війну, вбиває невиних людей ,руйнує міста та інфраструктури ,ці тупі нікчемні істоти для яких головне (жратва і водка) горіть паскуди в пеклі перетворюйтесь на північну Корею ви заслужили.
показати весь коментар
14.03.2022 15:27 Відповісти
а навіщо кацапським самкам засоби особистої гігієни? в сересері такого не було, ласкаво просимо в савецькій саюз
показати весь коментар
14.03.2022 15:44 Відповісти
зомби **"№ное
показати весь коментар
14.03.2022 15:54 Відповісти
Из интернета:
• • •
Знаете ли вы, что если Россия распадется на 20 государств, то у нее прибавится как минимум еще 19 недружественных стран?
*
Был за границей, оставил на стене туалета известную надпись из трех букв. Пусть все знают, что здесь был представитель нации, давшей миру Толстого и Достоевского!
*
В США конституция гарантирует регулярную смену власти. В России власть гарантирует регулярную смену конституции.
*
Россияне недовольны - Америка опять подняла цены на свои доллары.
показати весь коментар
14.03.2022 15:58 Відповісти
Переходите на репу, бараны.
показати весь коментар
14.03.2022 16:05 Відповісти
вангую - будет веселее!
показати весь коментар
14.03.2022 16:24 Відповісти
Всьо ви врьоте! У вас на роисе всьо харашо, а сьомки - постановочніе! У вас всьо есть!
показати весь коментар
14.03.2022 16:34 Відповісти
Товары дорожают - жизнь кацапа дешевеет.
(Закон сохранения цен в природе)
показати весь коментар
14.03.2022 16:38 Відповісти
москалі, це тільки листочки, під кінець цієї весни будуть вам квіточки, а літом так взагалі підуть ягодки! готуйтесь.
показати весь коментар
14.03.2022 16:47 Відповісти
Хотели СССР и Сталина. Вот оно и вернулось. И это только начало.
показати весь коментар
14.03.2022 16:50 Відповісти
кацапи - моральні уроди. Починають скаржитись тільки при відсутності ковбаси в холодильнику. Про те, що вони вбивці ані слова. А з іншого боку-що можна очікувати від людей, у яких головний піп гундяєв благословив захватницьку війну.
показати весь коментар
14.03.2022 17:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 