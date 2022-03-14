"Это офигеть": Росіяни скаржаться на дорожнечу і відсутність товарів, але про війну в Україні мовчать. ВIДЕО

Росіяни почали масово жалітися на подорожчання продуктів та техніки. Вони також невдоволені тим, що з полиць зникли деякі товари, зокрема для жіночої гігієни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, фото та відео із російських магазинів почали публікувати в Мережі.

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Так, чоловік показав, що цінники до всіх товарів в магазині техніки закреслені чорним маркером.

"Продавець каже, все вдвічі подорожчало із цим доларом. Весь товар у магазині. Далі буде гірше", - пояснив він.

Ще один росіянин шокований цінами на холодильники та пральні машини. За його словами, ціни злетіли за один день.

"Ну що, вітаю всіх. Цей холодильник коштував у районі 50 тисяч рублів (зараз 98). Теж саме, сьогодні він коштував близько 50 тисяч (зараз 90)", - показав чоловік ціни на техніку.

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А в московському "Ашані" жінка пожалілася порожні полиці з гігієнічними прокладками та тампонами. Купляти нема чого.

"Із зарплатами 40 тисяч московськими хваленими. Подивіться, які ціни. Просто... це офігеть. Думайте, за кого голосувати. За наших єдиноросів, с*ка", - сказала жінка на відео.

"Картопля коштує 35,89 та 89,99 рублів, цибуля майже 90 рублів, морква 69!", - розповідає хлопець у магазині "Магніт" в Росії.

"А ось, будь ласка, і риба. Ну осетр за 1300 мене в принципі не цікавить. Але, дозвольте, короп живий 400 рублів! При тому, що яловичина 500. Ало, люди!" - невдоволений ще один росіянин.

Під публікаціями користувачі пишуть "Бойкот таким магазинам", "Ціни ростуть. Ось вам і нова реальність", "Що далі?", ставлять хештеги #Росія #усе дорого, але про війну, яку розв'язала Росія проти України, не згадують.