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"Все! Минус одна машина!", - оборонці Маріуполя знищують бронемашину окупантів. ВIДЕО
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Захисники Маріуполя продовжують героїчні бої за місто з російськими окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
"Бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина незважаючи на те, що ворог намагається захопити місто. Бійці стійко і самовіддано борються з російською ордою, яка невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+70 Александр d30dc4a6
показати весь коментар14.03.2022 15:28
+40 Назар Курта
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+33 Gyro
показати весь коментар14.03.2022 15:31
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Слава героям!
Вообще красавчики!!!!
просто видимо както странно
везде "укронацисты" а донецк че то целый
надо чтобы немного потрепало
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Хочу бачити вас на параді в Києві, ЖИВИМИ ГЕРОЯМИ УКРАЇНИ.
чтобы всю свою технику помечать буквам со всех сторон
теперь их легко отличить от своих))
руснявые генералы гении