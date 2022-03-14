"Все! Минус одна машина!", - оборонці Маріуполя знищують бронемашину окупантів. ВIДЕО

Захисники Маріуполя продовжують героїчні бої за місто з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"Бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина незважаючи на те, що ворог намагається захопити місто. Бійці стійко і самовіддано борються з російською ордою, яка невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією", - йдеться у повідомленні.

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