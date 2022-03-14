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"Все! Минус одна машина!", - оборонці Маріуполя знищують бронемашину окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Маріуполя продовжують героїчні бої за місто з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"Бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина незважаючи на те, що ворог намагається захопити місто. Бійці стійко і самовіддано борються з російською ордою, яка невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-а ГШБр знищила колону російської техніки. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+70
Красавчики.
Слава героям!
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14.03.2022 15:28
+40
Сумская тероборона.
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14.03.2022 15:34
+33
Український World of Tanks....
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14.03.2022 15:31
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Красавчики.
Слава героям!
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14.03.2022 15:28 Відповісти
Наши Герои. Чтобы мы делали без Вас?
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14.03.2022 15:40 Відповісти
З "Буцефала"?
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14.03.2022 15:29 Відповісти
Класна мелодія - тук тук тук тук...
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14.03.2022 15:30 Відповісти
Український World of Tanks....
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14.03.2022 15:31 Відповісти
Видно, что им явно не хватает птрк. Такую хрень легко уничтожить одним выстрелом..
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14.03.2022 15:31 Відповісти
2 недели в окружении, я вообще удивлен, что им есть ещё чем воевать пр итаком массированном наступлении.... наверное трофеями сейчас воюют! Молодчики!
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14.03.2022 15:33 Відповісти
ПТРК никогда не хватает. На взвод один противотанковый расчет. А БМП и так пробивается, конечно рисковали парни, ведь могло и в их сторону прилететь.
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14.03.2022 15:34 Відповісти
Вже вистачає, тільки джавелінів 17 000
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14.03.2022 15:49 Відповісти
В оточеному Маріуполі? Шапкозакидництво
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14.03.2022 16:05 Відповісти
Есть пробитие
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14.03.2022 15:31 Відповісти
Чета слышал про вторую армию мира. А какая ж тогда первая?
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14.03.2022 15:32 Відповісти
Сумская тероборона.
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14.03.2022 15:34 Відповісти
Цыгане...
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14.03.2022 18:53 Відповісти
а ножки то забегали за *********, надеюсь ножкам тоже досталось)))
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14.03.2022 15:32 Відповісти
туди теж популяли під днище
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14.03.2022 15:36 Відповісти
яж про це й кажу))
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14.03.2022 15:37 Відповісти
Это и оператор видел, поэтому и дал очередь под днище выкашивая пехоту сзади БМП.
Вообще красавчики!!!!
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14.03.2022 15:45 Відповісти
положили
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14.03.2022 16:02 Відповісти
Пишут, что в столице свободного Бамбаса точка У уухнула и пару десятков бамабасян с собой забрала
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14.03.2022 15:32 Відповісти
Так, 20 трупів й 28 поранених... Перемудрили вони із пусками свого металобрухту по нашим... Інші ракети долітали, але не вибухали, а ця ракета вирішила зробити навпаки...)))
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14.03.2022 15:34 Відповісти
Ага, кацапи вже шнягу запустили, що вбили бабусь, які стояли за пенсією.
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14.03.2022 15:35 Відповісти
самі по собі влупили,як завжди
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14.03.2022 15:42 Відповісти
подозрительно у них падают снаряды и не взрываются
просто видимо както странно
везде "укронацисты" а донецк че то целый
надо чтобы немного потрепало
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14.03.2022 15:55 Відповісти
это дауны из кацапии сами ударили по донецку-что б простимулировать мужское население луг-гандонии вступать в ряды поклонников кобздона
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14.03.2022 15:59 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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14.03.2022 15:32 Відповісти
Херамба!!!
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14.03.2022 15:33 Відповісти
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14.03.2022 15:33 Відповісти
Лірично...
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14.03.2022 15:33 Відповісти
Хлопці, бережіть себе, залиштесь живими.
Хочу бачити вас на параді в Києві, ЖИВИМИ ГЕРОЯМИ УКРАЇНИ.
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14.03.2022 15:33 Відповісти
А это с чего пуляют?
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14.03.2022 15:35 Відповісти
30-мм автогармата...
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14.03.2022 15:37 Відповісти
Скорее всего 23мм БТР 70 Д , но меня там не было).
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14.03.2022 15:45 Відповісти
Если присмотрется к камере, то видно что стоит на ОФ, КПВТ отпадает.
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14.03.2022 15:50 Відповісти
КПВТ по темпу стрельбы уже отпадает
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14.03.2022 16:02 Відповісти
Добре синку добре
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14.03.2022 15:36 Відповісти
Просто лучшие.оператор-стрелок отлично отработал под днище по лаптям что там мельтешили.прятались.
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14.03.2022 15:37 Відповісти
Украинцы ЛУЧШИЕ ! Самые лучшие Люди и Воины на Земле !
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14.03.2022 15:39 Відповісти
Ой пацаны! Аккуратно там. Без лишнего геройства! Видео, прости Господи, прям как из игры компьютерной...
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14.03.2022 15:41 Відповісти
Гарний москаль..
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14.03.2022 15:42 Відповісти
Украина мать Героев - уже и экипаж Буцефала становится легендой.
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14.03.2022 15:42 Відповісти
Пи**ец Ад
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14.03.2022 15:44 Відповісти
Гарний кацап - смажений кацап
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14.03.2022 15:48 Відповісти
это надо быть гениями
чтобы всю свою технику помечать буквам со всех сторон
теперь их легко отличить от своих))
руснявые генералы гении
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14.03.2022 15:52 Відповісти
это от дружественного огня-что б своя авиация и птрк не побили-но при их бардаке они уже не раз по своим гасили (видать понабирали с горных аулов всягих дагов и бурятов -они по русски со словарем читают,куда уж им латынь)
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14.03.2022 16:04 Відповісти
Не, цапы, к вам культурно стучать нельзя - тока так 30мм пушкой ну и так далее по возрастанию калибра.
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14.03.2022 15:59 Відповісти
красавчики, держитесь там, херачьте кацапню
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14.03.2022 16:16 Відповісти
Яка гарна кацапобiika!
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14.03.2022 16:40 Відповісти
щоб 'денацифікувати' декілька азовців кацапи вже вбили ТИСЯЧІ маріупольців! ефективність їх 'денацифікації' не просто нульова, а сильно ВІД'ЄМНА!
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14.03.2022 16:43 Відповісти
Отлично мужики работают ЗСУ мощь !
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14.03.2022 19:42 Відповісти
Молодцы! Все делали четко и быстро - профессиональная работа.
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15.03.2022 10:03 Відповісти
 
 