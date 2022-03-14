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"Моего полка Касамского уже нет. Ноги у меня болят и вся жопа синяя. Сегодня пришли тульские. Будут пробовать. Пусть п#здуют", - російський окупант про бої в Україні. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські спецслужби перехопили розмову російського загарбника, який розповідав про війну в Україні, про ставлення командира до солдатів та втрати в боях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин також розповів про марність спроб взяти під контроль українське місто. 

"В город, который мы пытаемся войти - вообще не можем, никак не вывозим. Уже никого не осталось, все отказываются. Их обратно возвращают, они не могут уже там, все ревут. А мы целый день сидим в окопах. Я домой так хочу, что не могу уже", - розповів рідним окупант.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
- 1 Кацапський полк...)))
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14.03.2022 15:21
+44
Типова розмова кацапа і кацаки з матюками.
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14.03.2022 15:26
+38
наши кошмарят русню https://t.me/operativnoZSU/13466
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14.03.2022 15:22
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- 1 Кацапський полк...)))
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14.03.2022 15:21 Відповісти
Несколько раз вслушивался и наконец разобрал) Костромской полк) И говорок у него такой же)
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14.03.2022 16:44 Відповісти
наши кошмарят русню https://t.me/operativnoZSU/13466
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14.03.2022 15:22 Відповісти
Погибни там... а мы за тебя получим 7 000 000 деревяшек при наличии тела.
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14.03.2022 15:22 Відповісти
+ к синей жопе, тебе надо **й отрезать. **** кацапская.
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14.03.2022 16:20 Відповісти
Нет тела - нет дела бабла.
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14.03.2022 16:59 Відповісти
Кого тульские будут пробовать? Жопу? Лучше бы ты сдался.
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14.03.2022 15:22 Відповісти
Очко порване - значить до кадирівців їдь, пляшкою залікують))
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14.03.2022 15:22 Відповісти
Не поможет. Жопа скорей всего потому и синяя, что кадыровцы яйками настучали)).
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14.03.2022 15:28 Відповісти
Це ще його не відловили стелс-пихоти...
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14.03.2022 19:28 Відповісти
Моего полка Касамского уже нет
АМИНЬ !
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14.03.2022 15:25 Відповісти
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14.03.2022 15:25 Відповісти
Типова розмова кацапа і кацаки з матюками.
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14.03.2022 15:26 Відповісти
А тут любе підходить.
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14.03.2022 15:27 Відповісти
кроме херсона
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14.03.2022 22:58 Відповісти
Це Харків чи Маріуполь, таких п***дюлєй в глобальному масштабі отримують лише звідти =)
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14.03.2022 15:32 Відповісти
"гууубу-т закааатаать"..... мразота......
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14.03.2022 15:27 Відповісти
****, самки грьобані, реально нічого не розуміють.
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14.03.2022 15:27 Відповісти
Какую бомбу сбрось...
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14.03.2022 15:32 Відповісти
Самка, схоже, у нього як раз більш-менш розуміє все.
"Ну ти х хотєл на войну - вот і получай", "вот і сіді в окопє і нікуда нє висовивайся"
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14.03.2022 15:36 Відповісти
Та фіг там, питає чи з рукою в лікарню сходив, дурепа.
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14.03.2022 15:41 Відповісти
Горить в аду уйобкі мокшано-монгольскі!
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14.03.2022 15:27 Відповісти
Цей Ванька повинен првернутися до своєї самки без ніг і рук . От тоді у них в сім'ї наступить повна ідилія і процвітання.
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14.03.2022 15:28 Відповісти
Ти когда умирать то будешь, Вань, постарайся чтоб тело сохранилось. ну хоть кусок жопы с твоим паспртом или квитанцией какой с твоим именем. А то мы денег нихуя не получим за тебя, Вань. Не для себя, для детей прошу.
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14.03.2022 15:28 Відповісти
😂 порвало! Особенно про жопу с квитанцией
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14.03.2022 15:56 Відповісти
ЯК ТАК можна розмовляти з дружиною, дівчиною, сестрою чи матір'ю - суцільні матюки?! Це реально орки
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14.03.2022 15:30 Відповісти
То ж не дівчина- то самка! як вона сказала: "та бомбу на то місто скинте і все". Щоб ій на голову ту бомбу скинули.
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14.03.2022 16:15 Відповісти
Это не название полка. Думаю, что это фамилия комполка
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14.03.2022 15:44 Відповісти
Може "Костромского". Він невнятно говорить трохи
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14.03.2022 15:56 Відповісти
Несколько раз прослушал) Он на своем кАстрАмскООм наречии вещает)))
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14.03.2022 16:49 Відповісти
331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк
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16.03.2022 18:49 Відповісти
Может казанский?
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14.03.2022 16:43 Відповісти
Костромской) Ну у него все через А)
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14.03.2022 16:46 Відповісти
Казанский специальный моторизованный полк Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации
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14.03.2022 16:50 Відповісти
росийской ********* теперь, раз жопа синяя
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14.03.2022 19:32 Відповісти
Ох и клоуны…
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14.03.2022 15:31 Відповісти
Самка: скиньте бомбу на них
От і вся їх "людяність". Прилетить до вас ще цей бумеранг...
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14.03.2022 15:33 Відповісти
Кацапки значно тупіші за кацапів
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14.03.2022 15:33 Відповісти
"Приезжай, милый дедушка, - продолжал Ванька, - Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой..."
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14.03.2022 15:33 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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14.03.2022 15:33 Відповісти
Кавиляй патихонічкуууу,
А міня ты забуддддь,
Потірял своі ноженкіііііііі
Абайдусь как нібудььььььь!!😂😂😂😂
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14.03.2022 15:34 Відповісти
А что это за полк??? Касамский, что это?? Не гуглится??
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14.03.2022 15:34 Відповісти
Гугли "кацапський"
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14.03.2022 15:36 Відповісти
Теж гуглив, виходить якісь гундяївський, там Афон всюди вилазить, фіг його знає як той Афон разом з кадиривцями разом воює.
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14.03.2022 15:40 Відповісти
Кострома
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14.03.2022 16:33 Відповісти
Нет уже кацапского полка,ой бяда... )) Слава Україні!
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14.03.2022 15:35 Відповісти
Хтось може уявити, щоб Житомирська бригада казала, що нехай йдуть вмирати винницькі чи тернопільскі, а в цих істот це норма.
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14.03.2022 15:38 Відповісти
а мене нашорошило: ти же сам туда хотєл.
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14.03.2022 15:38 Відповісти
"Скинь бомбу " так просто, наче курку зарубать. Емоцій ніяких. Зомбі бояришником обпоєні
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14.03.2022 15:40 Відповісти
та они войну по телевизору видели
думали там с калашами против них воюют
а "асвавабители" бодро стоят в полях и воюют
и города не трогают
а если и трогают, то потому что там "нацисты"
вот такие рашисты
кстати эти шаблоны "не дают вывезти, сами бомбят своих"
они и в войне в чечне использовали
с первых дней что первая что вторая
бомбили все подряд, а потом говорили что их сами боевики бомбят
больницы тоже видимо, чтобы там не лечились сами же
ну да, это же логично для рашистов
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14.03.2022 15:45 Відповісти
Угу, а тут лише джавелінів 17 000.
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14.03.2022 15:47 Відповісти
Ось так у них робиться усе ось оце

(що характерно, оповідання написане ще у 2005 році)
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14.03.2022 15:59 Відповісти
Да ,ВСЕМ кацапам ****** лар ...
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14.03.2022 15:43 Відповісти
...-"скіньтє на ніх бобу.." ****, кінчена кацапосамка
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14.03.2022 15:44 Відповісти
бомбу
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14.03.2022 15:45 Відповісти
Бомбу говорит скиньте на город. А вы придурки давайте кормите и поите пленных и маму им вызывайте чтобы их забрали потому что они видите ли не знали что они на учениях
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14.03.2022 15:45 Відповісти
Оооо, бажаю, щоб жодного з тульських не залишилось. Це особисте, сімейне. З батьківської сторони рідні мені наприлітало тиждень тому, що давно пора нас навчити, як треба Рассіюшку любити, що я така рассіяночка, що під пропаганду попала .. але з маминої сторони покоління козацтва заплрізького та уманські євреї.. розкулачення, прадід-священник православний у ГУЛАЗі😈😁
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14.03.2022 15:46 Відповісти
Тулааа- це *** один з таких полупокерів мотоциклів мені запам'яталося 😂😂😂. Типу совітський "Харлей". Скосе рульове, і пружини на амортизатори з під матрасу.😂😂😂
Аааа! Ще фішка була---
Передне колесо тонше за заднє😂😂😂!
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14.03.2022 16:04 Відповісти
твари, надеюсь тебя никто не найдет и не вспомнит, рашистский урод
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14.03.2022 15:47 Відповісти
нах"№й пошел оккупант, поплачь еще нам.
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14.03.2022 15:51 Відповісти
***** вам твари рашистские.
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14.03.2022 15:53 Відповісти
Скоро приедет , может быть к тебе ФАРШ..... **** руSSкая.
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14.03.2022 15:56 Відповісти
такими темпами на 2 серпня в фонтані парку горького і купаться не буде кому.
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14.03.2022 15:57 Відповісти
**** кацапская бомбу просит на мирный город кинуть. Тварь, карму и законы Вселенной еще никто не отменял - о чем думаешь, то и получишь на себя и своих личинок...
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14.03.2022 15:58 Відповісти
Спите себе братцы
Все придет опять
Новые родятся командиры
Новые солдаты будут получать,-
Вечные казенные квартиры...
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14.03.2022 16:10 Відповісти
Готова русня бомбу атомную сбросить на людей.
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14.03.2022 16:13 Відповісти
ненавижу говор ихний кацапяций, мрази
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14.03.2022 16:21 Відповісти
Моего полка уже нет - козломордое даже витрiшки не может ловить.
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14.03.2022 16:23 Відповісти
может, Касимовский, кто их там поймет криворотых и косноязычных
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14.03.2022 16:28 Відповісти
Прийшов до нас з мечем - мусиш здохнути та піти на добрива на бескрайні поля України за для високого врожаю,хоч яка з тебе буде користь,подлюка!...
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14.03.2022 16:33 Відповісти
да в ***** ей бобму засунуть, что бы не рожала больше ****
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14.03.2022 16:34 Відповісти
Интересный тон разговора у кацапосамки.
Как будто ей похер на своего мужа.
Ни капли беспокойства.
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14.03.2022 16:44 Відповісти
Всё правильно, бей русиш швайне, нехрен им делать на нашей земле, никто и сюда не звал, сами пришли с войной, вот и получайте пилюлей. Слава Украине!
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14.03.2022 16:50 Відповісти
На кацапских болотах вой становится все громче и громче....
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14.03.2022 16:52 Відповісти
там всі тварі. мразі хлопчики, мразі дівчатка. Бомбою вона нас пропонує. Шоб її діти здихали, недоростаючи до повноліття
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14.03.2022 17:53 Відповісти
в кацапії з бабами ***** повна. ці гамняні ***** товкають своіх пацанів на війні на страту тому що їм подобаеться коли в цей же час що вона спілкується по телефону її ***** мінімум три кацапи
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14.03.2022 18:00 Відповісти
 
 