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Момент падіння уламків російської ракети на столичній Куренівці. ВIДЕО камер спостереження
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Момент падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка потрапив в поле зору камер спостереження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, годинник камери зафіксував точний час падінні і вибуху - 11 годин 4 хвилини.
Топ коментарі
+6 Евгений Пономарев
показати весь коментар14.03.2022 16:23
+2 Евгений Пономарев
показати весь коментар14.03.2022 17:18
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Будь ласка, зачекайте...
А тут горизонатльня складова більша за вертикальну . Тобто це якись інший заряд .
Потому их и не видит ПВО, или видит когда уже поздно, именно из-за малой высоты.
А это похоже не на падение обломков, а падение головной части - именно боевой части. Просто не в запланированном месте, а там куда она, после разрушения этой ракеты ракетой ПВО, смогла долететь по инерции, просто как обычный баллистический снаряд.
А ви теормех вчили ? На студії "Діснея" -- точно , що ні . Й тому в них літаючи об"єкти за секунду міняють напрямок на 180 градусів .
А в реальності "огинають профіль" це гори маються на увазі , а не рельєф міст . Щоб огинати профіль требо купа оптичних й теплових сенсорів -- дуже чутливих . Але цього не достаньо . Требо своєчастно обігнути - тобто знизити швідкість або мати величезні дистанції навіть для дрібного кута повороту . Тобто "низько" це 2-3 км від землі . Бо крилаті ракети не літають зі швідкістю в узлах , навіть не старого драндулета в 50 км/годину . Тут як мінімум 500 , а може й тисяча . А при такий швидкості "низько" може 4-5 км .
2. Я не писал, что КР летят огибая "рельеф" городов, ну типа огибают девяти-, пяти- и другие -этажки.
3. На их скорости и на их высоте их свободно фиксируют на мобильные телефоны, а на высоте 4-5 км уже и Боинги 70-тиметровые выглядят не особо гигантскими, а уж 8-метровый цилиндр диаметром в полметра и подавно не разглядеть.
4. Зная рельеф местности(по поверхности земли) нужно в полетную программу заложить к примеру 150 метров над поверхностью + 100-150 (для верности) метров на высотки.
5. Возьмите калькулятор и на базе НЕ студии Диснея, а на базе букварей по которым вы учили арифметику и теоремы, рассчитайте на каком расстоянии от например Стрела-10, эта хрень выскочит из-за той самой пресловутой кривизны земли.
Які в дупу "будинки" . Ви Маринискому парку були . Дивились звітти на лівий беріг ?!
Скільки там ? 400-500 метрів є ?!
Й так уся північна й центральна Україна . Ось це й є профіль . Ви колись геодезичну карту бачили рідної Країни ? Що таке горизонталі знаєте ?!
Ви ніколи не чули , чому майже в кожному аеропорту є коршуни на утриманні ?!
200-800 метрів це люба висота різних пташиних зграй !
Полет ракет проходит по заранее заложенному маршруту, в соответствии с данными разведки относительно положения цели и наличия средств противовоздушной обороны. Ракеты способны преодолевать зоны развитой системы ПВО противника, что обеспечивается предельно малыми высотами полета (с огибанием рельефа местности) и автономностью наведения в режиме "молчания" на основном участке. Коррекция траектории полета ракеты на маршевом участке осуществляется по данным подсистемы спутниковой навигации и подсистемы коррекции по рельефу местности. Принцип работы последней основан на сопоставлении рельефа местности конкретного района нахождения ракеты с эталонными картами рельефа местности по маршруту ее полета, предварительно заложенными в память бортовой системы управления.
Я ось інколи бачу й висоту бачу як з боінга , так й з землі . Й не помітити без усякої мобили , а неозброєним оком навіть закрилки літака можливо в 3 км бачити .
Скажу навіть більше . Знов таки : це вже аріфметика за 4 клас : 70х3.5 м й 8х0.5 метрів з точки зору пропорцій різниця в рази й навіть не на один порядок .
Контейнер раскрывается в воздухе а эти "гранаты" рассыпаются и происходит множество небольших взрывов с поражением осколками людей и не бронированной или легко бронированной техники
"Вони планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Під час вибухів персонал залишив робочі місця. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?", - йдеться у повідомленні." ©