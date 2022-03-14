Момент падіння уламків російської ракети на столичній Куренівці. ВIДЕО камер спостереження

Момент падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка потрапив в поле зору камер спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, годинник камери зафіксував точний час падінні і вибуху - 11 годин 4 хвилини.

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