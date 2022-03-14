УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15291 відвідувач онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
27 634 16
армія РФ (13505) війна (56581) Київ (13850) обстріл (21149)

Момент падіння уламків російської ракети на столичній Куренівці. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Момент падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка потрапив в поле зору камер спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, годинник камери зафіксував точний час падінні і вибуху - 11 годин 4 хвилини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро зазнали поранень, - Кличко

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Вся "прелесть" крылатых ракет в том, что они могут лететь чуть ли не у самой земли повторяя ее профиль. Поэтому, о каком километре может быть речь?
Потому их и не видит ПВО, или видит когда уже поздно, именно из-за малой высоты.
А это похоже не на падение обломков, а падение головной части - именно боевой части. Просто не в запланированном месте, а там куда она, после разрушения этой ракеты ракетой ПВО, смогла долететь по инерции, просто как обычный баллистический снаряд.
показати весь коментар
14.03.2022 16:23
+2
1. Для меня Викепедия полюбому больший авторитет, чем некто Элвис Вик
2. Я не писал, что КР летят огибая "рельеф" городов, ну типа огибают девяти-, пяти- и другие -этажки.
3. На их скорости и на их высоте их свободно фиксируют на мобильные телефоны, а на высоте 4-5 км уже и Боинги 70-тиметровые выглядят не особо гигантскими, а уж 8-метровый цилиндр диаметром в полметра и подавно не разглядеть.
4. Зная рельеф местности(по поверхности земли) нужно в полетную программу заложить к примеру 150 метров над поверхностью + 100-150 (для верности) метров на высотки.
5. Возьмите калькулятор и на базе НЕ студии Диснея, а на базе букварей по которым вы учили арифметику и теоремы, рассчитайте на каком расстоянии от например Стрела-10, эта хрень выскочит из-за той самой пресловутой кривизны земли.
показати весь коментар
14.03.2022 17:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме так -- судячи про траєкторії . Адже ж крилату ракету не підривають на висоті 100 чи 200 метрів , а як мінімум кілометр а може й два . А цієї висоти достаньо , що загасити горизонтальну складову швидкості й залишалася тільки вертикальна .
А тут горизонатльня складова більша за вертикальну . Тобто це якись інший заряд .
показати весь коментар
14.03.2022 16:12 Відповісти
Вся "прелесть" крылатых ракет в том, что они могут лететь чуть ли не у самой земли повторяя ее профиль. Поэтому, о каком километре может быть речь?
Потому их и не видит ПВО, или видит когда уже поздно, именно из-за малой высоты.
А это похоже не на падение обломков, а падение головной части - именно боевой части. Просто не в запланированном месте, а там куда она, после разрушения этой ракеты ракетой ПВО, смогла долететь по инерции, просто как обычный баллистический снаряд.
показати весь коментар
14.03.2022 16:23 Відповісти
Це в вікіпедії так написанно ?!

А ви теормех вчили ? На студії "Діснея" -- точно , що ні . Й тому в них літаючи об"єкти за секунду міняють напрямок на 180 градусів .
А в реальності "огинають профіль" це гори маються на увазі , а не рельєф міст . Щоб огинати профіль требо купа оптичних й теплових сенсорів -- дуже чутливих . Але цього не достаньо . Требо своєчастно обігнути - тобто знизити швідкість або мати величезні дистанції навіть для дрібного кута повороту . Тобто "низько" це 2-3 км від землі . Бо крилаті ракети не літають зі швідкістю в узлах , навіть не старого драндулета в 50 км/годину . Тут як мінімум 500 , а може й тисяча . А при такий швидкості "низько" може 4-5 км .
показати весь коментар
14.03.2022 16:42 Відповісти
1. Для меня Викепедия полюбому больший авторитет, чем некто Элвис Вик
2. Я не писал, что КР летят огибая "рельеф" городов, ну типа огибают девяти-, пяти- и другие -этажки.
3. На их скорости и на их высоте их свободно фиксируют на мобильные телефоны, а на высоте 4-5 км уже и Боинги 70-тиметровые выглядят не особо гигантскими, а уж 8-метровый цилиндр диаметром в полметра и подавно не разглядеть.
4. Зная рельеф местности(по поверхности земли) нужно в полетную программу заложить к примеру 150 метров над поверхностью + 100-150 (для верности) метров на высотки.
5. Возьмите калькулятор и на базе НЕ студии Диснея, а на базе букварей по которым вы учили арифметику и теоремы, рассчитайте на каком расстоянии от например Стрела-10, эта хрень выскочит из-за той самой пресловутой кривизны земли.
показати весь коментар
14.03.2022 17:18 Відповісти
Почуйте щильно ...
Які в дупу "будинки" . Ви Маринискому парку були . Дивились звітти на лівий беріг ?!
Скільки там ? 400-500 метрів є ?!

Й так уся північна й центральна Україна . Ось це й є профіль . Ви колись геодезичну карту бачили рідної Країни ? Що таке горизонталі знаєте ?!
Ви ніколи не чули , чому майже в кожному аеропорту є коршуни на утриманні ?!

200-800 метрів це люба висота різних пташиних зграй !
показати весь коментар
14.03.2022 17:37 Відповісти
Ракета 3М-14Э оснащается комбинированной системой наведения. Управление ракетой в полете - полностью автономное. Бортовая система управления построена на базе автономной инерциальной навигационной системы АБ-40Э (разработчик - Государственный НИИ Приборостроения). В состав системы управления ракеты входит радиовысотомер типа РВЭ-Б (разработчик - УПКБ "Деталь") и приемник сигналов системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС или GPS). Радиовысотомер обеспечивает полет в режиме огибания рельефа за счет точного выдерживания высоты полета: над морем - не более 20 м, над сушей - от 50 до 150 м (при подходе к цели - снижение до 20 м).

Полет ракет проходит по заранее заложенному маршруту, в соответствии с данными разведки относительно положения цели и наличия средств противовоздушной обороны. Ракеты способны преодолевать зоны развитой системы ПВО противника, что обеспечивается предельно малыми высотами полета (с огибанием рельефа местности) и автономностью наведения в режиме "молчания" на основном участке. Коррекция траектории полета ракеты на маршевом участке осуществляется по данным подсистемы спутниковой навигации и подсистемы коррекции по рельефу местности. Принцип работы последней основан на сопоставлении рельефа местности конкретного района нахождения ракеты с эталонными картами рельефа местности по маршруту ее полета, предварительно заложенными в память бортовой системы управления.
показати весь коментар
14.03.2022 18:18 Відповісти
Щодо порівняння Боінга на висоті в 4-5 км як воно виглядає це тільки жителі Борісполя чи Броварів можуть бачити !!!
Я ось інколи бачу й висоту бачу як з боінга , так й з землі . Й не помітити без усякої мобили , а неозброєним оком навіть закрилки літака можливо в 3 км бачити .

Скажу навіть більше . Знов таки : це вже аріфметика за 4 клас : 70х3.5 м й 8х0.5 метрів з точки зору пропорцій різниця в рази й навіть не на один порядок .
показати весь коментар
14.03.2022 17:50 Відповісти
Вот что такое кассетный заряд



Контейнер раскрывается в воздухе а эти "гранаты" рассыпаются и происходит множество небольших взрывов с поражением осколками людей и не бронированной или легко бронированной техники
показати весь коментар
14.03.2022 16:16 Відповісти
"Російські окупанти підірвали частину *********** на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1. Про це повідомляє Енергоатом.
"Вони планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Під час вибухів персонал залишив робочі місця. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?", - йдеться у повідомленні." ©
показати весь коментар
14.03.2022 15:59 Відповісти
это точно не падение обломка, и звук был прилёта страшный
показати весь коментар
14.03.2022 16:09 Відповісти
А повітряної тривоги не було? чому вони лазять вулицею
показати весь коментар
14.03.2022 16:10 Відповісти
было в 11-26, то есть через 20 мин после этого
показати весь коментар
14.03.2022 16:12 Відповісти
Какая может быть тревога, если от ее обнаружения до сбивания могло пройти секунд 20-30
показати весь коментар
14.03.2022 16:46 Відповісти
нормально так грибник маршрут змінив
показати весь коментар
14.03.2022 19:37 Відповісти
Як мене вже заїбав цей тупий телеграм з його тупими відео які ніколи нормально не завантажуються, невже немає альтернативних плеерів
показати весь коментар
14.03.2022 19:52 Відповісти
 
 