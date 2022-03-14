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Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 14 березня, українська ППО збила російську крилату ракету над Києвом. Її уламки впали на Куренівку в Києві.
Наслідки падіння російської крилатої ракети на житлові квартали Куренівки в Києві в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент падіння уламків російської ракети на столичній Куренівці. ВIДЕО камер спостереження
Відео і фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Василий Воробец
показати весь коментар20.08.2022 11:34 Відповісти Мені подобається 0
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