Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 березня, українська ППО збила російську крилату ракету над Києвом. Її уламки впали на Куренівку в Києві.

Наслідки падіння російської крилатої ракети на житлові квартали Куренівки в Києві в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

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Відео і фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ