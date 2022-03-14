УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15291 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
14 888 2
війна (56581) Київ (13850) крилаті ракети (893)

Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 14 березня, українська ППО збила російську крилату ракету над Києвом. Її уламки впали на Куренівку в Києві.

Наслідки падіння російської крилатої ракети на житлові квартали Куренівки в Києві в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент падіння уламків російської ракети на столичній Куренівці. ВIДЕО камер спостереження

Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 01
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 02
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 03
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 04
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 05
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 06
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 07
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 08
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 09
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 10
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 11
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 12
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 13
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 14
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 15
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 16
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 17
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 18
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 19
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 20
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 21
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 22
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 23
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 24
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 25
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 26
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 27
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 28
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 29
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 30
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 31
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 32
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 33
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 34
Наслідки падіння збитої російської крилатої ракети на Куренівку в Києві 35

Відео і фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сволота кацапська
показати весь коментар
20.08.2022 11:34 Відповісти
 
 