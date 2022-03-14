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зброя (5763) Пашинський (366) Сухомлин (42) ДБР (2567) підозра (349)

"Ті, хто це робить - зрадники. Готовий свідчити. Привіт ДБР", - мер Житомира Сухомлин про підозру Пашинському. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Війна в Україні

Мер Житомира Сергій Сухомлин назвав зрадою оголошення підозри Сергію Пашинському і заявив про готовність свідчити у справі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сухомлин розповів у спеціальному відеозверненні.

"Сьогодні на сайті Цензор.НЕТ з'явилася інформація, що Сергію Пашинському оголосили підозру по справі з озброєнням, яке було вилучене з КБ "Луч". Я трошки знаю цю історію і хочу сказати одне: ті, хто це робить у цей час - просто зрадники. Якщо треба буде давати покази, я їх дам і розкажу все - як ті слідаки і керівники тікали з Житомира... Привіт ДБР, - заявив житомирський міський голова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пашинський про справу ДБР проти нього: За перший тиждень війни моєю командою було підготовлено близько 50 розрахунків ПТРК "Стугна" і "Корсар"

 

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+111
А чого дбрівці не на фронті ?
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14.03.2022 16:46
+93
что, тероборона не может этих следаков арестовать...так сказать по законам военного времени...
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14.03.2022 16:46
+90
Сухомлин молодчага 👏👏👏
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14.03.2022 16:46
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А чого дбрівці не на фронті ?
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14.03.2022 16:46 Відповісти
разбежались семейки спасали ты их теперь из Закарпатья выковыряй только музеи штурмовать умеют мля уроды
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14.03.2022 16:49 Відповісти
убежали вслед за прокурорскими ******** заграницу за несколько дней до войны, вместе с женами и выкормышами. Все они знали и заранее сбежали
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14.03.2022 16:51 Відповісти
Когда отгоним врага - эти сбежавшие из Украины на зарубежные курорты пересидеть войну пророссийские ублюдки из ДБР, судьи, нардепы - опять вернутся обворовывать народ и Украину и опять будут судить и садить добровольцев, тероборону, наших военных???!!!
Украинцы, неужели ПОСЛЕ ВСЕГО, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ - МЫ ИМ ЭТО ПОЗВОЛИМ ???!!!
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14.03.2022 16:55 Відповісти
Та уже некоторые готовы давать звание Героя Украины главнокомандующему, о пардоньте - верховному.
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15.03.2022 03:58 Відповісти
Із за цього зелені чмошники не хочуть роздавати зброю українцям, бо український народ швидко повестрілює всіх зрадників та колоборантів.
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15.03.2022 09:46 Відповісти
чого дбр не на фронти --- у всех сотрудников дбр мужского пола началась менструация и они ломонулись в женские консультации за справками .. не годен ни в мирное . ни в военное время ..
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15.03.2022 06:49 Відповісти
Сухомлин молодчага 👏👏👏
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14.03.2022 16:46 Відповісти
что, тероборона не может этих следаков арестовать...так сказать по законам военного времени...
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14.03.2022 16:46 Відповісти
на фронт на ромінування
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14.03.2022 16:49 Відповісти
Судя по комментариям, большинство людей не понимает как себя нужно вести в военное время и более того поддерживает арест, так что вряд ли кто-то будет вписываться, скорее даже будут слепо поддерживать.
Хотя Пашинский и очень спорный персонаж - я не поддерживаю ни в каком виде такие действия в военное время.
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14.03.2022 16:52 Відповісти
"Спорный персонаж" потому,что его обсерали все по команде"фас",как и Порошенка
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14.03.2022 20:00 Відповісти
Спорний бо не "красівий", як Тимошенко чи Зеленський.
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14.03.2022 21:08 Відповісти
З Китаю видніше.
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15.03.2022 07:39 Відповісти
и "арестовать" тоже по тихому по одному как зажравшихся уродов
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14.03.2022 17:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
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14.03.2022 16:48 Відповісти
тебе бухать или стугной в кацапа кидать
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14.03.2022 16:50 Відповісти
Якби не знав не писав .
Пс)))
Хай Сухомлин розкаже скільки він "опезежопівців" прикрив та попризнаяав на посади !?
Чого вартий тільки Леонченко , чоловік голови фракції та старої " регіоналки" депутата міськради Наталії Леонченко .
А Кучмк .а Самборський і т.д
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14.03.2022 16:55 Відповісти
Так ты тоже мечтал, чтобы Стугны на складе сгорели? Ну, ну...
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14.03.2022 17:18 Відповісти
Тут мова про стугни, якщо шо!
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14.03.2022 18:55 Відповісти
Дмитрику, ти про що, гнидо? Дальше, сволото, сереш?
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14.03.2022 16:51 Відповісти
Гнидник ти ссуч...
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14.03.2022 16:56 Відповісти
та не забули,але і про Єрмака є що згадати, і про Зеленського,хто там писав про не робити розбрат в Україні під час війни? Якщо збоя від Пашинського є і вона боронить Україну,годі зараз репресіями займатися,чи немає що робити Єрмаку?То хай разом зі своїм сумнівним ДБР йде боронити Україну.
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14.03.2022 16:52 Відповісти
Ермак начал мстить военным, что они его нах послали... Сначала Муженко, а потом Залужный)
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14.03.2022 17:54 Відповісти
Вояка з дівана сраний, стули пельку!
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14.03.2022 16:53 Відповісти
Мене лякає ось що,така особа як Єрмак ведуть офіційно ведуть перемовини з рф ,на очах у всієї України.Може вже пора владі відкрити очі ,що сам Єрмак вже довгий час діє на користь ворогу?
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14.03.2022 16:49 Відповісти
Влада -это кто,-зеля?Он за дермака держится ,как вош кожуха
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14.03.2022 20:08 Відповісти
Невже не зрозуміло, що Єрмак і влада - це одне і теж
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14.03.2022 20:23 Відповісти
У дурака ничего не откроется - только энурэз.
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15.03.2022 04:02 Відповісти
Привіт ДБР! До післявійни. Чекайте гостей.
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14.03.2022 16:49 Відповісти
А ДО "до післявійни" - нехай спокійно працюють на ворога?!
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14.03.2022 16:56 Відповісти
А ти думаєш вони в Україні?
Десь ховаються
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14.03.2022 19:32 Відповісти
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Симон Петлюра.
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14.03.2022 16:49 Відповісти
палять самі себе,школа фсб
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14.03.2022 16:49 Відповісти
Сколько можно терпеть Ермака? Уже и сраколиз Лещенко вылез из подполья.
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14.03.2022 16:52 Відповісти
Виліз лєщєнко_бородата_піхва. Бо він претендує на золотий вагон ведмедчука
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14.03.2022 19:09 Відповісти
Эту дбровскую ******* в окопы за пульты стугны, вот там и посмотрим кто чего стоит.
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14.03.2022 16:53 Відповісти
Респект!
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14.03.2022 16:54 Відповісти
ДБР перетворюється у репресивний орган,чи потрібні зараз,під час війни такі в Україні ?
На користь кого така контора?
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14.03.2022 16:55 Відповісти
Ї.ать, ворог в тилу активізувався.
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14.03.2022 16:57 Відповісти
А где сейчас все наши Члены рады ? Как говорилось работают дистанционно ? Мальдив . Кипр и тд... Там где и Яценюка оборонительный забор ....
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14.03.2022 16:58 Відповісти
ярмак працює але ми все памятаємо не можна це робити спочатку побити ворога але я бачу фсб працює
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14.03.2022 17:17 Відповісти
А чому їм дали втекти?
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14.03.2022 17:26 Відповісти
а що в Києві немає вже диверсантів тих що мітки малювали?
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14.03.2022 18:01 Відповісти
вже час дерьмака на палю....
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14.03.2022 18:13 Відповісти
Якось треба зупиняти внутрішніх зрадників бо все поcencored
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14.03.2022 19:15 Відповісти
поки якогось "деятеля" із того самого ДБР не поставлять до стіни за зраду чи дезнртирство нічого не зміниться. Всі вони відкупляться від таких самих прокурорів і суддів.
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14.03.2022 19:43 Відповісти
дЄрмаку ФСБ надали нові вказівки. Цю псевдоДБР - усіх на передову
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14.03.2022 20:15 Відповісти
чуваки, ви не забули що зараз воєнний стан? Закони зараз діють по іншому, І будь яка ***** що підриває оборонноздатность країни підлягає військовому трибуналу. Тому якщо якась мразота через бюрократичні негаразди намагається забрати у захисників зброю, чи заважає їм, то таку мразоту ставлять до стінки як саботажників
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14.03.2022 20:23 Відповісти
розстріляти усіх к **** на Майдані, і того, чия була ідея за саботаж і диверсію за законами воєнного часу.
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14.03.2022 20:31 Відповісти
команда Зеленського це окрема історія але це після війни, на сьогодні коли дбр не має чим зайнятися як і останні 3 роки їх треба відправити на фронт
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14.03.2022 20:58 Відповісти
Єрмак шкодити зараз починає. Чому починає. Шкодив, шкодить, буде шкодити.
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14.03.2022 21:13 Відповісти
СВОБОДУ ДОБРОВОЛЬЦЯМ \ ВЕТЕРАНАМ ЗБУ ! СВОБОДУ СЕМЕНУ СЕМЕНЧЕНКО! СВОБОДУ ТОРНАДО ! РЕСПЕКТ ТЕТЯНІ ЧОРНОВОЛ ТА СЕРГІЮ ПАШИНСЬКОМУ !
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14.03.2022 21:17 Відповісти
Не розумію, скільки ще ми будемо дозволяти зрадникам із ДБР діяти проти України?
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15.03.2022 01:30 Відповісти
А розкрадали міліарди на "будівництві стіни" не зрадники?

Сильно, доречі, той паркан дротяний допоміг?
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15.03.2022 08:44 Відповісти
Что Пашинский вообще делал на оборонном предприятии и кто его туда пустил, причём во время войны?
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20.03.2022 07:04 Відповісти
 
 