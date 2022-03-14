"Ті, хто це робить - зрадники. Готовий свідчити. Привіт ДБР", - мер Житомира Сухомлин про підозру Пашинському. ВIДЕО
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Мер Житомира Сергій Сухомлин назвав зрадою оголошення підозри Сергію Пашинському і заявив про готовність свідчити у справі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сухомлин розповів у спеціальному відеозверненні.
"Сьогодні на сайті Цензор.НЕТ з'явилася інформація, що Сергію Пашинському оголосили підозру по справі з озброєнням, яке було вилучене з КБ "Луч". Я трошки знаю цю історію і хочу сказати одне: ті, хто це робить у цей час - просто зрадники. Якщо треба буде давати покази, я їх дам і розкажу все - як ті слідаки і керівники тікали з Житомира... Привіт ДБР, - заявив житомирський міський голова.
Топ коментарі
+111 Ksenia VB
показати весь коментар14.03.2022 16:46
+93 Igor Kalyuzhny
показати весь коментар14.03.2022 16:46
+90 Михайло Гальків
показати весь коментар14.03.2022 16:46
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Украинцы, неужели ПОСЛЕ ВСЕГО, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ - МЫ ИМ ЭТО ПОЗВОЛИМ ???!!!
Хотя Пашинский и очень спорный персонаж - я не поддерживаю ни в каком виде такие действия в военное время.
Пс)))
Хай Сухомлин розкаже скільки він "опезежопівців" прикрив та попризнаяав на посади !?
Чого вартий тільки Леонченко , чоловік голови фракції та старої " регіоналки" депутата міськради Наталії Леонченко .
А Кучмк .а Самборський і т.д
Десь ховаються
На користь кого така контора?
Сильно, доречі, той паркан дротяний допоміг?