У російського пропагандиста Соловйова знайшли ще два особняки, які не підпали під санкції. ВIДЕО

Російський телепропагандист Володимир Соловйов, який відіграє велику роль у створенні брехливої ​​картини війни, розпочатої рф в Україні, має чотири об'єкти нерухомості в ЄС, Італії, причому два з них досі не заарештовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Команда Навального в Ютуб-каналі "Популярна політика".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також: Якщо не збиралися входити в міста, то не треба було й починати. За два тижні жодного міста не взяли, - ефір роспропагандиста Соловйова. ВIДЕО

"Ми відправили заяву в комітет фінансової безпеки Італії. Вони вже арештували 2 будинки Соловйова, і щоб допомогти їм усе зробити до кінця, ми повідомляємо про третє володіння Соловйова. А також про величезний особняк, куплений його літньою матір'ю у 2021 році", - повідомили розслідувачі.

Вони також попросили відкликати італійські візи та посвідку на проживання у всіх членів сім'ї Соловйова, "оскільки їх проживання в Італії можливе лише за кошти Соловйова, перераховані з росії, що неможливо через санкції".

Читайте також: "Это офигеть": Росіяни скаржаться на дорожнечу і відсутність товарів, але про війну в Україні мовчать. ВIДЕО

Соратник Навального Георгій Албуров уточнює в Твіттері, що останню віллу російський пропагандист оформив на свою матір 4 місяці тому, а в іншій розпочав ремонт з бюджетом в 350 тис. євро.

Навальний раніше вже публікував документи про нерухомість телеведучого Володимира Соловйова, а також відеозйомку його будинків, у тому числі в підмосковному Передєлкіно та на італійському озері Комо.