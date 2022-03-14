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У російського пропагандиста Соловйова знайшли ще два особняки, які не підпали під санкції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський телепропагандист Володимир Соловйов, який відіграє велику роль у створенні брехливої ​​картини війни, розпочатої рф в Україні, має чотири об'єкти нерухомості в ЄС, Італії, причому два з них досі не заарештовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Команда Навального в Ютуб-каналі "Популярна політика".

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"Ми відправили заяву в комітет фінансової безпеки Італії. Вони вже арештували 2 будинки Соловйова, і щоб допомогти їм усе зробити до кінця, ми повідомляємо про третє володіння Соловйова. А також про величезний особняк, куплений його літньою матір'ю у 2021 році", - повідомили розслідувачі.

Вони також попросили відкликати італійські візи та посвідку на проживання у всіх членів сім'ї Соловйова, "оскільки їх проживання в Італії можливе лише за кошти Соловйова, перераховані з росії, що неможливо через санкції".

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Соратник Навального Георгій Албуров уточнює в Твіттері, що останню віллу російський пропагандист оформив на свою матір 4 місяці тому, а в іншій розпочав ремонт з бюджетом в 350 тис. євро.

Навальний раніше вже публікував документи про нерухомість телеведучого Володимира Соловйова, а також відеозйомку його будинків, у тому числі в підмосковному Передєлкіно та на італійському озері Комо.
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Чого це він матінку не в Омск відправив а в загниваючу гейропу?
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14.03.2022 17:20 Відповісти
Страдать нацист.
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14.03.2022 17:20 Відповісти
Гарний будинок.
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14.03.2022 17:24 Відповісти
Это не Соловьёва будинок а его куратора ))
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14.03.2022 17:39 Відповісти
хорошо он там развернулся.
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14.03.2022 17:37 Відповісти
Вот-вот. И кабаеву с вовиными ********** из Швейцарии выковырять.
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14.03.2022 17:38 Відповісти
Пуйло-Кабаєви самі поїдуть, якщо заарештувати всі рахунки і нерухомість.
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14.03.2022 19:08 Відповісти
Лучше бы у него рак нашли. Последней стадии.
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14.03.2022 18:49 Відповісти
Соловйов обсірає зараз свої труселя від цього відео, хлопці круто затролліли рупор кремля, Соловей мабуть бухає по чорному...
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14.03.2022 19:05 Відповісти
Бінго! - Якщо італійці заарештують всі соловйовські маєтки в Італії .
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14.03.2022 19:12 Відповісти
С КОМЫ ДО КОЛЫМЫ !)
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15.03.2022 04:16 Відповісти
Soloviev vaffanculo peco di merda, putana di putin
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31.03.2022 23:58 Відповісти
 
 