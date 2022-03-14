Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні. Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область). В низці районів Херсонської та Харківської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також повідомляється, що сільськогосподарська техніка масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання в якості тягачів для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах.

"З останніх повідомлень: вночі 13 березня у населених пунктах Чупахівка та Оленинське Охтирського району (Сумська область) завдано прицільного авіаційно-бомбового удару по місцях зберігання сільгосптехніки. В результаті удару, всю техніку, понад 30 одиниць, було знищено", - розповіли в ГУР.

На думку розвідників, відбувається цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки, що поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи у окремих регіонах нашої держави.

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Зазначається, що таким чином російські окупанти ставлять під загрозу продовольчу безпека не тільки України, адже наша країна – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення повноцінної посівної кампанії в Україні.

Також зазначимо, що зафіксовано чимоло фактів, коли фермери застосовують сільгосптехніку для транспортування захопленої ворожої техніки.

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