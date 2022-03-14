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Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні. Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область). В низці районів Херсонської та Харківської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також повідомляється, що сільськогосподарська техніка масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання в якості тягачів для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах.

"З останніх повідомлень: вночі 13 березня у населених пунктах Чупахівка та Оленинське Охтирського району (Сумська область) завдано прицільного авіаційно-бомбового удару по місцях зберігання сільгосптехніки. В результаті удару, всю техніку, понад 30 одиниць, було знищено", - розповіли в ГУР.

На думку розвідників, відбувається цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки, що поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи у окремих регіонах нашої держави.

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Зазначається, що таким чином російські окупанти ставлять під загрозу продовольчу безпека не тільки України, адже наша країна – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення повноцінної посівної кампанії в Україні

Також зазначимо, що зафіксовано чимоло фактів, коли фермери застосовують сільгосптехніку для транспортування захопленої ворожої техніки.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Володимир Янченко
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Ціль конкретна максимально знищити Україну. Вони зрозуміли шо Київ не візьмуть. То шкодять. Потім буде перемирья і може навіть посприяють шоб Україну в єс взяли. А потім знов те саме. Сухопутний коридор в Крим є, НАТО за нас не не підписалось. Тіпо провели зондаш.
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14.03.2022 17:29 Відповісти
Потрібно більше зброї. треба Пашинського в США заслати нехай краде томогавки,патріоти,стелси і в Україну. А і ше Апачі.
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14.03.2022 17:32 Відповісти
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15.03.2022 10:52 Відповісти
Так наші трактори то є нічний кошмар для окупанта. Всю техніку *********.
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14.03.2022 17:36 Відповісти
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15.03.2022 10:55 Відповісти
Що за дурень розмістив таку кількість техніки в одному місці.
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14.03.2022 19:22 Відповісти
Нібито хтось гадав, що буде справжня війна, коли ставив ту техніку.
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15.03.2022 10:53 Відповісти
БУДЕ ДОРОЖЧАТЬ !!!
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15.03.2022 03:34 Відповісти
Ну так, это надо было предвидеть - это же, так просто. Кацапы хотят очередной голодомор устроить в Украине и одновременно убить поступление валюты от сельхоз.экспорта. Всю сельхоз.технику надо рассредоточить по частным домам и т.д. Шоб не более двух аппаратов рядом.
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15.03.2022 09:21 Відповісти
 
 