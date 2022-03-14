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Київ (13850) обстріл (21162) ТРЦ (60)

Окупанти обстріляли ТРЦ "Лавіна" на північно-західній околиці Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Торговельно-розважальний комплекс "Lavina" обстріляний російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко.

 Окупанти обстріляли ТРЦ Лавіна на північно-західній околиці Києва 01
Окупанти обстріляли ТРЦ Лавіна на північно-західній околиці Києва 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
а шо неясно? открываете гугл-мап и проводите линию отстоящую от окраин Киева на расстоянии 30 км. Вопросы у Вас отпадут сразу.
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14.03.2022 19:13
+6
Артиллерия может добивать из Ирпеня, Бучи
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14.03.2022 19:12
+6
Антонова там далековато - прям на столько не могли промахнуться.
Рашисты уничтожают инфраструктуру - гадят как могут.
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14.03.2022 20:01
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Шось я не зрозумів. Їх же в Києві "нема"...
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14.03.2022 19:09 Відповісти
нема
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14.03.2022 19:11 Відповісти
Артиллерия может добивать из Ирпеня, Бучи
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14.03.2022 19:12 Відповісти
Так і стріляють не з Києва.
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14.03.2022 19:12 Відповісти
а шо неясно? открываете гугл-мап и проводите линию отстоящую от окраин Киева на расстоянии 30 км. Вопросы у Вас отпадут сразу.
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14.03.2022 19:13 Відповісти
щоб зрозуміти розум потрібен, пустій макітрі щось розуміти не дано від природи - неспроможний інвалід.
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14.03.2022 19:41 Відповісти
Гы, небось по Антонову целили, рукожопы хреновы.
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14.03.2022 19:22 Відповісти
бось...небось... хрестись перше чим небоситись.
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14.03.2022 19:43 Відповісти
Антонова там далековато - прям на столько не могли промахнуться.
Рашисты уничтожают инфраструктуру - гадят как могут.
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14.03.2022 20:01 Відповісти
Просто знищують все, що можуть. Орки.
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14.03.2022 21:57 Відповісти
 
 