Окупанти обстріляли ТРЦ "Лавіна" на північно-західній околиці Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Торговельно-розважальний комплекс "Lavina" обстріляний російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко.
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+8 Urs
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+6 Tierre
показати весь коментар14.03.2022 20:01
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Рашисты уничтожают инфраструктуру - гадят как могут.