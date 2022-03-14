"Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! От дивизии осталось х#й да них#я", - розмова окупанта з батьком. АУДIО

В перехопленій українськими спецслужбами телефонній розмові російський окупант розповідає про бої в Україні та дає своєму батькові настанови, що треба зробити, якшо він загине.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник зазначає, що не розуміє задля чого Росія почала наступ на Україну та говорить про величезні втрати російської армії в боях з українцями.

"Ты мне объясни, хотя бы ты объясни за что я воюю... За что умирают мои пацаны?.. Ты знаешь сколько 200-х?.. Я просто не понимаю, почему Путин сказал идти, бл#дь? Что произошло? Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать!.. Ты меня извини, если что. Лучше заранее извиниться. Там за контрактника деньги дадут, ты долги мои раздай самое главное... Ты бл#дь знаешь сколько я 200-х положил в "КАМаЗ"?", - розповідає окупант.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Моего полка Касамского уже нет. Ноги у меня болят и вся жопа синяя. Сегодня пришли тульские. Будут пробовать. Пусть п#здуют", - російський окупант про бої в Україні. АУДIО