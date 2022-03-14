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Окупанти знищують все. День 19. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дев'ятнадцятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також читайте: Zасранці, хейтспіч, мертві рашисти, Путін і трохи Лукашенка та Білорусі.#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Кацапи. Вони такі, якщо хтось раніше не усвідомлював.
Як казали в 40вих роках - прийшли визволяти нас від хліба та сала.
Знову повітряну тривогу оголосили.
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14.03.2022 20:36 Відповісти
***** буде перти до кінця. І бомбити буде.
Бо скоро 9 травня - найсвятіше для кацапа свято. А як кацапи зможуть спокійно нести дідів на палках і святкувати день перемоги над фашизмом, коли їм тільки-но напередодні свята наваляли "фашисти" (як вони нас називають).
Тому шизоїд буде максимально закидувати Україну м'ясом і бомбити міста. Я вважаю до 9 не зупиниться, бо у нього не буде виправдань
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14.03.2022 20:41 Відповісти
у него к 1 апреля самолеты кончатся-либо собьют,либо выкатают моторесурс,либо повредят (подмногомесячный ремонт),либо летчики откажутся летать .
тож самое и по бронетехнике и живой силе
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14.03.2022 20:47 Відповісти
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14.03.2022 21:04 Відповісти
 
 