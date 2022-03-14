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Окупанти знищують все. День 19. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дев'ятнадцятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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Як казали в 40вих роках - прийшли визволяти нас від хліба та сала.
Знову повітряну тривогу оголосили.
Бо скоро 9 травня - найсвятіше для кацапа свято. А як кацапи зможуть спокійно нести дідів на палках і святкувати день перемоги над фашизмом, коли їм тільки-но напередодні свята наваляли "фашисти" (як вони нас називають).
Тому шизоїд буде максимально закидувати Україну м'ясом і бомбити міста. Я вважаю до 9 не зупиниться, бо у нього не буде виправдань
тож самое и по бронетехнике и живой силе