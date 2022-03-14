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Російські окупанти відкрили вогонь по цивільним, які чекали автобус на зупинці у смт. Велика Димерка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У смт. Велика Димерка на Київщині російські окупанти відкрили вогонь по цивільним, які чекали на зупинці автобус.

Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ,

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Пленных ещё берёте?
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14.03.2022 20:05
+26
Суки обісцяні,ніякого поняття про людське.
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14.03.2022 20:05
+26
Будьте ви прокляті ка цапи!
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14.03.2022 20:07
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Пленных ещё берёте?
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14.03.2022 20:05 Відповісти
Настільки всраті і наполохані,що одного дня в Бучі стріляли навіть в БРДМ-пам'ятник.Вони навіть тіні свої бояться,путінські пацюки.
Їхній писменник Лев Толстой в своєму творі "Хаджимурат", описував ставлення чеченців до них,як до чогось нелюдського,і водночас ницого,як до павуків чи пацюків,яких просто треба давити.
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14.03.2022 20:09 Відповісти
Ага. Они все на учениях заблудились и обмануты путеном не стреляли даже ниразу
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14.03.2022 20:15 Відповісти
Кто был обманут давно уже сдались ВСУ.
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14.03.2022 20:25 Відповісти
А мені подобається кожен двохсотий мацкаль
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14.03.2022 20:05 Відповісти
Суки обісцяні,ніякого поняття про людське.
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14.03.2022 20:05 Відповісти
Будьте ви прокляті ка цапи!
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14.03.2022 20:07 Відповісти
це говорить що вони відчувають безнадійність, цей Чемеркуль це справжня орда там нема ні каплі словянської крові одні бусурмани
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14.03.2022 20:10 Відповісти
Я не могу приблизиться даже на йоту к пониманию кацапской логики. Ну зачем?! Что даст этот обстрел с тактической точки зрения? У них БК девать некуда?
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14.03.2022 20:10 Відповісти
Сгорел сарай-гори и хата. Это навроде того, если человек не смог сразу открыть дверь и начинает её толкать, пинать и ругаться на всех и вся. Психопатическое состояние.
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14.03.2022 20:12 Відповісти
Что тут непонятного? Им в каждом украинце мерещится гранатомётчик и так должно быть, у каждого украинца должен быть автомат и 20 комплектов РПГ.
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14.03.2022 20:15 Відповісти
Они уже поняли, что проиграли, и теперь "мстят" всем, кого видят. Это не логика, это просто жажда убить как можно больше украинцев, пока ещё есть возможность.
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14.03.2022 20:24 Відповісти
У них нет никакой логики - это животные. Поэтому с ними очень просто воевать.
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14.03.2022 20:55 Відповісти
Называя россиян фашистами или нацистами, мы оскорбляем фашистов и нацистов.
После этой войны и международного суда над рашистами, должен быть введен запрет на слова "русский, россия, путин"
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14.03.2022 20:11 Відповісти
Як виявляється, Шикельгрубер таки об'явив війну Джугашвіллі...а чому об'явив - досі мовчать.
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14.03.2022 20:20 Відповісти
от страха стреляют во все что движется
у кацапов паника
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14.03.2022 20:12 Відповісти
От страха можно обо..ся. Сбежать. Застрелится. Но стрелять в мирных людей.. Тут выше писали что "проиграли, и теперь мстят всем". Наверное так и есть.

Отстреливать всех как бешеных собак.
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14.03.2022 20:36 Відповісти
Сьогодні по телевізору один з наших військових командирів сказав, що дивлячись на ті жахи, які кацапи роблять з нашими цивільними, дітьми, терпець увірвався і порадившись з командирами інших підрозділів, вирішили полонених більше не брати. Досить! Вони не заслуговують!
Цапи беріть лапті в руки і біжіть, поки є можливість
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14.03.2022 20:16 Відповісти
Досить перемовин.Смерть цапам!
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14.03.2022 20:16 Відповісти
Що з людьми?
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14.03.2022 20:20 Відповісти
Біда в тому що у нас майже не ведеться партизанська війна ось тому вони на окупованих територіях витворяють що хочуть небоячить бути за це знищені.
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14.03.2022 20:22 Відповісти
а тракторист стыривший танк нифига не пратизан?
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14.03.2022 20:29 Відповісти
Партизани діють в тилу ворога а наші ,,металісти,,діяли на ще нашій території і їх можна скоріш прирівняти до технічного обозу ЗСУ.
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14.03.2022 20:33 Відповісти
Партизанська війна гарна лише в кіно.Максимум що можуть зробити ******* партизани,і то з втратами-це підпалити щось з обозу,типу кухні або бензовозу.
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15.03.2022 11:32 Відповісти
Незабувайте що на чужій територій саме головне не війська які окуповують а їх постачання як набоями так і топливом і в тому числі їжою та одягом.Адже спереду та позаді них українці.Так що люба даже найменша диверсія партизан в кінці кінців буде великим вкладом до перемоги наших ЗСУ.Окупант без перечисленого мною постачання тільки куча мяса та груди металобрухту.
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15.03.2022 18:36 Відповісти
что с гражданскими? живы?
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14.03.2022 20:22 Відповісти
Венедиктова уже собирается обмениваться военнопленными , не дожидаясь суда в Гааге 😡
не смейте , су@ ки , при власти предать Украину , НЕ СМЕЙТЕ !!

Мы вам этого не простим !!
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14.03.2022 20:22 Відповісти
Все набагато гірше, Україна - не пробаче!!!!
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14.03.2022 20:40 Відповісти
Если можно, то надо обменивать. Украинские военные будут жить, а российские медленно дохнуть в своём отечестве.
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14.03.2022 21:03 Відповісти
а русских свои же прикончат
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14.03.2022 22:55 Відповісти
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14.03.2022 20:39 Відповісти
 
 