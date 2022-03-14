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Російські окупанти відкрили вогонь по цивільним, які чекали автобус на зупинці у смт. Велика Димерка. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У смт. Велика Димерка на Київщині російські окупанти відкрили вогонь по цивільним, які чекали на зупинці автобус.
Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ,
Топ коментарі
+43 Хроники Хаоса
показати весь коментар14.03.2022 20:05
+26 neodoc1976
показати весь коментар14.03.2022 20:05
+26 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар14.03.2022 20:07
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Будь ласка, зачекайте...
Їхній писменник Лев Толстой в своєму творі "Хаджимурат", описував ставлення чеченців до них,як до чогось нелюдського,і водночас ницого,як до павуків чи пацюків,яких просто треба давити.
После этой войны и международного суда над рашистами, должен быть введен запрет на слова "русский, россия, путин"
у кацапов паника
Отстреливать всех как бешеных собак.
Цапи беріть лапті в руки і біжіть, поки є можливість
не смейте , су@ ки , при власти предать Украину , НЕ СМЕЙТЕ !!
Мы вам этого не простим !!