Російські окупанти відкрили вогонь по цивільним, які чекали автобус на зупинці у смт. Велика Димерка. ВIДЕО

У смт. Велика Димерка на Київщині російські окупанти відкрили вогонь по цивільним, які чекали на зупинці автобус.

Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ,

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