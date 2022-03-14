9 355 9
"Сєвєродонецьк ледь дихає": Глава Луганської ОВА Гайдай показав наслідки обстрілів військами РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти продовжують нівечити обстрілами Луганщину.
Про це у Facebook повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Сєверодонецьк ледь дихає…ЗСУ проводить реанімацію…і серце обласного центру продовжує битися в ритмі України. Ніколи оркам не взяти Сєверодонецьк!" - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виктор Дийнега
показати весь коментар14.03.2022 21:09 Відповісти Мені подобається 9
Владимир c2a8b9e2
показати весь коментар14.03.2022 21:30 Відповісти Мені подобається 0
Іван Оленюк 404a56e4
показати весь коментар14.03.2022 21:30 Відповісти Мені подобається 2
Виктор Дийнега
показати весь коментар14.03.2022 21:10 Відповісти Мені подобається 9
Ksenia VB
показати весь коментар14.03.2022 21:12 Відповісти Мені подобається 1
Світлана Житкова
показати весь коментар14.03.2022 22:34 Відповісти Мені подобається 0
Энди Мир
показати весь коментар14.03.2022 21:19 Відповісти Мені подобається 1
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар14.03.2022 21:33 Відповісти Мені подобається 5
Конотопець Виталий
показати весь коментар14.03.2022 21:45 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...