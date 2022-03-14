УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6136 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
9 355 9
війна (56620) Сєверодонецьк (475) Гайдай_ЛОГА (905)

"Сєвєродонецьк ледь дихає": Глава Луганської ОВА Гайдай показав наслідки обстрілів військами РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти продовжують нівечити обстрілами Луганщину.

Про це у Facebook повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Сєверодонецьк ледь дихає…ЗСУ проводить реанімацію…і серце обласного центру продовжує битися в ритмі України. Ніколи оркам не взяти Сєверодонецьк!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Інфраструктура Луганщини розбита вщент, ремонту не підлягає, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.03.2022 21:09 Відповісти
Совпадение? Не думаю. Такая сейчас параша. И нынешняя Германия возвращается к этому, продолжая подпольно торговать с парашей, и озвучивать ну очень глубокую озабоченность!
показати весь коментар
14.03.2022 21:30 Відповісти
Порівнювати ваффен сс з цим збродом московітським недоречно.
показати весь коментар
14.03.2022 21:30 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 21:10 Відповісти
фуйло вже усики собі відпустив ?
показати весь коментар
14.03.2022 21:12 Відповісти
Ніт, в Пуйла не росте, бо в нього "стероїдна лють", тобто гормональний фон постраждав.
показати весь коментар
14.03.2022 22:34 Відповісти
Ще неділю назад або й більше, включались з того пекла і казали замінити цього кнура на нормального професіонала, бо ця концерва сидить незрозуміло де ,нічого не робить а тільки включає в собі інстасамку викладаючи відосики і якісь тупі заяви.
показати весь коментар
14.03.2022 21:19 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 21:33 Відповісти
Незабаром стане час, коли у кремлі хлоці вітатимуть один одного словами "СЛАВА УКРАЇНІ !". Або ж москва буде знову ква-ква на своєму рідному колишньому шреківському болоті, як та бабця привередлива у старій казці біля свого розбитого корита.
показати весь коментар
14.03.2022 21:45 Відповісти
 
 