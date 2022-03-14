"Сєвєродонецьк ледь дихає": Глава Луганської ОВА Гайдай показав наслідки обстрілів військами РФ. ВIДЕО

Окупанти продовжують нівечити обстрілами Луганщину.

Про це у Facebook повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Сєверодонецьк ледь дихає…ЗСУ проводить реанімацію…і серце обласного центру продовжує битися в ритмі України. Ніколи оркам не взяти Сєверодонецьк!" - йдеться в повідомленні.

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