"Остановите войну! Здесь вам врут!" - активістка з плакатом проникла в студію кремлівських пропагандистів під час прямого ефіру. ВIДЕО
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Активістка з плакатом проникла в студію кремлівських пропагандистів під час прямого ефіру і продемонструвала антивоєнний плакат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з ефіру з'явився в соцмережах.
На плакаті активістки був напис: "Остановите войну! Не верьте пропаганде! Здесь вам врут!".
Топ коментарі
+71 клаус хаус
показати весь коментар14.03.2022 21:14
+48 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
Овсяннікова винна в смертях тисяч українців, це вона писала всі ці тексти про розіп'ятих мальчіков і монтажну піну.
Так розжуй мені, дураку чи троллю такому, чому я маю раптом любіть оцю абсолютну мразоту, бо вона протестує проти того, що в неї айфон забрали?
Овсяннікова воювала проти України всі ці роки і її абсолютно все влаштовувало, вона спокійно собі писала тексти ведучим новин про "укрофашистів". А тепер, коли у неї відібрали можливість жити на широку ногу, літати куди вона хоче, купувати що хоче - вона протестує не проти війни, не проти вбивств українців - вона хоче, щоб їй дали відпочивать за кордоном.
Спецоперація спрацювала.
Багато західних компаній сьогодні відмовились виходить з росії, заявивши, що вони не можуть це зробити, бо там є такі "героїчні" люди як Овсяннікова.
Але виправдовуйте цю мразоту і далі.
https://theins.ru/news/249289
«Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира», - передает ТАСС.
По предварительным данным, акцию протеста в эфире устроила Марина Овсянникова, работавшая редактором. Ее доставили в ОВД «Останкино». Предположительно, в отношении сотрудницы Первого канала составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооруженных сил. К Овсянниковой выехал адвокат Даниил Берман, сообщает правозащитник Павел Чиков.
Информированные источники утверждают, что она задержана.
Доступ к записи эфира на Первом канале закрыт. При попытке посмотреть программу появляется надпись: «По требованию правообладателя запрещено к просмотру онлайн после эфира».
Шкода, що не за вбитих нею українців, але ж нам пофіг за що вона гнитиме в тюрязі, правда ж?
І її вчинок я не рахую героїзмом а лише прозрінням та і то з натяжкою.Так як в тому що тепер діеться в Україні винні всі до єдиного мокшанина що би вони тепер не робили та не говорили.
Все заради "10. Тот, кто сомневается в нашей пропаганде - предатель."
ЗЕ хоче навчити українців брехати і шизофренії кацапів.
Якщо була під час прямого ефіру - значить там працювала, допомагала пропагандистам.
Как зовут этого смелого человека?
https://twitter.com/antiputler_news/status/1503452072938819590?t=ARnrPdJBYjrDckR6JUsZwA&s=19
не то что показывала глобальная версия
т.к. вроде это все сотрудники с тас или че там не помню
или на деньги газпрома
27 mins ·
Хроники Харькова 14-е марта.
Сегодня обстрелов было ощутимо больше, чем предыдущие дни. Причем то ли по всем, то ли по большинству районов. Не могу выделить точно, кому из районов досталось больше, но сообщения о прилетах были практически из всех частей города.
Кроме уже ставшими привычными обстрелов кассетными боеприпасами, сегодня был прилет чего-то тяжелого в Центр. В трех кварталах от места у меня ощутимо вибрировал дом. По ощущениям. били тем, чем в свое время по ОДА, Дворцу труда и корпусу Универа возле на Мироносицкой. И как и двух случаях из тех трех, попали не куда целились, а в соседнее здание. Обычный жилой дом около 1900-го года постройки этого не пережил. Да, по всей видимости эти попадания нанесены тем, что в рфии называют "высокоточным оружием", ага.
Очень показательный момент. Когда недалеко от моего дома был прилет чего-то довольно легкого, я минут через 5 подошел выяснить, не нужна ли помощь. И там таких уже было человек десять точно. Потом еще люди подтянулись. Там только повыносило окна в трех домах, ничего серьезного. Но показателен сам факт. Из окрестных домов за считанные минуты собралось помочь, если потребуется, пара десятков человек. То есть ощутимо больше, чем в обычное время можно встретить одномоментно на улице. Если мрази хотели этими обстрелами заставить нас сидеть по подвалам и дрожать, то достигли они прямо противоположного. Такой уровень взаимовыручки у нас в мирное время встретить сложно.
Сегодня в области наконец очень хорошая новость. Наши ребята очень сильно ввалили группировке, блокирующей Изюм. Деблокировать пока не удалось, к сожалению. Но урон нанесли серьезный и появилась надежда на деблокирование.
Вообще должен сказать, что я преклоняюсь перед тем человеком, который руководит обороной в Харьковской области. И после победы обязательно найду способ выразить свое восхищение лично. Потому что тот урон, который удается здесь наносить оркам при очень существенном их перевесе в численности, это фантастика. Еще и удерживать контроль за большей частью территории и населенных пунктов и сохранять полный контроль за двумя важнейшими трассами снабжения города. Это фантастика! И очевидно, что это не только за счет героического поведения наших бойцов, но и очень умелого командования.
Как и во многих других регионах страны, орки явно боятся наших защитников. И выгребая от них, отыгрываются на мирных жителях. Все эти обстрелы жилых кварталов, попытка выбить гражданскую инфраструктуру, это не от силы. Это явный признак слабости и неспособоности нанести значимый урон ЗСУ, НГ и ТРО. Ну и если нам нужно потерпеть, пока ребята раздалбывают эту нечисть, то мы будем терпеть, не путаться под ногами и по возможности помогать.
Харьков стоит!
Слава Украине!
Низкий поклон нашим защитникам!
Эфир потрут, ее или убьют или посадят лет на 15-20
Хто ще не встиг облизати нетаку свинособаку з плакатом?
Поспішіть,бо залижуть до дір і вам не лишиться.
Ліда-Ліда,Боже-Боже. Ну що ж ви як діти.
На росії нема прямих ефірів.
Це розвод на лоха, бо без нього жизнь плоха.
что завтра они не смогут делать то, что привыкли, покупать то, что нравится и ездить в привычные места отдыха
и потому они не согласны не с войной и не с разрушением в щебень Марика или Охтырки,
не с убийством наших граждан, а именно с этим.
Вернее, они не согласны с коллективной ответственностью за эти массовые преступления.
Как только их удается слегка поскрести, все становится на место.
- підкреслила Подоляк.
"Вона працювала на цьому каналі, незважаючи на 8-річну війну, яку Росія розв'язала проти України, але чомусь зараз, після тижнів бомбардувань, загиблих українців й великих втрат для російської економіки, вона вирішує висловитися", - зауважила активістка.
Активно обговорюють всю цю ситуацію й інші користувачі фейсбуку та твітеру. Там також припускають, що у такий спосіб пропагандисти лише хочуть проштовхнути у маси наратив, що нібито "росіяни проти війни, не треба бити по простих людей"
До останньої питань найбільше: у відеозверненні вона втирає шось про «війну між братніми народами». Ми не брати. Годі.
А ці «артисти» зі своєю антивоєнною музикою краще би збирали фанатів на мітинги проти путіна. І це не послуга нам, це необхідність. Ми вистоїмо в будь-якому випадку, а от росія з путіним ніт. Але вони раби. Були ними і залишаться.
https://twitter.com/grishchukroma/status/1503500141159985157
Марина Овсяннікова (жінка зі знаком) працює на Першому каналі редактором. Вона є частиною російської пропагандистської машини.
Крім цього знаку, Марина записала відео. Це звучить як типова антивоєнна заява, за винятком кількох деталей.
По-перше, вона каже, що тільки Путін відповідає за війну. Це хибне твердження: більшість російського суспільства підтримує Путіна, окупацію та війну в Україні.
Друге. У відео вона розповідає про «братні народи» Росії та України. Це основний наратив російської пропаганди, який використовується як пояснення окупації України: «Ми брати і повинні жити в одній країні».
Ще одна підозріла деталь: найбільше повідомлення на вивісці англійською. Обидві сторони війни не використовують англійську щодня, тому ми можемо припустити, що знак орієнтований на західну аудиторію.
Чому? Я бачу одну причину. Санкції наших союзників потужні, а економіка Росії гине. Пом'якшення санкцій є життєво важливим для Росії для продовження війни та життєво важливим для існування режиму Путіна. Так...
Цілком можливо, що російська пропаганда вирішила зробити цей виступ, щоб вплинути на громадську думку в ЄС, Великобританії та США. Уповільнити санкції та почати дискусію про «хороших росіян» і «поганих росіян».
Істина проста. Росія почала війну. І ми повинні це зупинити. Тут, в Україні, ми робимо це зі зброєю. Наші союзники роблять це за допомогою санкцій і ембарго. Напівзаходи з Кримом не спрацювали, тому ми бачимо, що треба домагатися до кінця.
Люди Росії постраждають від падіння їх економіки. Це правда. Але люди в Україні зараз гинуть. Росіяни ******** наші міста, вбивають наших дітей. Ми повинні робити те, що повинні робити. У росіян було 8 років, щоб запобігти ескалації. Вони нічого не зробили.
Тому, будь ласка, не довіряйте тому, що бачите по російському ТБ. Продовжувати вводити санкції, ембарго, припинити ведення бізнесу в Росії. Допоможіть нам зупинити #ГеноцидУкраїнців.
Залишайтеся сильними, залишайтеся єдиними. І - нарешті - надішліть ці бісані літаки!
Може і скабєєва вийде з таким плакатиком.
Чому дехто із коментаторів цензора вважає, що поодинокий виступ якоїсь росіянки відмінить чи послабить санкції введені з такими зусиллями? Як на мене - це як лавина, яку вже спинити неможливо. Хтось думає, що санкції невигідні західному бізнесу і їх фінансовим колам? Вони після капітуляції візьмуть задарма всі виробництва в росії, які вважатимуть для себе потрібними.
4 год ·
Друзі, перестаньмо дивитися запорєбрик. Надовго. Дуже надовго.
Нам не потрібно шукати союзників серед «ліберальних» росіян, давати їм громадянство (WTF?!), включати їх в наші ефіри, де вони будуть розказувати, що начебто росіянам не треба війна.
По-перше, ви краще поширюйте фотографії українських активістів, журналістів і мерів, яких прямо зараз катують росіяни на захоплених територіях. Розказуйте світу про це, а не про якісь плакати в «прямому ефірі», з затримкою у 10 хв.
По-друге, ви цією поблажливістю напряму граєте на російському боці: ви даєте західній пресі, політикам підставу вважати, що «звичайні росіяни несправедливо страждають» від санкцій. А серед них же є і ті, хто проти! Дуже проти Путіна, але десь так глибоко в душі, що і самі не розгледять.
І це - не жарти. Західна преса, експерти дуже охоче хапаються за історії «нещасних», «прогресивних» росіян, які тепер мусять втікати з країни. І дуже бояться, що їх не прийматимуть у світі. А вони ж «не такі»!
Я вам скажу прямо. Через пару років, незалежно від динаміки самої війни (ми виграємо, але ціна може бути різна) всілякі міжнародні організації, які зараз НІЧОГО не можуть зробити навіть по своєму мандату, західні уряди (особливо Західна Європа) будуть втюхувати нам діалоги для порозуміння з росіянами.
А як же! Треба ж знайти точки дотику, не всі погані, є нещасна опозиція в екзилі чи в самій Росії - гарантую. Так і буде. А нам воно не треба. Хай німці самі з ними діалоги водять, якщо досі не зрозуміли, хто перед ними.
Більше того, коли війна закінчиться, а Росія і далі котитиметься в прірву, до нас як таргани, вибачте, полізуть купа «опозиційних» росіян. Якщо зараз ми не перестанемо у все це гратися і не скажемо конкретно: ми вас не чекаємо! Вдома розбирайтеся. Сидіть по тюрмах за свій вибір. Зносьте владу. Але не суньтесь в Україну.
Так. Є окремі люди. Але якщо вони виїхали кудись, не робіть із них героїв, які втекли від режиму. Герої з режимом боряться!
Первое и самое главное - в параше НЕБЫВАЕТ прямых эфиров, даже самый прямойпрямой идет с минимальной задержкой от 30 до 60 сек., а новосные выпуски - тем более.
Российская пропагандистка Марина Овсянникова, вышедшая в прямом эфире с антивоенным плакатом на "Первом канале", назвала санкции против России за войну в Украине "русофобией" и просит западные страны отменить их.
С критикой санкций против России Овсянникова выступила в прямом эфире по итальянскому телевидению,
После того, как !