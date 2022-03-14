"Остановите войну! Здесь вам врут!" - активістка з плакатом проникла в студію кремлівських пропагандистів під час прямого ефіру. ВIДЕО

Активістка з плакатом проникла в студію кремлівських пропагандистів під час прямого ефіру і продемонструвала антивоєнний плакат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з ефіру з'явився в соцмережах.

На плакаті активістки був напис: "Остановите войну! Не верьте пропаганде! Здесь вам врут!".

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