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Агресія проти України лежить на совісті Путіна, - співробітниця російського каналу, що вийшла з антивоєнним плакатом у прямий ефір. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Співробітниця російського телеканалу, редакторка відділу міст Марія Овсяннікова, яка вийшла у прямий ефір з антивоєнним плакатом, пояснила мотивацію своїх дій.

Як інформує Цензор.НЕТ її позиція щодо агресії Росії проти України пояснюється у її відеозверненні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Остановите войну! Здесь вам врут!" - активістка з плакатом проникла в студію кремлівських пропагандистів під час прямого ефіру. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Пропагандистка, стільки років гадила людям в гловах, а коли санкціїї її діткнули - вже не цікаво? Це спроба реабілітуватися
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14.03.2022 21:45
+32
Бандэрка, нацистка, предателька..... Уууууу
Вот и вся реакция на росии будет
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14.03.2022 21:43
+32
Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что в Москве началась паника из-за отсутствия нового плана действий по полномасштабному вторжению в Украину. Элиты уже открыто заявляют, что курс России самоубийственный, продолжать войну невозможно, а в спецслужбах страны-агрессора начались репрессии.
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14.03.2022 21:45
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Захоплюються, співчувають, збирають гроші на адвоката. ....
Говорять про якесь пророцтво про "біляву жінку що всіх спасе".
Нову газету що твітнула скрін замазав текст змішують з дерьмом.
...
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14.03.2022 22:29 Відповісти
Молодец, может идти на окружную...тоесть нах@й
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14.03.2022 22:06 Відповісти
Её уже мусора по кругу пустили со словами "мы тебя научим родину любить".
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14.03.2022 22:08 Відповісти
Плювати! Ніколи не пробачимо цих виродків!
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14.03.2022 22:07 Відповісти
руцкий скот заставит выйти только пустое брюхо, всё
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14.03.2022 22:08 Відповісти
есть ли фильм про бандера снятый во время независимой украины и фильмы про 1941-45 тоже новые укаинские. я антифашист но снятые в россии новые фильмы смешные про 41-45 там спецназы одевают современными комуфляжами итд
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14.03.2022 22:09 Відповісти
есть
Непокорённый (фильм, 2000)
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14.03.2022 22:16 Відповісти
Смелый, почти отчаянный поступок!
А где де наши Анонимоус-хакеры, чтобы ломать рашистские сети вещания?
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14.03.2022 22:09 Відповісти
Шаленію! Ви ..... немає слів. Дружина з сином (інвалід дит.)поїхала до доньки в Німеччину. На кордоні в Ягодині,на польському боці,тільки перейшли,стоять палатки,столи з їжею,одягом,засобами гігієни,памперси--все БЕЗКОШТОВНО!!!! Перед нею проходять НАШІ ПАТРІОТИЧНІ УКРАЇНЦІ,беруть це все,навіть не скажуть слова ПОДЯКИ,говорить,аж сльози виступили,люди так нам допомагають, а ми такі СВИНІ!!! Тож,любі мої,дивіться краще за собою і радійте тому,що до них хоч трішки якось доходить,ви не жили в їхній системі і тому такі розумні.
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14.03.2022 22:15 Відповісти
Знаєте хто так себе хамське поводятьу Польщі???? Агу вгадайте? Ті, що вже пів Львова заполонили , сидять по кафешках і з собачками гуляють по нашій бандерівській бруківці тоді, коли львів'яни волонтерать, готують їжу і в дім свій приймають,,,, а кругом вже не українську солов'іну чути-а руський! Та Це жнаші любі біженці зі сходу!!!!!
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14.03.2022 23:23 Відповісти
Є Українці, а є нажаль - хохли... Дякую Богу що перших більше.
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15.03.2022 00:16 Відповісти
Не позорьтесь. Хохлами называли запорожских казаков.
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15.03.2022 04:47 Відповісти
Хохлами називали і називають таких як ти , що не мають ніякої уяви про історію і поваги до себе і свого народу !
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15.03.2022 14:23 Відповісти
Мои-то предки как раз из тех самых запорожских казаков, поэтому я свою историю знаю. А вы вот не имеете ни капли умения интеллигентно вести дискуссию.
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15.03.2022 23:18 Відповісти
З хохлами я взагалі ніяких дискусій не веду , бо вони гірше за кацапів , оскільки тим самим кацапам продалися і спину перед ними гнуть (( хохли! До вас з однаковим презирством відносяться як кацапи , так і Українці (( Кажете предки у вас із козаків ? Тоді згадайте приказку козацьку : " В сім"ї не без ....." ((
Слава Україні ! І смерть її ворогам !
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15.03.2022 23:37 Відповісти
Это быдло, пятая колонна. Берите лопату и поправляйте корону.
Всі будуть вдячні
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15.03.2022 04:53 Відповісти
"ви не жили в їхній системі і тому такі розумні." - я навіть ледь не розридався від жалю до руссні, але своєчасно згадав, що руссня сама собі роками будувала таку систему. Їхня система, це плоть від плоті руссні. Їм інша система не потрібна. Вони людські цінності відторгають на генетичному рівні.
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15.03.2022 03:40 Відповісти
Брожение в умах россиянцев - уже хорошо. Чем больше, тем лучше для Украины. Шатать и шатать оркостан по полной и со всех сторон, изнутри и снаружи!!!
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14.03.2022 22:18 Відповісти
Ti ruskij , um uskij , glaz tuskli , zhop puhlij ...ide nahuj !!!!
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14.03.2022 22:24 Відповісти
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14.03.2022 22:24 Відповісти
Это другая
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14.03.2022 23:08 Відповісти
Это не она, она Мария, хоть и действительно похожи
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15.03.2022 02:16 Відповісти
нет, не согласна со многими комментариями здесь. Этот поступок достоин уважения. Ее ,скорее всего ,посадят, и надолго. И она знала об этом. И все равно пошла против системы, против стада овец, которую охмелевший от безнаказанности старик пастух ведет на бойню. Когда , и если она выйдет из тюрьмы, то она никогда не получит нормальную работу у себя в стране, останется без средств к существованию. ВЫ учтите, это происходит в россии, в стране рабов. Это в демократиях можно выходить и говорить что хочешь, но не в рабовладельческом гос-ве, где только за помыслы можно быть убитым. И человек вышел и заявил, что он не согласен. Если 5% выйдут как она, россия

перестанет существовать в том виде как сейчас и станет свободной.
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14.03.2022 22:25 Відповісти
Да ничего с ней не будет.
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14.03.2022 22:30 Відповісти
Если ничего с ней не будет, то больше и больше рассеян будут пытаться повторить такое же. путло не может позволить такое , ведь ему придется заниматься и внутренним фронтом тогда. Так что, я думаю, ее накажут по полной, что бы другим неповадно было. В любом случае, я уважаю ваше мнение, и будет интересно посмотреть за развитием этой истории. Иногда. падения огромных империй начинается , казалось бы, с мелочей
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14.03.2022 23:06 Відповісти
C работы уволят, может чуть поморозят. Ну как бы всё. Вряд ли будут устраивать какой-то суперпроцесс это же эффект Стрейзанд. Оно им надо сейчас? За что арестовали - она сказала что против войны и лжи.
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14.03.2022 23:08 Відповісти
Петр Иванов. Женщины смелее русских мужиков. Эта девушка понимает что происходит, рискуя здоровьем и личной свободой вышла на протест, а ты и такие же мрази, как ты, сидишь и на клавиатуре компа играешь. Почему не просишься добровольцем "родину защищать", если считаешь, что эта ваша "операция" праведлива и благородна ? Вы убийцы вы даже гитлеровских нацистов переплюнули. На вас смотреть без презрения и омерзения нельзя, ничтожества.
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15.03.2022 04:55 Відповісти
Раніше треба будо людям правду в очі лити, а зараз -пізно, для росіі -пізно
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14.03.2022 22:30 Відповісти
Нема в Росії прямих передач! І не буде! ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП, «МОЛ НЕ ВСЕ РУССКИЕ ПЛОХИЕ, прекратите санкции
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15.03.2022 00:38 Відповісти
"ВЫ учтите, это происходит в россии, в стране рабов"

А вам не спадало на думку, що всім українцям, (не малоросам різних гатунків та ступіню ватності) насрати, що там "праісходіт в расіє"?
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15.03.2022 03:16 Відповісти
Через пару недель они все так заговорят. Да она более прозорливая и что???
Я за зомбировала миллионы зная подлинную информацию, а теперь, когда "Укры" дают моим кураторам Zвезды осознала, что была не права.
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15.03.2022 05:07 Відповісти
Це називається «Фігаро тут, Фігаро там», насрати на вас , там і подихайте! Україна вистоїть і виживе, а ви -ні
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14.03.2022 22:27 Відповісти
Та все просто - продажна тварюка заробляє собі імідж "жертви режиму" щоб отримати візу і втекти від рюмочних до макдональдсів.
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14.03.2022 22:28 Відповісти
Готовий на парі. Я притримуюсь думки що нічого завтра після цього демаршу не станеться, бо в 99.99% русні гниле шовіністичне нутро. Банк 100 баксів, хто готовий?
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14.03.2022 22:29 Відповісти
В прямой эфир Первого канала ворвалась девушка с антивоенным плакатом. По сообщению ТАСС, канал проводит проверку в связи с инцидентом

"ОВД-Инфо" сообщает, что девушку зовут Марина Овсянникова, она сотрудница Первого канала. Правозащитники утверждают, что Овсянникова задержана и сейчас находится в ОВД "Останкино"

t.me/currenttime/9014
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14.03.2022 22:31 Відповісти
ПРЯМОЙ ЄФІР? Ніколи там не було прямих ефірів, тим більше тепер! НЕ ВІРТЕ! ПОСТАНОВКА ЦЕ!
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15.03.2022 00:42 Відповісти
Теперь она легко получит статус политического беженца и будет нормально жить и работать в США или Канаде.
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14.03.2022 22:33 Відповісти
Думаю, тітку посадять.
Її неодмінно покарають, причому жорстоко. "Даби другім нєповадно било".
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14.03.2022 22:36 Відповісти
Когда из тюрьмы выйде
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14.03.2022 22:37 Відповісти
ага, і буде там бруд лити свій далі.
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15.03.2022 01:03 Відповісти
В мозгах россиян то что вы вдували туда много лет. А когда прижало - побежали каяться. Твари. Вешайтесь лучше со всем своим ТВ.
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14.03.2022 22:38 Відповісти
Она нужна как свидетель для Гааги
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14.03.2022 22:46 Відповісти
для Гаагі вона злочинець, сіяла ненависть і брехню, що призвело до війни і смерті багатьох людей. Як в Руанді.
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15.03.2022 01:04 Відповісти
Ну як би то казати - Вже пізно пити Боржомі коли нирки відмовили.
Расєянє тепер топити будуть один одного доказуючи що вони були проти Кримнашу, путіна, імперськиї амбіцій і все це бо є предчуття повного білого піпєца 😆
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14.03.2022 22:48 Відповісти
А зараз всім хто хоче залишити тут подальші коментарі про «достойність» хочу наперед сказати-не смійте , курва, говорити тут про достойність одної особі, коли зараз тисячі іх вилупків продовжують нищити все , що нам дороге! Коли продовжується тотальна руйнація наших міст та сіл, коли відбувається геноцид , плачуть налякані жінки в діти, а наші Захисники вибиваються з останніх сил, коли мільйони зруйнованих сімей і життів! ****, не смійте тут говорити про «достойність»!!!!! Гниди не заслуговують цієї почесті! Через таких як вона , маєте мільйони зомбі в рашці і ще тисячі таких зараз знищують нашуУкраїну!!!
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14.03.2022 23:08 Відповісти
Все списує на великого Пу, мовляв, це він розсварив наші "братскіє народи". А те, що вона своїми ж руками клала в мізки росіянам всі ці роки, то ніякого ефекту не дало? Ніяк не вплинуло на їх позитивне ставлення до війни в Україні? Її руки теж в крові і нема їй пробачення!
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15.03.2022 00:33 Відповісти
Щось мені здається, що нема там ніякого покаяння. Це цілеспрямована акція, розрахована на те, щоб показати Світу, ніби проста руссня ні в чому не винна, тому не повинна страждати від санкцій.
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15.03.2022 03:31 Відповісти
Клята кацапська хвойда, лише пуцін у тебе винен? Та ти, падлюка, сама останні вісім років докладала максимум зусиль для того, що відбувається зараз.
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15.03.2022 03:26 Відповісти
Вони після санкцій раптом всі порозумнішали, коли стали втрачати бабло та свої "хатинки" нажиті непосільним трудом. Навіть у Соловьева слабенькі проблески розуму почали з'являтися. Такі люди з роздвоєним розумом (якщо його можна так назвати) циніки, садисти та жадібні жлоби по натурі.
На нюрнбергському процесі гітлерівські кати теж раптом "прозрівали" і пускали сльозу по мільйонах власноручно убієнних.
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15.03.2022 07:15 Відповісти
Нифига, теперь уже соскользнуть не получится. Эта агрессия лежит на совести всего русского народа
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15.03.2022 06:11 Відповісти
смелая девушка, наконец прозрела, и слава Богу за нее
христиане молятся, чтобы Божий Дух коснулся миллионов ослепленных диаволом ватников
и в первую очередь протестантов россии
и наших украинских ватников
не права в том, что остальные не виноваты, и на покойничка спишут все грехи
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15.03.2022 06:25 Відповісти
Здається на росії немає прямих ефірів.
Це було знято заздалегідь працівниками.
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15.03.2022 07:08 Відповісти
не знаю як на кацапії, а в нас був такий сюжет але якось без особливого акценту, шо тварі проснулися...
схоже всі все розуміють - вони там всі ******* і на окремі виплескі навіть не варто звертати увагу.
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15.03.2022 07:16 Відповісти
Да мля, сама говорит что 8 лет активно лила говно в уши: сколько в итоге наслушавшись ее и ее "колехх" пацанов теперь дохнет тут на Украине?... За втра пуйло скажет, ну извините, ошибся, тоже пожурим и простим вовачку?
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15.03.2022 08:05 Відповісти
Никто не отмоется и никто не останется не замеченным. Веры нет никому.
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15.03.2022 08:18 Відповісти
Насколько слышал в Расии все "прямые" эфиры идут с 3-х минутной задержкой.
Интересно, а её уже арестовали?
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15.03.2022 09:59 Відповісти
Да. Сразу арестовали. До 15 лет грозит.
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15.03.2022 10:06 Відповісти
Це продуманий піар-хід, щоб створити образ жертви і дещо відволікти світові ЗМІ від варварства, яке чинить росія в Україні.
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15.03.2022 10:11 Відповісти
Максим Ялі

8 ч. ·

Друзья, что я вам скажу по поводу всеобщей эйфории после сюжета в новостях на 1 канале с Овсянниковой.

Я много раз участвовал в ток-шоу на "1-м" и других федеральных каналах в относительно мирный период период 2017-2019 гг. Скабеевы, Соловьев, Норкин. Всех.

И прекрасно знаю "закулисье" Останкино.

Во-первых, там куча охраны. Её бы перехватили с плакатом. Там такие огромные студии, что просто не добежала бы.

Уверен, сейчас охраны еще больше.

Во-вторых, программы, тем более главные , пишутся в записи в основном. Но даже те, которые идут в прямом эфире, как некоторые ток-шоу и новости, сигнал идёт с задержкой в 40-45 секунд.

Я специально засекал, когда сидел не в студии.

Вот как раз ради таких "форсмажоров". С моим участием, кстати, был один.

Ну и куча ещё всяких предохранителей, которых в последние три недели, уверен, стало еще больше.

А теперь о том, для чего был сделан этот вброс:

- "Во всем виноват Путин, а мы братские народ и роиссяне тут ну при чем". Она прямым текстом это и сказала в конце своего обращения, записанного накануне. Не заметили? Пересмотрите.

Ага. И все путлеровцы ехали на учения в Беларусь и ничего не знали.

- посеять сомнения в решительности украинского народа к сопротивлению и выдавить скупую слезу сострадания. "Мы один народ", одним словом.

- повлиять на Запад, чтобы он не вводил новых санкций, которые ударят по уровню жизни всех роисян, а значит и создадут условия для массовых протестов и сноса путлеровского режима.

Там же так любят героев и всю эту ваниль. Ведь только начали все прозревать не только по поводу путлера, но и всех роисян, которые становятся изгоями по всему миру.

Напомню: 70 % поддерживают войну России против Украины.

И поверьте, это реальные цифры.

Я общался с редакторами и работниками разных уровней. Поверьте, ещё в 2014-м там остались самые циничные и продажные, готовые закрывать на все глаза и втюхивать сюжеты про "распятых мальчиков".

А редактор международных новостей - это минимум полковник пропагандистких войск.

Так что не ведитесь!

Помните, мы воюем с КГБ-ным режимом.

А они очень хорошо умеют играть на струнах Человеческой души. И за последние 8 лет достигли высочайшего мастерства в этом.

Это я вам как теоретик и практик говорю, который специально согласился туда ездить, чтобы изучить эту Адскую машину изнутри.

И хорошо изучил , кстати.

П.С. Забыл ещё указать, какая там тщательная охрана при входе в здание и на первом этаже.

Как вы думаете, охрана могла пропустить не глянув?
Или она в кабинете с фломастерами пару часов выводила все буковки разными цветами на нескольких языках?)
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15.03.2022 10:12 Відповісти
Я вважаю, що рос. пропогандисти є біороботами. Мабуть її Анонімус "поламав", закачали в прошивку модуль "совість". Її тепер забрали на фабрику, в ФСБ, досліджують, що ж пішло не так, пробують залити стару прошивку.
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15.03.2022 13:41 Відповісти
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15.03.2022 14:30 Відповісти
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